10 самых психоделических советских мультиков (ВИДЕО)

С 70-х годов в СССР начинает появляться все больше мультфильмов сложного содержания, часто вообще не рассчитанных на детей. В некоторых смысл настолько глубоко философский и многослойный, что не каждый мог до конца понять, что хотел сказать режиссер. Были и такие, в которых смысла, возможно, не было совсем.
Давно ставший классикой советской мультипликации короткометражный фильм лишь на первый взгляд кажется простой сказкой о дружбе Ежика и Медвежонка. По сюжету Ежик отправляется в гости к Медвежонку и по дороге попадает в густой туман, в котором с ним начинают происходить странные события: он встречает дивную белую лошадь, натыкается на дерево, олицетворяющее портал в другой мир, его преследуют страшный филин, летучие мыши, и он почти тонет в реке. В конце мультфильма он все же добирается до дома своего друга и они вместе пьют чай и считают звезды.
Картина содержит множество отсылок к «Божественной комедии» Данте Алигьери.
«Когда мы рисовали Ежика, мы смотрели на "Спаса" Андрея Рублева (икона Христа). … Должно было быть ощущение всемирности героя. Его взгляд, движения…,» рассказывал потом режиссер. «Это история о том, как наше привычное состояние внезапно может перейти в катастрофическое под воздействием каких-то обстоятельств, которые мы и не подозреваем, что существуют», – также говорил он.
Десятиминутный мюзикл основан на сказке русского писателя и основоположника музыкознания Владимира Одоевского «Городок в табакерке» – в ней маленький мальчик пытался разобраться, как работает табакерка и попасть внутрь. Во сне мальчику привиделось, что он действительно попал в табакерку – внутри нее оказался целый город. Яркие краски и резкий стиль рисовки усиливают впечатление, которое производят хаотичные сцены из «мира» шкатулки -- все вместе это может выглядеть почти пугающе.
По сюжету художник выбирается на пленэр, но его планам мешает инопланетное существо. Спустивших на Землю, оно пытается понять окружающий мир через копирование. В итоге художник учит инопланетянина насвистывать мелодию «Speak Softly Love» из фильма «Крестный Отец».
В студии «Арменфильм», под руководством режиссера Роберта Саакянца, пожалуй, были созданы самые странные в подборке, но при этом не лишенные морали мультфильмы. Старик ловит говорящую рыбу, которая просит отпустить ее и говорит: «Делай добро – и бросай его в воду. Оно не пропадёт – добром к тебе вернется». Старик отпускает рыбу, но теперь ему нечего есть, в отчаянии он тяжело вздыхает «Э-эх» – и из под земли появляется чудовище, которое он случайно призвал своим вздохом. Путник спасает старика и его жену, заговорив чудовище – оказывается, это была перевоплотившаяся рыба, которую отпустил старик.
«Психоделичность» мультфильма проявляется в рисовке: чудовище безостановочно перевоплощается, из одного образа плавно перетекая в другой. Дополнительный эффект дает сюрреалистичный диалог путника-рыбы и монстра. Рыба дает непонятный и запутанный ответ на каждый вопрос чудовища, создавая тем самым абсолютно сумасшедшую бессмыслицу-скороговорку, которая окончательно выводит чудовище из себя – оно улетает в космос, где его сбивает метеор.
В этом мультфильме зритель встречает того же старика, что и в «Ух ты, говорящая рыба!». Старик рыбачит со своим внуком, но они случайно ловят сосуд и выпускают из него древнего волшебника, который крадет мальчика, чтобы сделать его своим наследником. Все царство волшебника уговаривает мальчика остаться и поет песню «Оставайся мальчик с нами, будешь нашим королем» (Это самый крышесносный эпизод мульфильма! Посмотрите - не пожалеете!).
В мультфильме много странных образов: получеловек-полурыба с огромными губами, крокодил с мигалкой как у машины, рыбы с человеческими ногами, чудовища, пожирающие корабли, и аквариум на дне моря.
Рассказчик, перескакивая с темы на тему, рассказывает о мужчине, который отправился в лес за новогодней елкой. Просто срубить дерево не получилось – он попал в круговорот абсурдных сюжетов и добыл елку только с третьей попытки, весной.
По воспоминаниям режиссера, руководство киностудии отклонило первое название мультфильма, и название «Падал прошлогодний снег» пришло к автору во сне. Чтобы не забыть его, режиссер записал его на полу помадой жены.
Хотя мультфильм был снят в 1985 году, на экраны он попал только через год и в другой редакции. Глава киностудии отказался выпускать фильм, сказав: «Это безобразно, понять ничего нельзя!». Лента длится всего 4 минуты: гриф пытается научить страуса летать, но в конце выясняется, что страус бегает быстрее, чем летает гриф – «спор» крыльев и ног решается в пользу страуса.
«Поверьте, что не стоит из-за всяких пустяков ссориться» – эта фраза многократно повторяется в песне мультфильма-мюзикла и передает весь его смысл. Сюжет строится вокруг семейной пары, которая поссорилась из-за взаимных подозрений в измене в самый канун Нового года – вечером 31 декабря. Жена говорит, что они с мужем не понимают друг-друга, потому что по японскому календарю она – лошадь, а он – обезьяна. Они превращаются в этих животных и жена в образе лошади встает на пути у поезда Деда Мороза – из-за этого Новый год может не наступить.
Школьник пишет сочинение на тему «Моя семья» и одновременно смотрит популярную телевизионную передачу «Клуб путешественников» про туризм и путешествия. Мысли мальчика переплетаются с повествованием телеведущего и сочинение превращается в бессмыслицу: «Широко раскинулась между Уралом и Алтаем моя бабушка. На ней растут мох, грибы и лишайники». В таком стиле мальчик пишет про каждого члена семьи и их описание сопровождается соответствующим фантастичным видеорядом.
Мультфильм начинается с определения слова «фрустрация» и сменяется картинкой собаки, воющей на луну. Луна попадает в мясорубку и из полученной субстанции получаются странного вида существа, пожирающие друг-друга.
Некоторые трактовали мультик как политическую сатиру на происходившие в стране преобразования, которые ни к чему не привели, другие – как философскую притчу о тщетности бытия.
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