Как добивали немцев под Сталинградом (ФОТО)

23 ноября 1942 года в ходе стратегической наступательной операции «Уран» советские войска замкнули кольцо окружения вокруг 330-тысячной группировки вермахта в районе Сталинграда. В «котле» оказалась вся 6-я армия Фридриха Паулюса, а также часть сил 4-й танковой армии Германа Гота.

«Ошеломленные, растерянные, мы не сводили глаз с наших штабных карт — нанесенные на них жирные красные линии и стрелы обозначали направление многочисленных ударов противника, его обходные маневры, участки прорывов», — вспоминал офицер разведотдела 6-й армии Иоахим Видер: «При всех наших предчувствиях мы и в мыслях не допускали такой катастрофы!»

Генерал Фридрих Паулюс и офицеры его штаба на подступах к Сталинграду. Roger Viollet/Getty Images Roger Viollet/Getty Images

Поскольку в «котле» оказалось куда больше немецких войск, чем изначально предполагало советское командование, их уничтожение стало крайне трудной и долговременной задачей. Окопавшийся в Сталинграде и в ряде расположенных к западу от него населенных пунктов противник оказывал яростное сопротивление в надежде на скорый приход помощи. В распоряжении командующего объединенной группировкой Паулюса все еще находилось семь аэродромов, которые Люфтваффе использовали для доставки продовольствия и боеприпасов.

12 декабря началась немецкая операция «Зимняя гроза» по деблокированию 6-й армии. Несмотря на первоначальный успех, войска генерала-фельдмаршала Эриха фон Манштейна были остановлены в 48 км от города. Паулюс так и не решился прорываться им навстречу, опасаясь быть легко уничтоженным в открытой морозной степи.

Транспортный самолет Ju-52 в СССР. Fortepan (CC BY-SA 3.0) Fortepan (CC BY-SA 3.0)

В то время, когда южнее Сталинграда бушевала «Зимняя гроза», северо-западнее города Красная Армия провела наступательную операцию «Малый Сатурн», в результате которой она разгромила ряд итальянских и румынских дивизий и прорвала вражеский фронт вглубь на 340 км. Опасность нависла уже над тылами войск самого Манштейна, что, в конечном итоге, вынудило его начать отступление 24 декабря.

В Сталинграде о провале броска к городу еще не знали. «В частях жаждали ободряющих известий», — вспоминал Видер: «Передовая держалась из последних сил, уповая на то, что сейчас, под рождество, Гитлер выполнит свое обещание и выручит. Фраза "Манштейн идет!" была еще у всех на устах. Но именно в эти дни, когда все еще ждали, верили и надеялись, наступавшие соединения, перед которыми была поставлена задача освободить из окружения 6-ю армию, были остановлены, а затем отброшены русскими войсками, так и не достигнув своей цели».

Немецкие солдаты в боях за Сталинград. Heinrich Hoffmann/Mondadori/Getty Images Heinrich Hoffmann/Mondadori/Getty Images

Четвертого января 1943 года Ставка Верховного Главнокомандования утвердила план операции «Кольцо», согласно которому войскам Донского фронта генерала Константина Рокоссовского надлежало сжать кольцо окружения вокруг группировки Паулюса, а затем разделить и уничтожить ее по частям. Многострадальная 62-я армия генерала Василия Чуйкова, в тяжелых осенних боях героически удержавшая Сталинград, должна была перейти в наступление непосредственно на городских улицах.

По злой иронии судьбы 57-й армии генерала Федора Толбухина предстояло атаковать оборонительные рубежи, строительством которых он руководил летом прошлого года. Часть из них была оставлена тогда советскими войсками без боя, теперь же их занимали солдаты вермахта. «Эх, на свою же голову построил я все это!» — сокрушался военачальник.

Советские солдаты ведут бой в Сталинграде. Getty Images Getty Images

Немцы категорически отвергли ультиматум о сдаче, и 10 января началось наступление Красной Армии. Советские войска уступали противнику в численности (в распоряжении Рокоссовского было 212 тысяч против 250 тысяч Паулюса), но имели подавляющее преимущество в бронетехнике и артиллерии, а также обладали полным господством в воздухе.

