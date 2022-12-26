Как выглядят дома олигархов царской России и кто их спроектировал (ФОТО)

Федор Шехтель был одним из самых известных архитекторов конца XIX — начала XX веков. Именно он адаптировал европейское ар-нуво и эклектику в архитектуре на русский лад. Его востребованный стиль получил название “русский модерн”.

На улицах Москвы здания Федора Шехтеля привлекают особое внимание. Эклектичные особняки совмещают неоготику, ар-нуво и неорусский стиль. Вот самые известные из них.

1. Городская усадьба Кузнецовых

К моменту получения заказа от владельца фарфоровых заводов Матвея Кузнецова, Шехтель уже успел проявить себя как талантливый архитектор: он участвовал в конкурсе проектов Исторического музея на Красной площади (правда, выбрали другой, похожий проект) и оформил фасад театра “Парадиз” (ныне театр имени Маяковского).

Здание театра "Парадиз" в 1890 году. К.А. Фишер / Общественное достояние; Legion Media К.А. Фишер / Общественное достояние; Legion Media

В 1893-м Кузнецовы решили перестроить южные флигели усадьбы. В результате работы Шехтеля два флигеля были объединены в один особняк с эркером и скромным декором.

Через год архитектор приступил ко второму их заказу: рядом с усадьбой по его проекту построили дом в готическом стиле. У дома были стрельчатые окна, декоративные башни, а центральное окно фасада сделали в духе английской храмовой готики.

И усадьба, и дом располагаются по прежнему адресу, но если первая регулярно реставрируется и сохраняет близкий к первоначальному облик, то готический особняк вы не узнаете. В 1930-е в доме надстроили два этажа и полностью закрыли его новым фасадом, из-за которого не видно ни одну из оригинальных деталей.

Особняк Н. В. Кузнецовой. Общественное достояние; Apr1 (CC BY-SA 4.0) Общественное достояние; Apr1 (CC BY-SA 4.0)

2. Особняк Зинаиды Морозовой

Дом заказал в подарок жене Зинаиде промышленник Савва Морозов, один из богатейших купцов Российской империи. Из представленных Шехтелем проектов Морозов выбрал особняк в стиле английской неоготики, так как был известным англоманом.

За два месяца Шехтель создал около 600 чертежей – не только внешний облик здания, но и всю внутреннюю отделку вплоть до дверных ручек и рисунка обоев.

Особняк Зинаиды Морозовой, 1898 - 1905 и наши дни. pastvu; A.Савин, WikiCommons

Внутреннее оформление особняка заслуживает внимания не меньше, чем внешнее. Переступив порог, посетитель оказывается в готическом аванзале со сводчатыми арками, кессонным потолком и синими обоями, на которых изображены коробочки хлопка, издалека похожие на королевские лилии (намек на текстильную мануфактуру Морозова).

Вестибюль особняка Зинаиды Морозовой. Фотография конца XIX века. Общественное достояние Общественное достояние

В оформлении в основном использован темный дуб; в окна, различающиеся по форме и размеру, вставлены витражи. На главном камине изображены два рыцаря с щитами и в доспехах.

Столовая в особняке З.Г. Морозовой. И. Пальмин / Общественное достояние И. Пальмин / Общественное достояние

Этот особняк стал поворотным моментом в карьере Шехтеля: новаторские приемы, использованные при его строительстве, окончательно сформировали индивидуальный стиль архитектора.

Дом был расположен посередине участка, хотя в начале XX века было принято выносить фасад как можно ближе к улице; специально укрупнялись детали и увеличивалась высота потолков – это позволяло достичь эффекта монументальности.

Кроме того, благодаря этому зданию, Шехтель получил право самостоятельно вести строительные проекты — он сдал чертежи особняка в качестве экзаменационной работы. До этого диплома архитектора у него не было.

Именно после строительства особняка Морозовой Шехтель стал известным и востребованным.

3. Особняк Рябушинского

Дом возвели по заказу предпринимателя и банкира Степана Рябушинского. Особняк выдержан в стиле ар-нуво: в нем преобладают плавные линии, округлость форм, фасад отделан мозаикой и глазурованным кирпичом.

