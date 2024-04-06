Как высмеивали царя Николая II (КАРИКАТУРЫ)

Карикатура периода Первой русской революции, 1905 год.Общественное достояние
Французская карикатура, опубликованная после «Кровавого воскресенья» — насильственного разгона шествия петербургских рабочих к Зимнему дворцу в Петербурге 22 января 1905 года.Общественное достояние
«Массовые убийства в России. Ваше Величество, как видите, в России царит мир». Немецкая карикатура периода Первой русской революции. 1905 г.Общественное достояние
Карикатура на Николая II, императрицу Александру Федоровну и Григория Распутина, 1917 год.Общественное достояние
Карикатура 1910-х годов.Общественное достояние
Карикатура 1910-х годов.Общественное достояние
Карикатура 1910-х годов.Общественное достояние
Карикатура 1910-х годов.Общественное достояние
«Царь Николай II пляшет под дудку Распутина», 1910-е годы.Общественное достояние
«Гражданин, возьмите и корону: она не нужна больше России». Журнал «Будильник», 1917 г.Общественное достояние
Царь-пушка, царь-колокол, царь Николай II: «Не стреляет, не звонит, не царствует», 1917 г.Общественное достояние
Карикатура 1917 года.Общественное достояние