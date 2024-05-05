Открытки на Пасху: как поздравляли до революции

В этот день верующие обмениваются поздравлениями: «Христос воскрес!» - «Воистину воскрес!». Расстояния – не помеха: открытки по случаю Светлой Пасхи добирались к своим адресатам со всех уголков страны и из-за рубежа.

Коллекция Евгения Новикова Коллекция Евгения Новикова

Классический праздничный сюжет – девушка с веточками вербы и пасхальными яйцами. Отправитель поздравления пишет на обороте открытки: «....желаю провести эти дни в веселии и радости».

Коллекция Евгения Новикова Коллекция Евгения Новикова

Коллекция Евгения Новикова Коллекция Евгения Новикова

Коллекция Евгения Новикова Коллекция Евгения Новикова

Коллекция Евгения Новикова Коллекция Евгения Новикова

Коллекция Евгения Новикова Коллекция Евгения Новикова

Некоторые пасхальные открытки больше похожи на небольшие картины. Например, на этой птица несет оливковые веточки в клюве, ангелы держат в руках расписное яйцо, а сам текст помещен в цветочное обрамление. «Нельзя ли на чаек к Твоей милости? – спрашивает автор адресата. – Уж очень праздник-то велик, не грех бы и рюмочку поднести!»

Коллекция Евгения Новикова Коллекция Евгения Новикова

Поздравления отправляли не только на тематических открытках, но и на любых других. И помимо поздравлений, на небольшом кусочке картона успевали поделиться наболевшим: «Ружье свое я уже сломал, носил в починку. Починили, но ненадежно. Сегодня пойду опять».

Коллекция Евгения Новикова Коллекция Евгения Новикова

«Христос Воскресе, Шура! Христосываюсь с тобой и желаю тебе на праздник всех благ земных!»

Коллекция Евгения Новикова Коллекция Евгения Новикова

Коллекция Евгения Новикова Коллекция Евгения Новикова

Даже в годы войны о светлом празднике не забывали. В 1916 году из расположения 272-го Гдовского пехотного полка в Москву в Петровский парк отправилась открытка. В ней отец писал дочери Наташе: «Посылаю тебе открытку с яркими цветами. Мама писала, что вы были на вербе и купили игрушки. Как вы теперь проводите Пасху? Целую тебя еще много, много раз. А ты поцелуй за меня маму».

Открытки из коллекции филокартиста Евгения Новикова можно увидеть до 2 июня на выставке «Почему открытка?» в Музее писем А.П. Чехова.