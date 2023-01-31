10 невероятных шедевров Владимиро-Суздальской Руси (ФОТО)

В XII-XIII веках Владимиро-Суздальское княжество было культурным центром Древней Руси. Именно там была сформирована древнерусская культура, которую мы знаем.

Суздаль и Владимир были впервые упомянуты в письменных источниках почти тысячу лет назад. Когда-то они были важнейшими центрами Древней Руси.

В XII веке во Владимиро-Суздальском княжестве (к северо-востоку от Москвы) жили богатейшие князья, которые стремились оставить после себя лучшие церкви и предметы искусства. Самые известные из них - Юрий Долгорукий и его сыновья Андрей Боголюбский и Всеволод Большое Гнездо. Они по сути сформировали самобытную русскую культуру в том виде, как она есть сегодня.

Вплоть до XVIII века здесь создавались шедевры архитектуры, иконописи, декоративно-прикладного и книжного искусства. Вот лишь некоторые из важнейших артефактов, которые хранятся во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике.

1. Золотые врата Богородице-Рождественского собора Суздаля (1230-е)

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Александр Авилов/Агентство «Москва» Александр Авилов/Агентство «Москва»

2. Богоматерь Казанская. Икона в окладе с венцом и цатой. Вторая четверть XVII века

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

3. Икона. Покров Богоматери. Последняя четверть XV века

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

4. Богоматерь Владимирская. Приписывается Андрею Рублеву. Конец XIV-начало XV века

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

5. Маска льва из Успенского собора во Владимире, 1160

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

6. Опора надпрестольной сени храма с символами евангелистов Матфея, Марка, Луки, Иоанна, XVIII век

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Александр Авилов/Агентство «Москва» Александр Авилов/Агентство «Москва»

7. Большой ходовой фонарь, также известный как «Царь-фонарь» из Рождественского собора Суздальского кремля, XVII век

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

8. Покров раки с мощами Святого князя Георгия Всеволодовича, около 1645

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

9. Митра - головной убор митрополита, 1645

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

10. Евангелие, начало XVII века

Александр Авилов/Агентство «Москва» Александр Авилов/Агентство «Москва»

Выставка «Великое княжество. Сокровища Владимиро-Суздальской земли» проходит в Новой Третьяковке с 24 января до 10 мая 2023 года.