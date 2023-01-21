10 самых красивых вулканов России (ФОТО)

Многие горы в России раньше были вулканами, в том числе самая высокая - Эльбрус. А большая часть действующих вулканов сегодня находится на Камчатке.

В России насчитывается более 200 вулканов (по разным данным до нескольких тысяч), из которых от 30 до 60 считаются действующими, а остальные потухшими. Среди них есть и целые вулканические поля, которые сегодня превратились в горные массивы, а есть и палеовулканы, которые совершенно перестали быть похожи на вулканы.

1. Шивелуч, Камчатка

Marc Szeglat/picture alliance/Global Look Press Marc Szeglat/picture alliance/Global Look Press

Самое большое количество активных вулканов России находится на Камчатке, однако их количество точно неизвестно. Многие вулканы не просыпаются столетиями или трансформировались до неузнаваемости: кто-то ушел под воду и стал островом, кто-то потух и стал просто горой. Поэтому исследователи часто по-разному оценивают соотношение действующих и навсегда уснувших вулканов. Одни считают, что живых вулканов едва наберется два десятка, другие - что более 50. Но вот статус вулкана Шивелуч на севере Камчатского полуострова ни у кого не вызывает сомнений, он извергается довольно часто, чуть ли не каждые два года. Одно из последних извержений началось в ноябре 2022 года, Столб пепла вулкана достигает высоты 4,5 км и регулярно засыпает поселок Ключи, который находится у его подножья.

2. Ключевская сопка, Камчатка

NASA NASA

Вместе с Шивелучем в ноябре 2022 проснулся и его сосед, самый высокий вулкан России и Евразии (4850 м) - Ключевская сопка. Он тоже считается активным: за 270 лет наблюдений извергался 50 раз, выбрасывая пепел в воздух на высоту до 5 км. Как правило, его извержения длятся от нескольких недель до года.

Ключевская сопка считается довольно молодым вулканом, ему всего около 7000 лет. Это одна из главных достопримечательностей Камчатки, которая привлекает туристов несмотря на очевидную небезопасность ее посещения. Выглядит Ключевская сопка как на картинке: правильный конус с куполами и кратерами.

3. Толбачик, Камчатка

Вид на вулкан Острый Толбачик с русла реки Студеной на Камчатке. Александр Пирагис/Sputnik Александр Пирагис/Sputnik

Толбачик образован двумя вулканами: Острым Толбачиком и Плоским Толбачиком. Последний является действующим и одним из самых зрелищных. Когда он извергается, жидкая лава стекает по склону, превращаясь в огненные реки. Последний раз это случилось в 2012 году.

4. Кроноцкая сопка, Камчатка

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Последнее извержение этого вулкана на побережье Тихого океана было зафиксировано в 1923 году. Пока он, покрытый ледниками, дремлет, можно полюбоваться окружающими его красотами Кроноцкого заповедника. У его подножья расположено Кроноцкое озеро и знаменитая Долина Гейзеров.

5. Тятя, остров Кунашир

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Большая часть Курильских островов раньше целиком состояло из вулканов. Правда, сейчас большая их часть ушла под воду, хотя некоторые вулканы до сих пор активны. Например, символ острова Кунашир - вулкан Тятя (1819 м), извержение которого наблюдали в последний раз в 1981 году. По прогнозам ученых-вулканологов, он будет спать еще столетие.

Вулкан находится в живописном, но столь удаленном и безлюдном месте, что для многих туристов-экстремалов его покорение так и остается мечтой.

6. Алаид, остров Атласова

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А вот вулкан Алаид, самый высокий из вулканов Курильской гряды (2339 м), наоборот, активизировался в последние годы. Он извергался в сентябре и октябре 2022 года, выбрасывая в воздух пепел на расстояние 3,5 км. Из-за частых извержений его форма за последнее столетие сильно изменилась, внутри образовались новые конусы и воронки.

7. Монерон, Сахалинская область

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Целый остров в Сахалинской области раньше был вулканом. Сегодня остров Монерон - это один из самых красивых природных парков Дальнего Востока, где можно увидеть птичьи базары на скалах, лежбища морских котиков и нетронутую человеком природу. Вулкан Монерон потух несколько миллионов лет назад, а почти два миллиона лет назад превратился в остров, изрезанный невысокими (до 500 метров) горами.

8. Вулкан Кропоткина, Бурятия

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В горах Восточного Саяна есть потухший 12 тысяч лет назад вулкан, названный в честь географа и революционера Петра Кропоткина (мы писали о нем здесь). По меркам вулканов он не очень высок, всего около 120 метров, но стоит в потрясающем месте, в окружении рек и долины потухших вулканов. Вокруг никакой цивилизации, только природа. Поэтому и туристы добираются сюда нечасто.

9. Гирвас, Карелия

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Палеовулкан Гирвас в Карелии совершенно не похож на вулкан. Тем не менее, он один из древнейших на планете - Гирвас потух более 2 млрд лет назад, представляете? А сегодня он выглядит как скалы, покрытые лесом и изрезанные обрывами и пропастями с плотинами, озерами и водопадами. Это одна из главных природных достопримечательностей Карелии.

10. Эльбрус, Кавказ

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Вы не поверите, но Эльбрус - это тоже вулкан, причем он считается спящим. Некоторые ученые говорят, что он может проснуться даже в нашем столетии.

Эльбрусу более двух миллионов лет, и последнее его извержение произошло более полутора тысяч лет назад, а еще 500 лет назад были зафиксированы выбросы пепла. Его пик находится на высоте 5642 метра, это самая высокая точка России.

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