Открытки на Пасху: как поздравляли до революции

Классический праздничный сюжет – девушка с веточками вербы и пасхальными яйцами. Отправитель поздравления пишет на обороте открытки: «....желаю провести эти дни в веселии и радости».
Некоторые пасхальные открытки больше похожи на небольшие картины. Например, на этой птица несет оливковые веточки в клюве, ангелы держат в руках расписное яйцо, а сам текст помещен в цветочное обрамление. «Нельзя ли на чаек к Твоей милости? – спрашивает автор адресата. – Уж очень праздник-то велик, не грех бы и рюмочку поднести!»
Поздравления отправляли не только на тематических открытках, но и на любых других. И помимо поздравлений, на небольшом кусочке картона успевали поделиться наболевшим: «Ружье свое я уже сломал, носил в починку. Починили, но ненадежно. Сегодня пойду опять».
«Христос Воскресе, Шура! Христосываюсь с тобой и желаю тебе на праздник всех благ земных!»
Даже в годы войны о светлом празднике не забывали. В 1916 году из расположения 272-го Гдовского пехотного полка в Москву в Петровский парк отправилась открытка. В ней отец писал дочери Наташе: «Посылаю тебе открытку с яркими цветами. Мама писала, что вы были на вербе и купили игрушки. Как вы теперь проводите Пасху? Целую тебя еще много, много раз. А ты поцелуй за меня маму».
Открытки из коллекции филокартиста Евгения Новикова можно увидеть до 2 июня на выставке «Почему открытка?» в Музее писем А.П. Чехова.
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