7 кинотеатров в Москве, где показывают фильмы с субтитрами

В России редкие картины выходят без дубляжа. В некоторых кинотеатрах все же можно насладиться языком оригинала с субтитрами.

1. 5 звезд

Legion Media Legion Media

«5 звезд» имеет идеальное расположение в самом центре города — всего в 2 минутах ходьбы от станции метро «Новокузнецкая». В кинотеатре показывают в основном премьеры, но иногда можно увидеть и фильмы из прошлого сезона. Вечерами и по выходным фильмы обычно показывают на языке оригинала с русскими субтитрами. Что еще более приятно — билеты одни из самых дешевых в Москве (цена начинается от 300 рублей). Приобрести билет можно на официальном сайте.

Адрес: Большой Овчинниковский переулок, 16 (ТРЦ "Аркадия").

2. Факел

В этом кинотеатре всего два небольших зала. Основное направление репертуара — жанровое, авторское, экспериментальное кино, мировая классика. Здесь проводятся ретроспективные показы великих режиссеров, артхаусных и документальных картин – зачастую на языке оригинала! Кинотеатр «Факел» можно считать настоящим мультимедийным пространством, в котором проходят различные выставки, фестивали, презентации. Приобрести билеты на киносеансы можно на этом сайте!

Адрес: шоссе Энтузиастов, д. 15/16.

3. Пионер

Агентство "Москва" Агентство "Москва"

Устали от блокбастеров? В кинотеатре «Пионер» на Кутузовском проспекте (рядом со станциями метро «Студенческая» или «Деловой центр») с субтитрами можно посмотреть и мировые премьеры, и авторское кино. Билеты можно купить онлайн.

Адрес: Кутузовский проспект, 21, стр. 1.

4. Иллюзион

Сергей Фадеичев/TASS Сергей Фадеичев/TASS

Один из старейших московских кинотеатров был открыт в 1966 году в сталинской Высотке на Котельнической набережной для показа фильмов из Государственного архива кино. Иллюзион до сих пор работает! Здесь можно посмотреть и советские фильмы, и старую европейскую классику, и новинки российского, и даже аниме Хаяо Миядзаки в оригинале. Расписание и цены смотрите на сайте.

Адрес: Котельническая набережная, 1/15.

5. Октябрь

Агентство "Москва" Агентство "Москва"

В кинокомплексе «Октябрь» на Новом Арбате можно увидеть все самые свежие кинопремьеры. Некоторые из них демонстрируются на языке оригинала. Расписание ищите на сайте сети Каро, которой принадлежит кинотеатр.

Адрес: Новый Арбат, 24.

6. Мир Искусства

В камерном кинотеатре «Мир искусства» рядом со станцией «Новослободская» показывают всю классику. Шедевры Федерико Феллини, Ингмара Бергмана и других именитых режиссеров здесь можно посмотреть снова — на большом экране. Расписание можно посмотреть на онлайн, но билеты можно купить только в кинотеатре.

Адрес: Долгоруковская улица, 33, стр. 3.

7. Художественный

«Художественный» — один из старейших кинотеатров мира, открытый в 1909 году. Здесь проходили важнейшие премьеры, показывали первые звуковые и цветные фильмы, а само здание всегда было оборудовано по последнему слову техники. В 2020 году «Художественный» предстал обновленным после масштабной реконструкции. Сегодня это активное общественное пространство и место силы для тех, кто искренне любит кино. За расписанием фильмов на языке оригинала можно следить на сайте, там же можно приобрести билеты.

Адрес: Арбатская площадь, 14, стр. 1.

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