Как выглядят дома олигархов царской России и кто их спроектировал (ФОТО)

На улицах Москвы здания Федора Шехтеля привлекают особое внимание. Эклектичные особняки совмещают неоготику, ар-нуво и неорусский стиль. Вот самые известные из них.
К моменту получения заказа от владельца фарфоровых заводов Матвея Кузнецова, Шехтель уже успел проявить себя как талантливый архитектор: он участвовал в конкурсе проектов Исторического музея на Красной площади (правда, выбрали другой, похожий проект) и оформил фасад театра “Парадиз” (ныне театр имени Маяковского).
Здание театра "Парадиз" в 1890 году.К.А. Фишер / Общественное достояние; Legion Media
В 1893-м Кузнецовы решили перестроить южные флигели усадьбы. В результате работы Шехтеля два флигеля были объединены в один особняк с эркером и скромным декором.
Дом А.М.Кузнецова, Флигель А, 1932.Полежаев / ГНМА имени Щусева / pastvu ; Дом в 1972-1979 Россия / pastvu
Через год архитектор приступил ко второму их заказу: рядом с усадьбой по его проекту построили дом в готическом стиле. У дома были стрельчатые окна, декоративные башни, а центральное окно фасада сделали в духе английской храмовой готики.
И усадьба, и дом располагаются по прежнему адресу, но если первая регулярно реставрируется и сохраняет близкий к первоначальному облик, то готический особняк вы не узнаете. В 1930-е в доме надстроили два этажа и полностью закрыли его новым фасадом, из-за которого не видно ни одну из оригинальных деталей.
Особняк Н. В. Кузнецовой.Общественное достояние; Apr1 (CC BY-SA 4.0)
Дом заказал в подарок жене Зинаиде промышленник Савва Морозов, один из богатейших купцов Российской империи. Из представленных Шехтелем проектов Морозов выбрал особняк в стиле английской неоготики, так как был известным англоманом.
За два месяца Шехтель создал около 600 чертежей – не только внешний облик здания, но и всю внутреннюю отделку вплоть до дверных ручек и рисунка обоев.
Особняк Зинаиды Морозовой, 1898 - 1905 и наши дни.pastvu; A.Савин, WikiCommons
Внутреннее оформление особняка заслуживает внимания не меньше, чем внешнее. Переступив порог, посетитель оказывается в готическом аванзале со сводчатыми арками, кессонным потолком и синими обоями, на которых изображены коробочки хлопка, издалека похожие на королевские лилии (намек на текстильную мануфактуру Морозова).
Вестибюль особняка Зинаиды Морозовой. Фотография конца XIX века.Общественное достояние
В оформлении в основном использован темный дуб; в окна, различающиеся по форме и размеру, вставлены витражи. На главном камине изображены два рыцаря с щитами и в доспехах.
Столовая в особняке З.Г. Морозовой.И. Пальмин / Общественное достояние
Этот особняк стал поворотным моментом в карьере Шехтеля: новаторские приемы, использованные при его строительстве, окончательно сформировали индивидуальный стиль архитектора.
Дом был расположен посередине участка, хотя в начале XX века было принято выносить фасад как можно ближе к улице; специально укрупнялись детали и увеличивалась высота потолков – это позволяло достичь эффекта монументальности.
Кроме того, благодаря этому зданию, Шехтель получил право самостоятельно вести строительные проекты — он сдал чертежи особняка в качестве экзаменационной работы. До этого диплома архитектора у него не было.
Именно после строительства особняка Морозовой Шехтель стал известным и востребованным.
Дом возвели по заказу предпринимателя и банкира Степана Рябушинского. Особняк выдержан в стиле ар-нуво: в нем преобладают плавные линии, округлость форм, фасад отделан мозаикой и глазурованным кирпичом.
Усадьба С. П. Рябушинского, 1902 и наши дни.Иван Александров / Общественное достояние; Екатерина Борисова (CC BY-SA 4.0)
Интерьер не уступает фасаду: внутри парадная лестница в форме волны, расписанные потолки и витражи.
Самая интересная комната – моленная, спрятана на втором этаже: вытянутые окна, сводчатый потолок и роспись стен воспроизводят основные элементы внутреннего убранства православного храма.
Особняк С.П. Рябушинского. Парадная лестница.Shesmax (CC BY-SA 4.0)
Впрочем, дом пришелся по вкусу не всем: "Самый гадкий образец декадентского стиля. Нет ни одной честной линии, ни одного прямого угла," – так оценил дом детский писатель Корней Чуковский.
Одновременно со строительством особняка, Шехтель занимался и реконструкцией Ярославского вокзала Москвы. Строение и сегодня считается великолепным образцом неорусского стиля, миксом ар-нуво и древнерусской архитектуры.
Ярославский вокзал.Общественное достояние
Землю, на которой построен особняк, в 1901 году выкупила дочь суконного фабриканта Ивана Бутикова Александра Дерожинская. Наследница решила построить для себя и своего нового супруга особняк и пригласила модного архитектора Шехтеля.
Особняк Дерожинской-Зиминой, 1902 и наши дни.Общественное достояние; Мосгорнаследие
Главный элемент фасада – одиннадцатиметровое панорамное окно с массивной лепной рамой. За огромным окном скрывается гостиная с большим мраморным камином, облицованном мрамором с барельефами Адама и Евы.
По задумке Шехтеля, верхнюю половину стен гостиной должны были покрыть фресками на тему времен года, но Дерожинская захотела сэкономить и отвергла предложение – вместо фресок использовали простую белую штукатурку.
Восстановленное панно В. Э. Борисова-Мусатова в московском особняке А. И. Дерожинской.Департамент культурного наследия города Москвы
Помимо архитектурных достоинств, дом отличался новейшими для своего времени технологиями: телефонной связью, электричеством, канализацией, вытяжной вентиляцией и другими благами, которые еще не успели распространиться на большинство домов Москвы.
Сына прародителя бренда “Smirnoff” и водочного короля Российской империи Петра Смирнова тоже звали Петр. В 1900 году наследник выкупил особняк в стиле ампир, который его не устраивал, и поручил Шехтелю перепланировать здание.
В руках архитектора ампир превратился в модерн, но лишь внешне: изменился фасад, окна были заменены на длинные и полукруглые, добавился эркер.
Особняк Смирнова.Wikipedia / Shakko
Внутри особняка Шехтель создал восемь залов, оформленных в разных стилях.
Романский зал оформлен мореным дубом, под потолком изображены мифические существа и кельтские узоры, а барельеф на камине изображает рыцарскую битву.
Классический зал выполнен в духе позднего ренессанса, украшен камином из зеленого мрамора и изображениями мифических существ на потолке.
Камин с барельефом в особняке Смирнова.AnotherLizard (CC BY-SA 4.0)
В процессе строительства этого особняка Шехтель по просьбе того же Саввы Морозова также занялся реконструкцией здания МХТ имени Чехова (тогда – просто Московский Художественный Театр). Известный меценат потратил на переделку здания около 300 тысяч рублей, но Шехтель ничего не получил – он согласился на безвозмездную работу из любви к искусству. Фасад был полностью перестроен, внутреннее убранство тоже – архитектор спроектировал все, вплоть до занавеса, ставшего символом театра.
Здание МХАТ им. Чехова.А.Савин, WikiCommons
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