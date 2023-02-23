Советская посуда, которая есть почти в каждом доме (ФОТО)

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София Полякова

Эдуард Котляков/Sputnik
Хотя последние 30 лет мы живем в посудном изобилии, бабушкины чашки и салатницы до сих пор часто можно увидеть на кухонных полках. Почему?

Многие россияне хранят советскую посуду из-за теплых воспоминаний: старые сервизы и хрусталь дороги как напоминания о детстве и дарят праздничное настроение. Хотя такую посуду почти не используют, ее продолжают передавать из поколения в поколение.

Некоторые перевозят ее на дачу, другие бережно хранят в шкафу или даже на открытых полках как украшение, а кто-то коллекционирует и покупает старые сахарницы и соусники на аукционах. Редкие советские сервизы сегодня могут стоить и сотни тысяч рублей!

Хрусталь

Сервант со стеклянными полками, на которых выстроились в ряд хрустальные бокалы, рюмки, салатницы и конфетницы, был для советских граждан символом красоты и благосостояния. 

Не избалованные роскошью хозяйки стремились украсить налаживающийся быт недорогими артефактами уюта. В СССР производилось много красивого и относительно доступного для широких слоев населения столового стекла и хрусталя. Его доставали только по праздникам, а иногда и вовсе не использовали по предназначению – берегли.

Изделия Гусевского хрустального завода. Основан специалистом в области стеклоделия А. В. Мальцевым

Изделия Гусевского хрустального завода. Основан специалистом в области стеклоделия А. В. Мальцевым

О. Иванов/Sputnik

Можно было купить бокалы из цветного хрусталя, они были дороже, но очень ценились за свою красоту. Одни из самых распространенных – бокалы «Суздаль». Их выпускали как в ярких цветах (зеленом, желтом), так и в приглушенных тонах.

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Для подачи салатов предназначались тяжелые хрустальные салатницы разных форм и размеров. Закуски клали в менажницы и небольшие блюдечки, тоже из хрусталя.

Уронить такую салатницу – один из главных кошмаров детства советского ребенка!

Башкирская АССР. Салават. 19 июня 1981 г. Шлифовщица по хрусталю Танзиля Бахтиярова

Башкирская АССР. Салават. 19 июня 1981 г. Шлифовщица по хрусталю Танзиля Бахтиярова

Виктор Воног/TASS

В похожую посуду, но продолговатой формы и с мельхиоровой ручкой, клали печенье и конфеты. 

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Фарфоровые сервизы

Дорогостоящие фарфоровые сервизы дарили на юбилеи, так же хранили в серванте и использовали только по праздникам и к приходу гостей. Иногда случалось так, что таких случаев набиралось один-два за всю жизнь хозяев. Как правило, на каждый день пользовались дешевыми фарфоровыми тарелками, которые было не так жалко разбить. Хотя, конечно, были в СССР и такие семьи, где фарфоровые столовые и чайные сервизы были предметами постоянного обихода. Но таких было немного.

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Обязательно в праздничном наборе должна быть селедочница: название этой тарелки предполагает, что в нее кладут рыбу, которая как раз подходит для продолговатой, овальной формы блюда. Но иногда в ней оказывались салаты, в том числе сельдь под шубой.

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Чайные и кофейные сервизы отличались самым большим разнообразием – фарфоровые наборы и сейчас становятся целью охоты коллекционеров. Самые популярные производили на Дулевском и Ленинградском фарфоровых заводах. Последний был правопреемником Императорского фарфорового завода – первого в России предприятия по производству фарфоровых изделий. Оба существуют по сей день и выпускают сервизы с тем же советским дизайном. 

Чайный сервиз «Тюльпан» Дулевского фарфорового завода. Автор – художник Пухлова

Чайный сервиз «Тюльпан» Дулевского фарфорового завода. Автор – художник Пухлова

Ю. Левянт/Sputnik

Особым шиком были сервизы из ГДР и Польши – купить их было намного сложнее, чем советские.

Чайный сервиз на 12 персон, роспись «Поющий сад», форма «Шатровая». Автор – Н. Славина. Ленинградский фарфоровый завод им. М. В. Ломоносова

Чайный сервиз на 12 персон, роспись «Поющий сад», форма «Шатровая». Автор – Н. Славина. Ленинградский фарфоровый завод им. М. В. Ломоносова

М. Анфингер/Sputnik

Советский фарфор. Чайный сервиз «Новая сетка». Художник В. Семенов. 1967 г. Ленинградский фарфоровый завод им. М. В. Ломоносова

Советский фарфор. Чайный сервиз «Новая сетка». Художник В. Семенов. 1967 г. Ленинградский фарфоровый завод им. М. В. Ломоносова

Б. Поляков/Sputnik

Польский кофейный сервиз времен СССР

Польский кофейный сервиз времен СССР

meshok.net

Мельхиоровый набор

В свободной продаже были и серебряные столовые приборы, но они были значительно дороже мельхиора – немногие могли себе это позволить. Мельхиоровый набор тоже доставали только по праздникам и к приходу гостей, а каждый день пользовались столовыми приборами из алюминия или нержавейки с пластиковыми ручками.

Комплект мельхиоровых столовых приборов времен СССР

Комплект мельхиоровых столовых приборов времен СССР

meshok.net

Кастрюли, ковши и бидоны

Некоторые экземпляры хозяйственной посуды тоже до сих пор в ходу: термосы, бидоны, ковши и посуда для готовки. Советские хозяйки ценили эмалированную посуду. Пища в ней при готовке не соприкасалась с металлом, который мог быть не слишком полезен для здоровья, понемногу вступая в реакцию с едой. Правда, покрытие легко повреждалось и скалывалось, поэтому сегодня такие кастрюли и бидончики если и остаются в хозяйстве, то больше не используются для пищи.

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У многих хозяек в СССР были чугунные сковородки и утятницы (их использовали для запекания в духовке не только уток, но и многого другого). Срок годности чугуна при правильном уходе не ограничен, а вкус приготовленной в нем еды получается совсем другим, поэтому они ценятся и используются до сих пор. 

afgankazans.ru

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