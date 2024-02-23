7 рыцарей, охраняющих Москву

В Москве скульптуры рыцарей на фасадах домов обращены на все четыре стороны света.

1. Север – рыцарь на доме Шугаевой

Юлия Иванко/mos.ru Юлия Иванко/mos.ru

Доходный (специально построенный для сдачи квартир) дом Анны Шугаевой на Садово-Самотёчной улице, 2.

Юлия Иванко/mos.ru Юлия Иванко/mos.ru

Построен в 1913-1914 гг. в стиле скандинавского модерна по проекту архитектора Василия Волокитина.

2. Восток – рыцарь на доме Эпштейна

Игорь Иванко/Агентство «Москва» Игорь Иванко/Агентство «Москва»

Доходный дом Максима Осиповича Эпштейна в Гусятниковом переуле, 11 – создал архитектор Валентин Дубовский в неоготическом стиле.

Игорь Иванко/Агентство «Москва» Игорь Иванко/Агентство «Москва»

Рыцарь на его фасаде – самый «средневековый» из всех московских. Он расположен на уровне второго этажа, что позволяет хорошо его рассмотреть.

3. Юг – рыцарь на доме Демента

Антон Кардашов/Агентство «Москва» Антон Кардашов/Агентство «Москва»

Этот доходный дом на Большой Полянке, 54 тоже построили по проекту Валентина Дубовского и по заказу купца Якова Демента.

Антон Кардашов/Агентство «Москва» Антон Кардашов/Агентство «Москва»

Рыцарей на фасаде изначально было два, но сохранился лишь один.

4 и 5. Запад – рыцари на доме Рёкка

Sigwald (CC BY-SA) Sigwald (CC BY-SA)

Sigwald (CC BY-SA) Sigwald (CC BY-SA)

Построенный по проекту Густава Гельриха в 1911, доходный дом Якова Рёкка на Пречистенке, 13 украшен сразу двумя рыцарями.

6 и 7. Запад – рыцари на доме Филатовой

Olga-lisenkova (CC BY-SA) Olga-lisenkova (CC BY-SA)

Olga-lisenkova (CC BY-SA) Olga-lisenkova (CC BY-SA)

Самые известные в Москве рыцари стоят прямо на Арбате, 35 – на доходном доме Анны Филатовой, построенном по проекту Валентина Дубовского в 1913-1914 годах.