Усадьба С. П. Рябушинского, 1902 и наши дни. Иван Александров / Общественное достояние; Екатерина Борисова (CC BY-SA 4.0) Иван Александров / Общественное достояние; Екатерина Борисова (CC BY-SA 4.0)

Интерьер не уступает фасаду: внутри парадная лестница в форме волны, расписанные потолки и витражи.

Самая интересная комната – моленная, спрятана на втором этаже: вытянутые окна, сводчатый потолок и роспись стен воспроизводят основные элементы внутреннего убранства православного храма.

Особняк С.П. Рябушинского. Парадная лестница. Shesmax (CC BY-SA 4.0) Shesmax (CC BY-SA 4.0)

Впрочем, дом пришелся по вкусу не всем: "Самый гадкий образец декадентского стиля. Нет ни одной честной линии, ни одного прямого угла," – так оценил дом детский писатель Корней Чуковский.

Одновременно со строительством особняка, Шехтель занимался и реконструкцией Ярославского вокзала Москвы. Строение и сегодня считается великолепным образцом неорусского стиля, миксом ар-нуво и древнерусской архитектуры.

Ярославский вокзал. Общественное достояние Общественное достояние

4. Особняк Дерожинской-Зиминой

Землю, на которой построен особняк, в 1901 году выкупила дочь суконного фабриканта Ивана Бутикова Александра Дерожинская. Наследница решила построить для себя и своего нового супруга особняк и пригласила модного архитектора Шехтеля.

Особняк Дерожинской-Зиминой, 1902 и наши дни. Общественное достояние; Мосгорнаследие Общественное достояние; Мосгорнаследие

Главный элемент фасада – одиннадцатиметровое панорамное окно с массивной лепной рамой. За огромным окном скрывается гостиная с большим мраморным камином, облицованном мрамором с барельефами Адама и Евы.

По задумке Шехтеля, верхнюю половину стен гостиной должны были покрыть фресками на тему времен года, но Дерожинская захотела сэкономить и отвергла предложение – вместо фресок использовали простую белую штукатурку.

Восстановленное панно В. Э. Борисова-Мусатова в московском особняке А. И. Дерожинской. Департамент культурного наследия города Москвы Департамент культурного наследия города Москвы

Помимо архитектурных достоинств, дом отличался новейшими для своего времени технологиями: телефонной связью, электричеством, канализацией, вытяжной вентиляцией и другими благами, которые еще не успели распространиться на большинство домов Москвы.

5. Особняк Смирнова

Сына прародителя бренда “Smirnoff” и водочного короля Российской империи Петра Смирнова тоже звали Петр. В 1900 году наследник выкупил особняк в стиле ампир, который его не устраивал, и поручил Шехтелю перепланировать здание.

В руках архитектора ампир превратился в модерн, но лишь внешне: изменился фасад, окна были заменены на длинные и полукруглые, добавился эркер.

Особняк Смирнова. Wikipedia / Shakko Wikipedia / Shakko

Внутри особняка Шехтель создал восемь залов, оформленных в разных стилях.

Романский зал оформлен мореным дубом, под потолком изображены мифические существа и кельтские узоры, а барельеф на камине изображает рыцарскую битву.

Классический зал выполнен в духе позднего ренессанса, украшен камином из зеленого мрамора и изображениями мифических существ на потолке.

Камин с барельефом в особняке Смирнова. AnotherLizard (CC BY-SA 4.0) AnotherLizard (CC BY-SA 4.0)

В процессе строительства этого особняка Шехтель по просьбе того же Саввы Морозова также занялся реконструкцией здания МХТ имени Чехова (тогда – просто Московский Художественный Театр). Известный меценат потратил на переделку здания около 300 тысяч рублей, но Шехтель ничего не получил – он согласился на безвозмездную работу из любви к искусству. Фасад был полностью перестроен, внутреннее убранство тоже – архитектор спроектировал все, вплоть до занавеса, ставшего символом театра.

Здание МХАТ им. Чехова. А.Савин, WikiCommons А.Савин, WikiCommons

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