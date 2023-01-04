7 мест с лучшим видом на «Лахта Центр» в Петербурге (ФОТО)

Этот небоскреб виден почти из любой точки города. А вот откуда можно сделать самые красивые снимки!

«Лахта Центр» – самый высокий в Европе и самый северный в мире небоскреб (его высота – 462 метра). В башне будет ресторан с панорамным видом и смотровая площадка на высоте 360 метров. Угол обзора – 360 градусов, можно ходить по кругу и любоваться всеми районами города.

К сожалению, сейчас башня еще не открыта – ведутся отделочные работы. Но вы можете полюбоваться «Лахта Центром» из разных точек Санкт-Петербурга. Предлагаем вам семь мест, откуда можно сделать красивый кадр главной высотки города.

1. Лахта: побывать рядом с небоскребом и посмотреть памятник Петру I

Чтобы по-настоящему ощутить масштаб небоскреба, отправляйтесь в Лахту – исторический район Санкт-Петербурга. Оттуда вы сможете максимально близко сделать снимок петербургской высотки. Лучше всего ехать в солнечный день: стеклянный фасад здания отражает небо и становится серебристо-голубым.

Красивый кадр получится у памятника Петру I, установленному рядом с небоскребом. Скульптура стоит в этом месте не случайно: по легенде в 1724 году близ Лахты потерпело крушение небольшое судно. Петр I, увидевший тонущих людей, поспешил на помощь. Считается, что после этого случая правитель заболел воспалением легких и в 1725 году скончался.

2. Парк 300-летия: выбрать самый удобный ракурс для фотографии с «Лахта Центром»

Надежда Максимова/TASS Надежда Максимова/TASS

Большинство кадров с Лахта Центром сделано именно из парка 300-летия Санкт-Петербурга. Отсюда открывается вид на весь небоскреб, поэтому у вас точно получатся красивые снимки здания. А еще пройдите вдоль набережной у Финского залива, прогуляйтесь по парку и обязательно посмотрите на фонтан рядом с колонной-маяком.

3. Колесо обозрения в «Диво-острове»: посмотреть на небоскреб с высоты птичьего полета

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Если вы путешествуете с детьми или любите экстремальный отдых – загляните в парк развлечений «Диво-остров». Кроме американских горок, трамплинов и батутов, там есть колесо обозрения, с которого открывается потрясающий вид на город. С этого ракурса у вас получится запечатлеть две современные достопримечательности Санкт-Петербурга: стадион Газпром Арена и «Лахта Центр».

А после активного отдыха можно прогуляться по Приморскому парку Победы. В самом Центре парка есть большой фонтан, а за ним – стадион Газпром Арена.

4. Яхтенный мост: сделать селфи с небоскребом

Алексей Филиппов/Sputnik Алексей Филиппов/Sputnik

Пешеходный Яхтенный мост был построен к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Мост соединяет парк 300-летия и стадион. С Яхтенного моста открывается вид на Финский залив: небо красиво сливается с морем. С этой точки получаются классные селфи с «Лахта Центром». Главное, придерживайте головные уборы – в этом месте очень ветрено.

Если построить маршрут от парка 300-летия до Приморского парка Победы, то вы сможете сфотографировать небоскреб сразу с трех знаковых точек.

5. Озеро Лахтинский разлив: покататься на сапе и увидеть высотку с воды

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Если вы любите активный отдых, то отправляйтесь на озеро Лахтинский разлив. Там есть лодочные станции, где можно арендовать сап, каяк или лодку. Вы сможете не только сделать красивые фотографии «Лахта Центр» с воды, но и насладиться северной природой. Советуем заплыть в реку Юнтоловка, которая соединяется с озером. Здесь тихо и мало людей – идеальное место для фотосъемки.

6. Устье реки Смоленки: прогуляться по Васильевскому острову полюбоваться высоткой

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Интересный факт: часть Петербурга от метро «Приморская» находится на намывных территориях. Западная часть Васильевского острова не была обжита, земли активно начали осваиваться только в 1960-х. Строительство продолжается и сейчас: в планах властей создать Северный намыв – большой квартал с выходом к заливу. У устья реки Смоленки есть небольшая набережная, с которой открывается вид на Финский залив и небоскреб. Там можно сделать фотографии, пройтись вдоль воды и посмотреть на строящийся город.

Даже если вы не доберетесь до Смоленки, этот вид вы все равно посмотрите: в этом месте проходит трасса ЗСД, по которой гости города добираются из аэропорта.

7. Кронштадт: посетить город-музей и увидеть «Лахта Центр» с другого берега

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Если вам захочется сделать необычный снимок небоскреба, советуем посетить город вблизи Санкт-Петербурга, Кронштадт. Тут и старинные форты времен Российской империи, и отреставрированный Никольский Морской собор, и недавно открытый парк «Остров фортов». Сфотографировать «Лахта Центр» можно с набережной или с обзорной площадки Никольского собора.

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