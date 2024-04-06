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Как высмеивали царя Николая II (КАРИКАТУРЫ)

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Борис Егоров

Общественное достояние
Императора критиковали за жестокость в подавлении Первой русской революции 1905-1907. И одновременно — за слабость, которую он показал, позволив «черному монаху» Распутину чуть ли не править страной.

Карикатура периода Первой русской революции, 1905 год.

Карикатура периода Первой русской революции, 1905 год.

Общественное достояние
Французская карикатура, опубликованная после «Кровавого воскресенья» — насильственного разгона шествия петербургских рабочих к Зимнему дворцу в Петербурге 22 января 1905 года.

Французская карикатура, опубликованная после «Кровавого воскресенья» — насильственного разгона шествия петербургских рабочих к Зимнему дворцу в Петербурге 22 января 1905 года.

Общественное достояние
«Массовые убийства в России. Ваше Величество, как видите, в России царит мир». Немецкая карикатура периода Первой русской революции. 1905 г.

«Массовые убийства в России. Ваше Величество, как видите, в России царит мир». Немецкая карикатура периода Первой русской революции. 1905 г.

Общественное достояние
Карикатура на Николая II, императрицу Александру Федоровну и Григория Распутина, 1917 год.

Карикатура на Николая II, императрицу Александру Федоровну и Григория Распутина, 1917 год.

Общественное достояние
Карикатура 1910-х годов.

Карикатура 1910-х годов.

Общественное достояние
Карикатура 1910-х годов.

Карикатура 1910-х годов.

Общественное достояние
Карикатура 1910-х годов.

Карикатура 1910-х годов.

Общественное достояние
Карикатура 1910-х годов.

Карикатура 1910-х годов.

Общественное достояние
«Царь Николай II пляшет под дудку Распутина», 1910-е годы.

«Царь Николай II пляшет под дудку Распутина», 1910-е годы.

Общественное достояние
«Гражданин, возьмите и корону: она не нужна больше России». Журнал «Будильник», 1917 г.

«Гражданин, возьмите и корону: она не нужна больше России». Журнал «Будильник», 1917 г.

Общественное достояние
Царь-пушка, царь-колокол, царь Николай II: «Не стреляет, не звонит, не царствует», 1917 г.

Царь-пушка, царь-колокол, царь Николай II: «Не стреляет, не звонит, не царствует», 1917 г.

Общественное достояние
Карикатура 1917 года.

Карикатура 1917 года.

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