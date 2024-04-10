Дикая степь и жизнь кочевников на КАРТИНАХ русских художников

На территории бывшей Российской империи веками обитали кочевые азиатские народы. В современной России до сих пор живут их потомки – например, калмыки, единственные буддисты в Европе.

Быт и культура кочевых народов, веками обитавших на бескрайних степных просторах Северной Евразии (и Российской Империи), отразились в русской культуре и искусстве. Именно кочевники изобрели шерсть и войлок, первыми одомашнили лошадь и начали употреблять кисломолочные продукты, – и приучили к ним русских.

Много переняла Русь от монголов, а следы стоянок половцев и печенегов были найдены на юге России, в устье Дона. Жизнь кочевников во всех своих проявлениях привлекала художников и экспедиторов многие века.

Дмитрий Зацепин. Станция Алты-Кудук в Сырдарьинской области (Российская империя), 1880

Исторический музей Исторический музей

Полковник Дмитрий Зацепин более 20 лет провел в Туркестане (большой регион Средней Азии, который в XIX веке стал частью Российской Империи). Он исследовал местный быт и культуру и составил этнографический альбом из несколько сот зарисовок из жизни края. Сырдарьинская область ныне – территория Узбекистана.

Дмитрий Зацепин. Доение кобылы для кумыса, 1875

Исторический музей Исторический музей

Кочевники Средней Азии были одними из первых людей, которые одомашнили лошадей. И именно они придумали делать из кобыльего молока слабоалкогольный кисломолочный напиток кумыс.

Владимир Фаворский. Запевала Мингйан, 1939

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В 1940 году Владимир Фаворский сделал иллюстрации к русскому переводу книги «Джангар: Калмыцкий народный эпос». На рисунке изображен Мингйан – один из богатырей традиционного калмыцкого эпоса. И как сказали бы сейчас, настоящий секс-символ. Обратите внимание, как девушки на заднем плане танцуют и как все их взоры устремлены только на него. «Женщины не могут видеть его равнодушно, у них пояса сами развязываются, а у девушек на груди пуговки все отскакивают», – говорит сам художник про образ своего героя.

Наталья Гончарова. Соляные столпы. Около 1910

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Авангардистка Гончарова не раз обращалась к скифским бабам-идолам. Используя образы примитивных древних скульптур, она порой рассказывала библейские сюжеты. В основу «Соляных столпов» легла легенда о Лоте. Но если в истории только жена Лота превратилась в столп, то Гончарова превращает всех героев в идолов, замерших на фоне пылающих развалин Содома и Гоморры.

«Мною пройдено все, что мог дать Запад до настоящего времени, ... мой путь к первоисточнику всех искусств - к Востоку», – говорила художница.

Павел Кузнецов. Мираж в степи, 1912

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Символиста Кузнецова часто называют певцом Востока. И его самые известные произведения, написанные в 1910-х, посвящены именно Средней Азии и магии степи.

Михаил Букарь. Юрта и семейство волостного управителя, 1872

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Оренбургский фотограф Михаил Букарь преподнес в 1872 году будущему императору Александру III целый альбом под названием «Фотографические снимки типов Оренбургского края». В нем были изображения разных народов (башкир, киргизов, калмыков, татар) и их образ жизни. Это фото было раскрашено акварелью для правдоподобности.

Василий Верещагин. Внутренность юрты богатого киргиза, 1869-1870

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Верещагин известен не только батальными полотнами, но и своим туркестанским циклом, где он с документальной точностью отразил быт народов Средней Азии. Вот только современные специалисты утверждают, что именно на этой картине художник ошибся. В юрте традиционно правая половина от двери была мужская, а Верещагин изобразил на ней женщину с ребенком.

Василий Верещагин. Киргизские кибитки на реке Чу, 1869-1870

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Кочевники со стадами верблюдов, овец и лошадей, весной и летом двигались на север, а осенью возвращались на юг. Во время таких странствий они делали длительные остановки у воды, где ставили юрты. Установка этих временных жилищ была женским занятием (и при всей сложности занимала всего около 4 часов). Сначала ставили дверь, вокруг нее каркас из деревянных решеток, а сверху конструкцию накрывали войлочными и шерстяными полотнами.

Василий Верещагин. Киргизка, 1873

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

По одной из версий на этом этюде женщина придерживает колыбель с ребенком. Верещагин с точностью изобразил сложный узор ее халата. Кстати, коровы у кочевников были в первую очередь транспортом и использовались как тяглый скот. А вот молоко, они почему-то предпочитали пить овечье.

Кристиан Готфрид Генрих Гейслер. Кочевье калмыков, 1800-е

Исторический музей Исторический музей

Гравер немецкого происхождения участвовал в нескольких экспедициях на юг России в качестве художника и оставил несколько этнографических альбомов. На этом рисунке изображено становище калмыков с юртами, кибитками, верблюдами и телегами. Гейслер подробно зарисовал процесс строительства юрты. Считается, что калмыки - буддисты, живущие на юге России - потомки племен, переселившихся в устье Волги из Китая и Монголии.

Эти работы и реальные артефакты из жизни кочевников можно увидеть на выставке «Дикое поле. В вечном движении» в Государственном Историческом музее с 9 апреля по 9 сентября 2024 года.