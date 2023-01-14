Как выглядели первые женские журналы в СССР

После революции появились журналы для работниц, крестьянок, женщин-политиков. В них публиковались самые видные партийные деятели, а многие курировала лично Надежда Крупская.

Журналы для женщин издавались и в царской России, но читал их довольно узкий круг образованных женщин. Они были абсолютно прикладными: писали о моде и светских новостях, рукоделии и домоводстве, публиковали литературные новинки. Лишь по касательной они могли затрагивать какие-то общественные вопросы. Все изменилось после падения монархии.

После революции 1917 года большевики начали активно бороться с неграмотностью и создали новые средства массовой информации, чтобы пропагандировать советский образ жизни.

Было издано и отдельное постановление о «необходимости усиления партийного руководства женской печатью» - большевики избавились от журналов с советами для домохозяек. Целью новой прессы было «привлечение работниц и крестьянок к борьбе за коммунизм и к советскому строительству». Для большевиков было важно, чтобы женщина стала равноправным членом общества и трудовым элементом.

Большинство журналов выходили под присмотром жены вождя революции - Надежды Крупской, которая возглавляла политико-просветительский комитет при министерстве просвещения и отвечала за всю агитационно-пропагандистскую работу. В журналах печатались видные революционерки Инесса Арманд и Александра Коллонтай, сестра Ленина Анна Ульянова-Елизарова, политики, среди которых были и первый нарком просвещения Анатолий Луначарский, и секретарь Ленина и редактор «Правды» Владимир Бонч-Бруевич.

Вот лишь некоторые из журналов, которые выходили специально для женщин.

«Коммунистка»

Это был политический журнал и печатный орган партийного Женотдела (Отдела по работе среди женщин). Он выходил сравнительно небольшим тиражом 20-30 тысяч экземпляров с 1920 по 1930 год, пока Женотдел не был ликвидирован Сталиным.

Целью журнала было политическое воспитание женщин-членов партии. Он писал о том, как самостоятельно вести пропагандистскую работу, стать руководителем и готовить новые партийные кадры. Историк журналистики Елена Коломийцева приводит примеры рубрик: «Вопросы организации», «Вопросы пропаганды», «Вопросы коммунистического воспитания» - и заголовки: «Усилить рост ленинской партии», «Взять классовую установку в работе», «Готовить кадры безбожников», «Решительнее выдвигать на руководящую работу».

В «Коммунистке» также разработали и общую систему женской печати и определили ее цель (коммунистическое воспитание женщин) и аудитории - крестьянки, работницы и женский «партактив», которым требовались отдельные издания. Также «Коммунистка» давала советы по ведению таких журналов и призывала привлекать корреспондентов из рабочих и крестьянок к написанию материалов.

Было решено создать также отдельные журналы в регионах - появилось множество клонов, вроде «Красной сибирячки», «Труженицы Северного Кавказа» и других.

«Работница»

Еще в 1914 году для «защиты интересов женского рабочего движения» Владимир Ленин инициировал выпуск первого пролетарского журнала для женщин «Работница». Он был закрыт царской полицией, но после революции выпуск возобновился. Журнал писал о важности «выполнения заветов Ильича» и коммунистическом воспитании. Но главные темы были связаны с вопросами труда.

Журнал рассказывал о героинях производства и о профессиях, которыми могли бы заняться женщины (например, один из номеров журнала советовал присмотреться к профессии слесаря, который не требует большой физической силы). Были также советы по удобной одежде для работы, вреде высоких каблуков и другие темы.

Важнейшей темой журнала была революция быта - женщине необходимо было освободиться от мужского и семейного «рабства» и стать полноправным строителем коммунистического общества и «великой новой жизни».

«Умственное развитие задерживается мелочными заботами, горшками, квашнями, погаными ведрами и прочей мерзостью. Отринув все это, женщины быстро подвинулись бы вперед, почувствовали бы себя совершенно свободными и счастливыми», - писала Надежда Крупская в «Работнице» в 1925 году.

В 1917 году тираж журнала был около 30 тысяч и постоянно рос: в 1941 году составлял 425 тыс. экз., а в 1990-м - 23 млн.

Более того, это один из немногих журналов, который выпускается до сих пор.

«Крестьянка»

Журнал «Крестьянка» выходил с 1922 по 2015 год, причем многомиллионными тиражами - к 1989 году он составлял 21 млн экз. Целью журнала была «агитация среди крестьянок, пропаганда коммунистических идей, внедрение в сознание крестьянок знаний, необходимых в их повседневной жизни и работе».

Журнал рассказывал о том, как вести домашнее и сельское хозяйство, как растить детей, а кроме того, как живут крестьянки в других местах и как сделать жизнь трудящихся легче. Крестьянкам рассказывали и как важно увеличить количество хлеба - и что для этого нужно.

Публиковали в «Крестьянке» и художественные рассказы о женщинах, причем специально для журнала писали лучшие советские авторы от Максима Горького до Александра Твардовского. Была и «Веселая страничка», которая в поэтической форме высмеивала старые устои и нарушителей нового порядка.

«Батрачка»

Уже после смерти Ленина, с 1925 по 1929 год издавался журнал «Батрачка», в чем-то схожий с «Крестьянкой». Он распространялся среди сельскохозяйственных и лесных работниц. Из года в год росла подписка на журнал и тираж - с 10 до 40 тысяч экземпляров.

Журнал стал временным явлением и потому, что само понятие «батрак», то есть наемный работник, существовало лишь в раннем СССР и в период новой экономической политики.

В «Батрачке» были статьи на тему женского труда и роли женщины в обществе, женщина должна служить в первую очередь интересам пролетариата и коммунизма, а не семье.

Были в журнале и материалы с советами по уходу за детьми, объясняли основы гигиены и профилактику заболеваний, передающихся половым путем. Журнал был предназначен для малограмотных сельских работниц, поэтому им также рассказывали, что такое сифилис и как вреден самогон.

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