10 главных картин русского классика Василия Сурикова

Автор «Боярыни Морозовой» и других масштабных исторических полотен – один из самых интересных и самобытных русских художников XIX – начала XX века.

1. «Вид памятника Петру I на Сенатской площади в Санкт-Петербурге» (1870)

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Суриков родился в Красноярске и рисовал с раннего детства. Денег на обучение в главной художественной институции страны – Санкт-Петербургской Академии Художеств – у семьи не было, поэтому мальчик окончил уездное училище и устроился писцом в губернское управление.

По счастливой случайности, его рисунки увидел красноярский меценат и золотопромышленник Петр Кузнецов – он и оплатил Сурикову обучение в Академии. Приобрел Кузнецов и первую серьезную картину художника – «Вид памятника Петру I на Сенатской площади в Санкт-Петербурге».

2. «Милосердный самарянин» (1874)

Красноярский художественный музей Красноярский художественный музей

Как и полагалось студенту Академии, Суриков набивал руку в библейский сюжетах. На полотне «Милосердный самарянин» изображен момент из притчи, когда добрый самарянин склонился над человеком, попавшим в беду, чтобы помочь ему. Пустынный пейзаж Суриков писал по своим этюдам в жарких летних степях южной Сибири.

За картину художник получил малую золотую медаль Академии Художеств и подарил в знак благодарности полотно своему меценату Кузнецову.

3. «Утро стрелецкой казни» (1881)

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Это масштабное полотно (2.1 x 3.7 метров) – первая работа Василия Сурикова на тему русской истории. С ней художник дебютировал на IX выставке передвижников, где ее тут же купил коллекционер Павел Третьяков.

Суриков изобразил один из переломных моментов истории – осенью 1698 года по приказу Петра I казнили стрельцов, поднявших мятеж. Казнь еще не началась, но виселицы уже стоят на Красной площади в Москве, а поникшие стрельцы, их жены и дети убиты горем. Старая Древняя Русь на ней как бы противопоставлена новой России европейского типа, принесенной Петром I.

Идея работы возникла у Сурикова после первого посещения Красной площади – художник ярко представил себе этот эпизод истории. Картина изобилует историческими деталями в костюмах и объектах вокруг персонажей.

4. «Меншиков в Березове» (1883)

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Эта картина снова была с восторгом принята на выставке передвижников, и снова Третьяков ее тут же купил. Суриков написал еще один переломный момент истории России – некогда влиятельнейший соратник Петра I Александр Меншиков после смерти своего патрона в одночасье оказался в ссылке в сибирской глухомани.

Родом из Сибири, Суриков интересовался сюжетом этого падения и характером Меншикова, которого не сломило такое унижение. На полотне вельможа выглядит статно даже сидя в маленькой избе в Сибири, когда из-за снега и непогоды невозможно выйти на улицу. Идея пришла к художнику спонтанно – как-то он сам пережидал с семьей у стола сильный дождь в ненастную погоду, и образ Меншикова вдруг представился ему живым и во всех деталях.

Моделью для дочери Меншикова, сидящей у его ног, послужила жена Сурикова Елизавета.

5. «Боярыня Морозова» (1887)

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Еще один исторический эпизод стал основой, вероятно, самой известной сегодня работы художника. С детства в Красноярске он наблюдал за жизнью старообрядцев и восхищался тем, как потомки сосланных в Сибирь верующих, продолжают вести свой быт, как непоколебима их вера.

Боярыня Морозова была одной из них. За героизацию ее образа Сурикова даже подозревали в пропаганде церковного раскола, ведь даже в кандалах она поднимает на полотне руку с двуперстием, свойственным именно противникам церковных реформ XVII века.

Нужных натурщиков художник искал в народе – в монастырях и на кладбищах – и подолгу делал этюды, добиваясь убедительности. Прототипом для портрета Морозовой послужила тетка Сурикова.

Огромное полотно 3x5.8 метров купил Павел Третьяков, и до сих пор эта картина и ее этюды занимают особое место в Третьяковской галерее.

