Самые красивые платья российских цариц (ФОТО)

Дворцовый этикет строго регламентировал одежду и смену нарядов. Обширный гардероб был для цариц не просто данью моде, но и необходимостью.

Каждая императрица одевалась в соответствии с модой своего времени. Менялись фасоны, цвета, модные дома, но неизменными оставались вкус и изящество, с которыми царицы подходили к выбору туалета.

Венчальное платье императрицы Екатерины II (1729-1796)

Екатерина II вышла замуж за наследника престола Петра III в 1745 году, когда ей было 16 лет. Неизвестно, кто изготовил наряд будущей самодержицы, но это типичный образец парадных платьев XVIII века. Их шили из золотой или серебряной парчи (глазета) и расшивали нитками в тон. Традиционно парадное платье состояло из корсажа-корсета с большим декольте и без рукавов, ширина юбки могла превышать полтора метра. Этот эффект достигался благодаря фижмам – каркасу для юбки, придающему форму и пышность.

Екатерина в своих записках вспоминала, что платье было расшито серебром по всем швам и “страшной тяжести”.

Венчальное платье великой княгини Екатерины Алексеевны (будущей императрицы Екатерины II). Россия, 1745. Оружейная палата/Музеи Московского Кремля Оружейная палата/Музеи Московского Кремля

Парадное платье Марии Федоровны (1759-1828), жены императора Павла I

Церемониймейстер императора граф Федор Головкин, писал об императрице как об очень изящной женщине: «То, что утомляет других женщин – ей нипочем. Даже во время беременности она не снимает с себя парадного платья, и между обедом и балом, когда другие женщины надевают капот, она, неизменно затянутая в корсет, занимается перепиской, вышиванием и иногда работает даже с медальером Лампрехтом».

Платье сшито в эклектичном стиле и датируется 1820-и, когда мода на наряды в стиле ампир была уже на излете и уступала место стилю бидермейер. Высокая талия, узор-меандр и короткие рукава-баффы позволяют отнести платье к стилю ампир, но кружевная оторочка на декольте и рукавах, отделка лифа и выбор цвета указывают на движение к стилю бидермейер. Платье выполнено из муаровой ткани – шелковой ткани с эффектом волн. Именно поэтому кажется, что платье “рябит”.

Парадное платье Марии Федоровны (1759-1828), жены императора Павла I. Государственный Эрмитаж

Коронационное платье Марии Александровны (1824-1880), жены императора Александра II

Мария Александровна, жена Александра II, заложила традицию коронации в "русском платье". После нее, императрица Мария Федоровна, жена Александра III и мать Николая II, а также Александра Федоровна, жена Николая II, короновались в похожих, почти идентичных платьях. До этого коронационные платья шились в зависимости от моды и вкусов владелицы – после коронации Марии платья стали делать похожими на русский сарафан. Европейский покрой сохранялся, но распашные рукава и вышивка – элементы русского стиля, который также использовался в придворных нарядах.

Коронационное платье Марии Александровны (1824-1880), жены императора Александра II; Мария Александровна, 1856, неизвестный художник. Оружейная палата/Музеи Московского Кремля; Public Domain Оружейная палата/Музеи Московского Кремля; Public Domain

Вечерние и визитные платья Марии Федоровны (1847-1928), жены императора Александра III

Судя по количеству сохранившихся до наших дней туалетов Марии Федоровны авторства англичанина Чарльза Ворта, императрица была фанаткой этого кутюрье. Ворт был очень популярен в Европе – его основными заказчиками были как представительницы королевских домов, так и дамы полусвета. Мария Федоровна так доверяла Чарльзу, что иногда просто посылала кутюрье телеграмму в Париж, оставляя весь наряд, от эскиза до выбора материала, на его усмотрение.

Платья Марии Федоровны от модного дома Чарльза Ворта. Государственный Эрмитаж

Императрица заказывала наряды и у других модных мастерских: “Maro-Walter”, “Morin-Blossier”, “Fromont”.

Платья Марии Федоровны от модных домов "Morin-Blossier" и "Fromont". Государственный Эрмитаж

Вечерние платья Александры Федоровны (1872-1917), жены императора Николая II

Последняя русская императрица, в отличие от свекрови, чаще предпочитала светлые оттенки и шила большую часть нарядов в России: в ее гардеробе было много платьев от Августа Бризака (француза по происхождению, обосновавшегося в Санкт-Петербурге) и Надежды Ламановой (хозяйки одного из лучших ателье Москвы). Также Ламанова была автором костюмов некоторых из гостей костюмированного бала 1903 года. Дресс-код предписывал прийти в традиционных русских нарядах. Княгиня Варвара Александровна Долгорукая писала: “Одни из самых красивых костюмов были сшиты Ламановой на заказ. Они до мельчайших подробностей повторяли старинные наряды. Талант, вкус и стиль знаменитой московской портнихи Надежды Петровны Ламановой были исключительны. Это был русский гений элегантности. Мы гордились ею. Никто не мог сравниться с ней, даже лучшие дома французской моды”.

Платья Александры Федоровны из мастерской Надежды Ламановой. Государственный Эрмитаж

Платья Александры Федорвоны из мастерской Августа Бризака. Государственный Эрмитаж

Платья Александры Федоровны из мастерской Августа Бризака. Государственный Эрмитаж

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