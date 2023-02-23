Советская посуда, которая есть почти в каждом доме (ФОТО)

Хотя последние 30 лет мы живем в посудном изобилии, бабушкины чашки и салатницы до сих пор часто можно увидеть на кухонных полках. Почему?

Многие россияне хранят советскую посуду из-за теплых воспоминаний: старые сервизы и хрусталь дороги как напоминания о детстве и дарят праздничное настроение. Хотя такую посуду почти не используют, ее продолжают передавать из поколения в поколение.

Некоторые перевозят ее на дачу, другие бережно хранят в шкафу или даже на открытых полках как украшение, а кто-то коллекционирует и покупает старые сахарницы и соусники на аукционах. Редкие советские сервизы сегодня могут стоить и сотни тысяч рублей!

Хрусталь

Сервант со стеклянными полками, на которых выстроились в ряд хрустальные бокалы, рюмки, салатницы и конфетницы, был для советских граждан символом красоты и благосостояния.

Не избалованные роскошью хозяйки стремились украсить налаживающийся быт недорогими артефактами уюта. В СССР производилось много красивого и относительно доступного для широких слоев населения столового стекла и хрусталя. Его доставали только по праздникам, а иногда и вовсе не использовали по предназначению – берегли.

Изделия Гусевского хрустального завода. Основан специалистом в области стеклоделия А. В. Мальцевым О. Иванов/Sputnik О. Иванов/Sputnik

Можно было купить бокалы из цветного хрусталя, они были дороже, но очень ценились за свою красоту. Одни из самых распространенных – бокалы «Суздаль». Их выпускали как в ярких цветах (зеленом, желтом), так и в приглушенных тонах.

Для подачи салатов предназначались тяжелые хрустальные салатницы разных форм и размеров. Закуски клали в менажницы и небольшие блюдечки, тоже из хрусталя.

Уронить такую салатницу – один из главных кошмаров детства советского ребенка!

Башкирская АССР. Салават. 19 июня 1981 г. Шлифовщица по хрусталю Танзиля Бахтиярова Виктор Воног/TASS Виктор Воног/TASS

В похожую посуду, но продолговатой формы и с мельхиоровой ручкой, клали печенье и конфеты.

Фарфоровые сервизы

Дорогостоящие фарфоровые сервизы дарили на юбилеи, так же хранили в серванте и использовали только по праздникам и к приходу гостей. Иногда случалось так, что таких случаев набиралось один-два за всю жизнь хозяев. Как правило, на каждый день пользовались дешевыми фарфоровыми тарелками, которые было не так жалко разбить. Хотя, конечно, были в СССР и такие семьи, где фарфоровые столовые и чайные сервизы были предметами постоянного обихода. Но таких было немного.

Обязательно в праздничном наборе должна быть селедочница: название этой тарелки предполагает, что в нее кладут рыбу, которая как раз подходит для продолговатой, овальной формы блюда. Но иногда в ней оказывались салаты, в том числе сельдь под шубой.

Чайные и кофейные сервизы отличались самым большим разнообразием – фарфоровые наборы и сейчас становятся целью охоты коллекционеров. Самые популярные производили на Дулевском и Ленинградском фарфоровых заводах. Последний был правопреемником Императорского фарфорового завода – первого в России предприятия по производству фарфоровых изделий. Оба существуют по сей день и выпускают сервизы с тем же советским дизайном.



Чайный сервиз «Тюльпан» Дулевского фарфорового завода. Автор – художник Пухлова Ю. Левянт/Sputnik Ю. Левянт/Sputnik

Особым шиком были сервизы из ГДР и Польши – купить их было намного сложнее, чем советские.

Чайный сервиз на 12 персон, роспись «Поющий сад», форма «Шатровая». Автор – Н. Славина. Ленинградский фарфоровый завод им. М. В. Ломоносова М. Анфингер/Sputnik М. Анфингер/Sputnik

Советский фарфор. Чайный сервиз «Новая сетка». Художник В. Семенов. 1967 г. Ленинградский фарфоровый завод им. М. В. Ломоносова Б. Поляков/Sputnik Б. Поляков/Sputnik

Польский кофейный сервиз времен СССР meshok.net

Мельхиоровый набор

В свободной продаже были и серебряные столовые приборы, но они были значительно дороже мельхиора – немногие могли себе это позволить. Мельхиоровый набор тоже доставали только по праздникам и к приходу гостей, а каждый день пользовались столовыми приборами из алюминия или нержавейки с пластиковыми ручками.

Комплект мельхиоровых столовых приборов времен СССР meshok.net

Кастрюли, ковши и бидоны

Некоторые экземпляры хозяйственной посуды тоже до сих пор в ходу: термосы, бидоны, ковши и посуда для готовки. Советские хозяйки ценили эмалированную посуду. Пища в ней при готовке не соприкасалась с металлом, который мог быть не слишком полезен для здоровья, понемногу вступая в реакцию с едой. Правда, покрытие легко повреждалось и скалывалось, поэтому сегодня такие кастрюли и бидончики если и остаются в хозяйстве, то больше не используются для пищи.

У многих хозяек в СССР были чугунные сковородки и утятницы (их использовали для запекания в духовке не только уток, но и многого другого). Срок годности чугуна при правильном уходе не ограничен, а вкус приготовленной в нем еды получается совсем другим, поэтому они ценятся и используются до сих пор.

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