«Оглушительный грохот более 7000 орудий и минометов мгновенно перерастает в сплошной, непрерывный гул», — вспоминал служивший тогда начальником артиллерии РККА Николай Воронов: «Справа, слева и над нами слышатся свист, завывание и шуршание летящих снарядов и мин, а в расположении врага сотрясается земля. Так продолжалось 55 минут. Со стороны противника не было ни одного ответного выстрела».

Советское наступление. Общественное достояние Общественное достояние

Несмотря на ожесточенное сопротивление немцев, советские войска преодолевали одну вражескую оборонительную линию за другой. 15 января они взяли крайне важный для 6-й армии аэродром Питомник, а спустя два дня вышли на ближние подступы к самому Сталинграду.

«Должен заметить, что противник создал здесь очень мощные укрепления», — писал в своих воспоминаниях Рокоссовский: «Близко друг от друга стояли сильные опорные пункты с большим количеством дзотов, бронеколпаков и врытых в землю танков. Вся местность на подступах к ним была опутана колючей проволокой и густо заминирована. Мороз достигал 22 градусов, усилились метели. Нашим войскам предстояло наступать по открытой местности, в то время как противник находился в траншеях, землянках и блиндажах».

Бойцы Красной Армии в боях за Сталинград. Sovfoto/Getty Images Sovfoto/Getty Images

Потеря аэродромов и эффективная работа советских сил ПВО сделали ситуацию со снабжением окруженной 6-й армии критической — в день немецкий солдат получал не больше 150 граммов хлеба и 70 граммов мяса. В войсках стремительно распространялись паника и упаднические настроения, однако Гитлер запрещал Паулюсу даже думать о капитуляции, приказывая держаться и ждать помощи.

Утром 26 января войска 21-й и 62-й армий соединились к югу у поселка Красный Октябрь и на Мамаевом кургане, расчленив тем самым немецкую группировку на две части. «Южная» группировка, где и располагался штаб Паулюса, оказалась зажата в центре города. «Северная» под командованием генерала Карла Штрекера держалась в районе Сталинградского тракторного завода и завода «Баррикады».

Бои за Сталинград. Sovfoto/Getty Images Sovfoto/Getty Images

Кровопролитные бои шли за железнодорожный вокзал, хлебзавод, элеватор и площадь Павших борцов. Вместе с тем начались и массовые сдачи в плен немецких солдат. 31 января советским войскам сдался блокированный в здании универмага Фридрих Паулюс. Накануне Гитлер присвоил ему звание генерала-фельдмаршала. Подчеркнув в телеграмме, что «еще ни один немецкий фельдмаршал не попадал в плен», фюрер фактически потребовал у своего военачальника покончить жизнь самоубийством. Как оказалось, напрасно.

«Паулюс был осунувшимся, явно больным», — вспоминал сержант Петр Алхутов: «Старался держаться достойно, но в его состоянии это ему слабо удавалось. В то морозное утро в Сталинграде стало понятно всем бойцам Красной Армии и абсолютному большинству немецких солдат, что это начало их конца и начало нашей Победы». Штрекер со своими войсками капитулировал 2 февраля.

Пленные солдаты немецкой 6-й армии. Sovfoto/Getty Images Sovfoto/Getty Images

В ходе операции «Кольцо» погибли 140 тысяч обладавших ценным боевым опытом немецких солдат (потери Красной Армии составили около 25 тысяч). Часть сил удалось эвакуировать по воздуху. В плен попало свыше 90 тысяч военнослужащих, включая 2500 офицеров и 24 генерала. Трофеями советских войск стали 5762 орудия, 1312 минометов, 12 701 пулемет, 744 самолета и 166 танков.

Впервые за годы войны в Третьем рейхе был объявлен трехдневный национальный траур. «Поражение под Сталинградом повергло в ужас как немецкий народ, так и его армию», — писал генерал Зигфрид Вестфаль: «Никогда прежде за всю историю Германии не было случая столь страшной гибели такого количества войск».