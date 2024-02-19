Как выглядел поезд Сталина? (ФОТО)

Никаких ручек из золота и роскошных интерьеров в поезде советского лидера не было. От обычных его вагон отличали лишь бронированные стены и пол.

Сталин не очень любил летать и садился в самолет лишь в исключительных случаях. По стране и за рубеж он предпочитал передвигаться на поезде.

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Так, именно на поезде советский лидер регулярно ездил в отпуск в Крым и на Кавказ. Поднимался в вагон рано утром, а вечером уже был на месте. Привычка передвигаться по железным дорогам в светлое время суток сохранилась у него с Гражданской войны — паровозная бригада и охрана тогда могли видеть все, что делается вокруг состава.

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Литерный (с добавлением буквы к номеру, следующий по особому графику) поезд вождя состоял из трех-четырех вагонов. Вагон, в котором ехал сам Сталин, отличался от обычного лишь бронированными стенами и полом. Благодаря этому он был тяжелее — 80 тонн вместо 60.

Jana Cavojska/SOPA Images/LightRocket/Getty Image Jana Cavojska/SOPA Images/LightRocket/Getty Image

В этом вагоне у «отца народов» имелись в распоряжении личное купе и персональный туалет. Рядом располагались кухня, купе для сопровождающих его VIP персон, охраны, и зал для заседаний.

Jana Cavojska/SOPA Images/LightRocket/Getty Image Jana Cavojska/SOPA Images/LightRocket/Getty Image

Несмотря на высокое положение, которое занимал Сталин, интерьер его вагона трудно назвать роскошным. По сравнению с литерным поездом семьи Романовых он был крайне скромным и умеренным в оформлении.

Jana Cavojska/SOPA Images/LightRocket/Getty Image Jana Cavojska/SOPA Images/LightRocket/Getty Image

В других вагонах размещались железнодорожники, охранники, разного уровня военачальники и чиновники, имелся ресторан с помещением для хранения продуктов. В период Великой Отечественной войны к составу цеплялись две платформы с зенитными орудиями для защиты вождя от возможной атаки с воздуха.

Jana Cavojska/SOPA Images/LightRocket/Getty Image Jana Cavojska/SOPA Images/LightRocket/Getty Image

В 1943 году Сталин на поезде отправился на поезде на Тегеранскую конференцию (доехал до Баку, откуда в Иран летел уже самолетом). В 1945 году он по железным дорогам добирался на конференции в Ялту и Потсдам. Поездку в послевоенную Германию готовили особенно тщательно.

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«Обеспечивают безопасность пути 17 тысяч солдат и офицеров войск НКВД, — говорилось в рапорте наркома внутренних дел СССР Лаврентия Берии, — 1515 человек оперативного состава. На каждом километре железнодорожного пути от 6 до 15 человек охраны. По линии следования будут курсировать 8 бронепоездов войск НКВД».

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Cостав тащил мощный американский тепловоз фирмы ALKO, который США поставлял СССР по программе ленд-лиза. До самого пункта назначения он шел по широкой (1520 мм) «русской» колее, на которую войска 1-го и 2-го Белорусского фронтов перешили в ходе своего наступления европейскую колею (1435 мм).

Alexpickul (CC BY-SA) Alexpickul (CC BY-SA)

Не обошлось без инцидентов. При подъезде к Одеру составу пришлось долго тормозить, в результате чего задымились тормозные колодки. Помощник машиниста Василий Иванов выглянул узнать, в чем дело, зацепился за матчу семафора и упал на землю. Поезд остановился, пострадавшего подняли и на ближайшей станции отправили в госпиталь.

«Наступил день отъезда из Потсдама, — вспоминал машинист Виктор Лион. — На вокзал прибыл Сталин и прямиком направился к нашему тепловозу. Его первый вопрос был обращен ко мне: как себя чувствует Василий Иванович? Вместо меня ответил сам Иванов, выглянувший в тот момент из локомотива: "Хорошо, Иосиф Виссарионович". Сталин посмотрел на него и погрозил пальцем: "Аккуратнее надо"».