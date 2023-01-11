Этот советский генерал удержал Сталинград (ФОТО)

Василий Чуйков сделал все возможное и невозможное, чтобы не дать немцам захватить город на Волге. Без него важнейшей советской победы в Великой Отечественной войне могло и не случиться.

«Только такой, как он, мог выстоять и удержать в руках эту кромку земли. Мужество и самоотверженность командарма были примером для подчиненных, и это во многом способствовало той стойкости, которую проявил весь личный состав армии, сражавшейся в городе за город», — так маршал Константин Рокоссовский отзывался о генерале Василии Ивановиче Чуйкове, командующем 62-й армией, которая в жестоких кровопролитных боях осени 1942 года защитила Сталинград.

Генерал-полковник В.И. Чуйков у оперативной карты. Министерство обороны РФ Министерство обороны РФ

Боевой путь Чуйкова начался в 1918 году, когда восемнадцатилетний юноша вступил в ряды Красной Армии. Он сражался на полях Гражданской войны на юге, западе и востоке страны, и уже в возрасте девятнадцати лет ему доверили командовать стрелковым полком. К 1939 году Василий Иванович вырос до командующего армией и принял активное участие в советско-финляндской войне 1939-1940 годов.

Дважды Герой Советского Союза генерал-половник В. И. Чуйков в парадной форме. Министерство обороны РФ Министерство обороны РФ

Особое место в жизни Чуйкова занял Китай. Еще в 1926 году после окончания Военной академии РККА (где он среди прочего изучал китайский язык) его направили в эту страну в качестве дипкурьера. В 1940 году он вернулся туда вновь как военный советник Чана Кайши для оказания помощи ведущей тяжелую борьбу против японцев китайской армии. На момент вторжения вермахта в Советский Союз Василий Чуйков все еще находился в на Дальнем Востоке. «Я рвался на фронт, чтобы поскорее начать сражаться с нашим главным врагом — фашистской Германией», — вспоминал полководец. В конечном итоге, в 1942 году генерала наконец отозвали домой, где он буквально попал из огня да в полымя.

Вручение гвардейского знамени 39-й Гвардейской стрелковой дивизии в Сталинграде в январе 1943 года. Общественное достояние Общественное достояние

28 июня в ходе операции «Блау» немецкие войска прорвали оборону Красной Армии на юге страны и устремились к богатым нефтяным месторождениям Кавказа. 6-я армия Фридриха Паулюса и 4-я танковая армия Германа Гота, в свою очередь, продвигались к Сталинграду. Взяв этот крупный промышленный центр и транспортный узел на Волге, немцы могли отсечь Кавказ от центральных районов СССР, что незамедлительно поставило бы страну на грань катастрофы.

Командующий 62-й армией Сталинградского фронта генерал-лейтенант Чуйков. Общественное достояние Общественное достояние

22 июля Чуйкову поручили командовать 1-й резервной (64-й армией), которая встретила врага в излучине Дона на дальних подступах к Сталинграду. 12 сентября Василий Иванович возглавил 62-ю армию, которой пришлось вести бои уже в самой городской черте. За несколько месяцев у этого истерзанного в боях оперативного объединения сменилось трое командующих. Армия отступала под натиском неутомимо рвущихся к Волге немцев, и кровопролитные схватки шли буквально за каждую улицу, дом, железнодорожную насыпь, подвал и даже кучу развалин. «Мы отходили, занимая одно за другим здания, превращая их в оборонительные узлы. Боец отползал с занятой позиции только тогда, когда под ним горел пол и начинала тлеть одежда», — вспоминал военачальник.

Командный пункт 62-й армии. Министерство обороны РФ Министерство обороны РФ

Чуйков отказался от проведения контратак частями и крупными подразделениями, сделав ставку на создание в полках небольших по численности (20-50 человек), но крайне мобильных штурмовых групп. Они «вгрызались в здания и в землю и ждали подхода фашистов на бросок гранаты» или по подземным туннелям проникали в тыл противника, нанося ему болезненные удары.

Советская пехота в атаке. Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

«Тактика штурмовой группы основана на быстроте действий, натиске, широкой инициативе и дерзости каждого бойца», — писал в своих воспоминаниях Василий Иванович: «Гибкость в тактике необходима этим группам, потому что, ворвавшись в укрепленное здание, попав в лабиринт занятых противником комнат, они встречаются с массой неожиданностей. Здесь вступает в силу неумолимое правило: успевай поворачиваться! На каждом шагу бойца подстерегает опасность. Не беда — в каждый угол комнаты гранату, и вперед! Очередь из автомата по остаткам потолка; мало — гранату, и опять вперед! Другая комната — гранату! Поворот — еще гранату! Прочесывай автоматом! И не медли!»

Бои за Сталинград. Георгий Зельма/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Чтобы лишить немцев возможности эффективно использовать артиллерию и авиацию, войска Чуйкова располагались в непосредственной близости от вражеских позиций. Почти на передовой находился и штаб самого генерала, который категорически отказывался от эвакуации на другой берег Волги. 14 октября немцы предприняли успешный прорыв и оказались всего в 300 метрах от командного пункта. В бой пришлось вступить роте охраны штаба. «Сумей противник подойти еще поближе, нам бы пришлось драться с немецкими танками самим», — отметил Василий Иванович.

Чуйков осматривает винтовку снайпера Василия Зайцева. Георгий Зельма/Sputnik Георгий Зельма/Sputnik

К началу ноября прижатая к Волге 62-я армия удерживала лишь десятую часть города: район севернее Сталинградского тракторного завода, поселок завода «Баррикады», отдельные цеха завода «Красный октябрь» и несколько городских кварталов. Несмотря на тяжелое положение защитников, немецкие планы были сорваны. 6-я армия Фридриха Паулюса полностью увязла в Сталинграде, так и не сумев сломить советскую оборону до наступления холодов. В то время как войска Чуйкова сковывали противника в изнурительных уличных боях, Красная Армия накапливала резервы и 19 ноября приступила к осуществлению стратегической наступательной операции «Уран», завершившейся полным окружением немецкой группировки.

Бои за Сталинград. Юрий Чернышев/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

В начале 1943 года 62-я армия приняла участие в добивании окруженного противника в ходе операции «Кольцо». В последующем, переименованная в 8-ю гвардейскую армию, она под командованием Чуйкова освобождала Украину и Польшу, завершив свой славный боевой путь в Берлине. Прозванный «генералом Штурмом» Василий Чуйков после войны занимал ряд высокопоставленных должностей, среди которых были должности главнокомандующего советскими войсками в Германии и главнокомандующего Сухопутными войсками СССР.

Василий Чуйков на охоте. Министерство обороны РФ Министерство обороны РФ

В 1981 году, незадолго до своей смерти Василий Иванович обратился к генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу с просьбой похоронить его на Мамаевом кургане в Волгограде (как с 1961 года стал именоваться Сталинград) — месте ожесточенных боев, где после войны возвели масштабный мемориальный комплекс. «С того места слышится рев волжских вод, залпы орудий и боль Сталинградских руин, там похоронены тысячи бойцов, которыми я командовал…» — писал Чуйков советскому лидеру. Желание полководца было исполнено.