6. «Взятие снежного городка» (1891)

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В 1878 году 30-летний Суриков женился на Елизавете Шаре – очаровательная дворянка была на 10 лет младше него и говорила на русском с легким французским акцентом. Художник был влюблен без памяти и робел, как мальчишка.

Вот только у Елизаветы, подарившей мужу двух дочерей, было очень слабое здоровье – ревматизм и больное сердце. Через 10 лет брака она скончалась, а Суриков впал в отчаяние. По воспоминаниям дочери, он то и дело плакал и читал Библию, постоянно ездил на кладбщие.

«Взятие снежного городка» было первым полотном, написанным Суриковым после выхода из депрессии. Яркое, жизнерадостное, оно отличается от его мрачных исторических полотен.

Традицию “Взятия снежного городка” он наблюдал в Сибири каждый год на Масленицу. Натурщиками стали родственники и знакомые художника. За эту картину Суриков получил именную бронзовую медаль на Международной выставке в Париже 1900 года.

7. «Покорение Сибири Ермаком Тимофеевичем» (1895)

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В самом масштабном полотне Сурикова (2.85 x 5.99 метра) сошлись воедино два его главных интереса – казаки и Сибирь. Художник искал типажи для образов казаков на Дону, в Хакасии писал татар, а на севере Сибири нашел пейзаж для картины.

Полотно было представлено на выставке передвижников, его высоко оценил Илья Репин, отметив ошеломительный эффект, производимый на зрителя.

Суриков уже договорился с Третьяковым о продаже ему работы, но Николай II решил, что «эта картина должна быть национальной и быть в национальном музее», и приобрел ее за рекордную для русского искусства сумму в 40 тысяч рублей для Русского музея в Петербурге. Третьякову Суриков подарил уменьшенную копию.

8. «Переход Суворова через Альпы» (1899)

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Полотно было завершено к 100-летию знаменитого похода Суворова. Суриков изобразил переход через хребет Паникс. 70-летний полководец выглядит как настоящий народный герой на белом коне, а его солдаты-богатыри резво спускаются с отвесных гор.

Картину, столь выигрышно изображавшую славное военное прошлое, тоже купил Николай II.

Суриков серьезно подготовился к написанию полотна: ездил в Швейцарию на этюды, изучал военную форму. Натурщиком для образа Суворова стал отставной казачий офицер из Красноярска.

И все-таки в картине есть некоторые расхождения с исторической правдой: в частности, специалист по батальной живописи Василий Верещагин отмечал, что конь не подошел бы так близко к обрыву, а солдаты при спуске отомкнули бы штыки.

9. «Степан Разин» (1906)

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На одной из последних и самых колоссальных картин Сурикова изображен молодой казачий атаман Степан Разин, плывущий по Волге после удачного набега. Пока его соратники пьют и предаются разгулу – он один сидит задумчив и невесел в окружении награбленных сокровищ (якобы размышляет о том, как сделать вольным русский народ).

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Суриков и сам происходил из казачьего рода, поэтому для него эта тема была очень важна. Считается, что в лице Разина угадывается автопортрет самого художника.

На первом эскизе Суриков также изобразил персидскую княжну, с которой Разин возвращался из похода. Есть версия, что в ее образе художник запечатлел свою покойную жену. Однако в итоге он решил отказался от изображения княжны. И если его спрашивали, где же она на полотне, отмахивался и, показывая круги на воде, говорил, что Разин уже утопил ее.

10. «Посещение царевной женского монастыря» (1912)

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Сурикова вдохновила книга Ивана Забелина «Домашний быт русских цариц» (1869). Художник был под впечатлением о того, что женщины царской семьи на Руси были настоящими затворницами, которые проводили всю жизнь за стенами теремов. А если им не находилось достойной партии для замужества, то путь для них был только один – в монастырь. Румяное лицо царевны и расшитые золотом и драгоценными камнями наряды и кокошник резко выделяются на фоне черных одеяний монахинь.

Позировала для картины внучка автора – Наталья Кончаловская (дочь художника Петра Кончаловского и мать режиссеров Андрея Кончаловского и Никиты Михалкова)

Масштабная выставка картин Василия Сурикова к 175-летию художника проходит в Корпусе Бенуа Русского музея до 13 мая 2024.