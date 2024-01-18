Художница рисует особую атмосферу окраин городов Крайнего Севера

Зима, полярная ночь, ты идешь мимо разноцветных панелек по свежему снегу, а твои болоневые штаны шуршат на морозе (фить-фить-фить). Картины Анны Урюпиной переносят в мир, знакомый каждому, кто жил в северных городах России.

«Каждый раз, когда я сажусь за создание новой картины, я ощущаю себя вновь сидящей на качелях в соседнем дворе. Вокруг шумят другие дети, кто-то щелкает семечки. Начинаются сумерки и пора уже идти домой», - говорит Анна Урюпина.

Молодая художница пишет картины с окраинами городов России: Мурманска, Новосибирска, Сургута, Тюмени.

«Особенно тёплые моменты жизни проходили у меня именно в подобных дворах. Всегда рядом были панельки самых разных оттенков и этажей. Я видела там дружбу, разговаривала по душам, строила планы, переживала школьные проблемы. Там кипела моя жизнь, о которой я вспоминаю с трепетом и большой благодарностью. Это мой дом. Я отношусь к нему с уважением», - говорит она.

Но больше всего картин Анна посвящает Норильску и Дудинке, городам на севере Красноярского края. Анна родилась в Дудинке, и хотя еще в детстве переехала в южный Таганрог, ее сердце осталось на Крайнем Севере.

Картины с зимними городскими пейзажами она пишет и по своим воспоминаниям, и по рассказам мамы, и по фотографиям, которые ей присылают подписчики в соцсетях. У многих мест с ее картин есть реальные адреса.

1. «Весело по крышам», Дудинка, ул. Матросова, 1

«У меня проснулось чувство тоски по городу, который я не осознавала в силу маленького возраста. Могу назвать это магией или приветом из подсознания».

Анна объясняет, что сама по крышам не бегала, потому что была осторожной, но вот ее друзья мальчишки это занятие просто обожали. «Лишь бы мама не знала».

Художница жила в похожей панельке, и здесь нарисовала свой путь домой.

«Все ровно так, как я помню из детства. Этот гигантский фонарь, темные балконы, странные провода и огонек на двери, ведущей в подъезд. А там, за этой дверью, ждет вкусный ужин и сказка на ночь. Фонарный луч в моих глазах всегда был прожектором, у которого летом можно было увидеть мотыльков. А зимой белых танцующих снежинок».

3. «Во дворе», Норильск. ул. Ленинградская 10а

Весело было играть в детстве во дворе с огромными сугробами, особенно если выглядывало солнце. Помните это чувство?

4. «На Школьной девятнадцать», Норильск, Кайеркан

Городские пейзажи Кайеркана, дальнего района Норильска, с его огромными цифрами на панельных домах.

5. «Ожидая тебя..», Дудинка, ул. Горького, 63

«Моя детская фотография была сделана совсем рядом с этим местом я хотела с ним познакомиться! Я очень скучаю по своему родному городу! Я скучаю, как служебный пес по своему хозяину. Как солнце скучает по морю и как снег скучает по варежкам», - пишет Анна.

6. «Добраться домой», Норильск

Эту картину Анна написала по рассказам мамы, которая вспоминала, как ее брат возвращался из школы в начинающуюся пургу.

«Холод, усталость, скрипят ботинки, лицо закрыто шарфом полностью, открыты лишь глаза. Пробираешься через снег и добираешься до теплого подъезда. А там уже в квартире тебя ждет мама с горячим обедом. Снимаешь свои мокрые варежки, штаны, куртку, а ноги покрываются приятными коликами, которые, как тебе кажется, будто тонкие иголочки отогревают всего тебя».

7. «Давай, выкатывай!», Норильск

А вот еще одна зимняя забава детей Крайнего Севера.

«Коренной житель Норильска шепнул мне на ушко о его давнем развлечении с ребятами - ездить верхом на деревянных катушках. У меня загорелся сюжет, который почти тут же был воплощен, - пишет Анна. - Вот и от этой картины я чувствую беззаботность, смех, громкие выкрики и ощущение дома».

8. «Любовь в Дудинке», ул. 40 лет Победы, 5

«Здесь не только о любви между двумя людьми, но и между двумя домами, но и между мной и этим чудесным северным городом, о любви между снегом и всей композицией», - говорит Анна. Картина будто живая - только посмотрите на фактуру бетона!

9. «Серые будни», Норильск

Картина, от которой веет метелью и желанием поскорее добраться домой. «Представьте, как резко испортилась погода, и мама встречает вас после школы. Вы идете по улице, заслоняясь рукой от мелкого снега, и по пути заходите в магазин, где мама покупает вам вкусняшку из той самой новой рекламы по телевизору».

«Ты стоишь в знакомом тебе месте, под знакомым фонарем, смотришь на окна и ждешь в них тот самый силуэт. Падает снег, а в мыслях обо всем, но только не о холоде. Ты в антураже снежного вальса, ночной тишины и одиночества, которое может скрасить лишь один ее взгляд в окно».