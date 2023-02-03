10 самых психоделических советских мультиков (ВИДЕО)

От культовых и философских до малоизвестных и маразматических – как выглядели «крышесносные» советские мультфильмы в позднем СССР.

С 70-х годов в СССР начинает появляться все больше мультфильмов сложного содержания, часто вообще не рассчитанных на детей. В некоторых смысл настолько глубоко философский и многослойный, что не каждый мог до конца понять, что хотел сказать режиссер. Были и такие, в которых смысла, возможно, не было совсем.

1. «Ежик в тумане» (1975, реж. Юрий Норштейн)

Давно ставший классикой советской мультипликации короткометражный фильм лишь на первый взгляд кажется простой сказкой о дружбе Ежика и Медвежонка. По сюжету Ежик отправляется в гости к Медвежонку и по дороге попадает в густой туман, в котором с ним начинают происходить странные события: он встречает дивную белую лошадь, натыкается на дерево, олицетворяющее портал в другой мир, его преследуют страшный филин, летучие мыши, и он почти тонет в реке. В конце мультфильма он все же добирается до дома своего друга и они вместе пьют чай и считают звезды.

Картина содержит множество отсылок к «Божественной комедии» Данте Алигьери.

«Когда мы рисовали Ежика, мы смотрели на "Спаса" Андрея Рублева (икона Христа). … Должно было быть ощущение всемирности героя. Его взгляд, движения…,» рассказывал потом режиссер. «Это история о том, как наше привычное состояние внезапно может перейти в катастрофическое под воздействием каких-то обстоятельств, которые мы и не подозреваем, что существуют», – также говорил он.

2. «Шкатулка с секретом» (1976, реж. Валерий Угаров)

Десятиминутный мюзикл основан на сказке русского писателя и основоположника музыкознания Владимира Одоевского «Городок в табакерке» – в ней маленький мальчик пытался разобраться, как работает табакерка и попасть внутрь. Во сне мальчику привиделось, что он действительно попал в табакерку – внутри нее оказался целый город. Яркие краски и резкий стиль рисовки усиливают впечатление, которое производят хаотичные сцены из «мира» шкатулки -- все вместе это может выглядеть почти пугающе.

3. «Контакт» (1978, реж. Владимир Тарасов)

По сюжету художник выбирается на пленэр, но его планам мешает инопланетное существо. Спустивших на Землю, оно пытается понять окружающий мир через копирование. В итоге художник учит инопланетянина насвистывать мелодию «Speak Softly Love» из фильма «Крестный Отец».

4. «Ух ты, говорящая рыба!» (1983, реж. Роберт Саакянц)

В студии «Арменфильм», под руководством режиссера Роберта Саакянца, пожалуй, были созданы самые странные в подборке, но при этом не лишенные морали мультфильмы. Старик ловит говорящую рыбу, которая просит отпустить ее и говорит: «Делай добро – и бросай его в воду. Оно не пропадёт – добром к тебе вернется». Старик отпускает рыбу, но теперь ему нечего есть, в отчаянии он тяжело вздыхает «Э-эх» – и из под земли появляется чудовище, которое он случайно призвал своим вздохом. Путник спасает старика и его жену, заговорив чудовище – оказывается, это была перевоплотившаяся рыба, которую отпустил старик.

«Психоделичность» мультфильма проявляется в рисовке: чудовище безостановочно перевоплощается, из одного образа плавно перетекая в другой. Дополнительный эффект дает сюрреалистичный диалог путника-рыбы и монстра. Рыба дает непонятный и запутанный ответ на каждый вопрос чудовища, создавая тем самым абсолютно сумасшедшую бессмыслицу-скороговорку, которая окончательно выводит чудовище из себя – оно улетает в космос, где его сбивает метеор.

5. «В синем море, в белой пене» (1983, реж. Роберт Саакянц)

В этом мультфильме зритель встречает того же старика, что и в «Ух ты, говорящая рыба!». Старик рыбачит со своим внуком, но они случайно ловят сосуд и выпускают из него древнего волшебника, который крадет мальчика, чтобы сделать его своим наследником. Все царство волшебника уговаривает мальчика остаться и поет песню «Оставайся мальчик с нами, будешь нашим королем» (Это самый крышесносный эпизод мульфильма! Посмотрите - не пожалеете!).

В мультфильме много странных образов: получеловек-полурыба с огромными губами, крокодил с мигалкой как у машины, рыбы с человеческими ногами, чудовища, пожирающие корабли, и аквариум на дне моря.

6. «Падал прошлогодний снег» (1983, реж. Александр Татарский)

Рассказчик, перескакивая с темы на тему, рассказывает о мужчине, который отправился в лес за новогодней елкой. Просто срубить дерево не получилось – он попал в круговорот абсурдных сюжетов и добыл елку только с третьей попытки, весной.

По воспоминаниям режиссера, руководство киностудии отклонило первое название мультфильма, и название «Падал прошлогодний снег» пришло к автору во сне. Чтобы не забыть его, режиссер записал его на полу помадой жены.

7. «Крылья, ноги и хвосты» (1985, реж. Александр Татарский и Игорь Ковалев)

Хотя мультфильм был снят в 1985 году, на экраны он попал только через год и в другой редакции. Глава киностудии отказался выпускать фильм, сказав: «Это безобразно, понять ничего нельзя!». Лента длится всего 4 минуты: гриф пытается научить страуса летать, но в конце выясняется, что страус бегает быстрее, чем летает гриф – «спор» крыльев и ног решается в пользу страуса.

8. «32 декабря» (1988, реж. Владимир Самсонов)

«Поверьте, что не стоит из-за всяких пустяков ссориться» – эта фраза многократно повторяется в песне мультфильма-мюзикла и передает весь его смысл. Сюжет строится вокруг семейной пары, которая поссорилась из-за взаимных подозрений в измене в самый канун Нового года – вечером 31 декабря. Жена говорит, что они с мужем не понимают друг-друга, потому что по японскому календарю она – лошадь, а он – обезьяна. Они превращаются в этих животных и жена в образе лошади встает на пути у поезда Деда Мороза – из-за этого Новый год может не наступить.

9. «Моя семья» (1989, реж. Наталья Марченкова)

Школьник пишет сочинение на тему «Моя семья» и одновременно смотрит популярную телевизионную передачу «Клуб путешественников» про туризм и путешествия. Мысли мальчика переплетаются с повествованием телеведущего и сочинение превращается в бессмыслицу: «Широко раскинулась между Уралом и Алтаем моя бабушка. На ней растут мох, грибы и лишайники». В таком стиле мальчик пишет про каждого члена семьи и их описание сопровождается соответствующим фантастичным видеорядом.

10. «Фру-89» (1989, реж. Иван Максимов)

Мультфильм начинается с определения слова «фрустрация» и сменяется картинкой собаки, воющей на луну. Луна попадает в мясорубку и из полученной субстанции получаются странного вида существа, пожирающие друг-друга.

Некоторые трактовали мультик как политическую сатиру на происходившие в стране преобразования, которые ни к чему не привели, другие – как философскую притчу о тщетности бытия.

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