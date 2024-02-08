Эта художница из Санкт-Петербурга вышивает иконы! (ФОТО)

«В жизни у меня получались только две вещи – рисовать и бегать. И я стала рисовать иконы».

Когда Марии Черкашиной из Санкт-Петербурга было 13 лет, она задалась вопросом: «А в чем вообще есть смысл?». И нашла его в вере в бога. Ей нравилось читать про жизнь старцев и их подвиги. К 11 классу Мария точно определилась – она хочет стать иконописцем.

Учась в академии Штиглица на кафедре художественного текстиля, художница одновременно брала уроки в иконописной мастерской. «Мне хотелось все навыки применить в иконе. Создание гармоничных композиций, пластичных фигур и сложных колоритов. Умение работать с образцами, колоссальную насмотренность и даже способность банально выстраивать ход работ: все это дало мне светское образование», - рассказывает Мария.

Но больше всего ее влекло средневековое искусство: его цвета, пропорции, наполненность смыслами казались Марии идеальными. «До сих пор западное и русское средневековье мой основной источник вдохновения. Я, как Матисс и художники авангардисты, влюблена в икону. Считаю ее декоративный плоскостный язык идеален для религиозного искусства!», - говорит девушка.

Сейчас Марии 35. И хотя она мечтала писать иконы красками, в итоге художница выбрала вышивку: «После рождения детей я полностью перешла на вышивку, потому что краски пока разложишь, намешаешь – ребенок проснется. И все, рабочий день окончен. Вышивать же можно и лежа, и стоя, в поезде, и даже кормя грудью».

Хотя вышивка для Марии скорее вынужденная мера, она серьезно подходит к каждой работе. Перед началом работы художница просматривает множество образцов и старается привнести новизну в классические сюжеты.

«В вышивку блаженной Марии Дивеевской я ввела картину Павла Филонова в виде позёма [условное обозначение земли в иконе - ред.], потому что они жили в одно время и сам Филонов был чудной. Еще я специально искала орнамент того времени для сарафана святой», – объясняет Мария.

Помимо икон, Мария вышивает гобелены и просто зарисовки с религиозным сюжетом – храмы и портреты. Гобелен «Андрей Первозванный» она соткала, когда училась в академии Штиглица. Прототипом послужила фреска с тремя апостолами из итальянского музея.

А эти вышивки – портрет священника с его любимой цитатой из Евангелия и Федоровский собор в Царском селе.

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