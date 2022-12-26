Как выглядят дома олигархов царской России и кто их спроектировал (ФОТО)

Галереи
София Полякова

Russia Beyond (pastvu; Legion Media)
Федор Шехтель был одним из самых известных архитекторов конца XIX — начала XX веков. Именно он адаптировал европейское ар-нуво и эклектику в архитектуре на русский лад. Его востребованный стиль получил название “русский модерн”.

На улицах Москвы здания Федора Шехтеля привлекают особое внимание. Эклектичные особняки совмещают неоготику, ар-нуво и неорусский стиль. Вот самые известные из них. 

1. Городская усадьба Кузнецовых

К моменту получения заказа от владельца фарфоровых заводов Матвея Кузнецова, Шехтель уже успел проявить себя как талантливый архитектор: он участвовал в конкурсе проектов Исторического музея на Красной площади (правда, выбрали другой, похожий проект) и оформил фасад театра “Парадиз” (ныне театр имени Маяковского). 

Здание театра

Здание театра "Парадиз" в 1890 году.

К.А. Фишер / Общественное достояние; Legion Media

В 1893-м Кузнецовы решили перестроить южные флигели усадьбы. В результате работы Шехтеля два флигеля были объединены в один особняк с эркером и скромным декором.

Дом А.М.Кузнецова, Флигель А, 1932.

Дом А.М.Кузнецова, Флигель А, 1932.

Полежаев / ГНМА имени Щусева / pastvu ; Дом в 1972-1979 Россия / pastvu

Через год архитектор приступил ко второму их заказу: рядом с усадьбой по его проекту построили дом в готическом стиле. У дома были стрельчатые окна, декоративные башни, а центральное окно фасада сделали в духе английской храмовой готики.

И усадьба, и дом располагаются по прежнему адресу, но если первая регулярно реставрируется и сохраняет близкий к первоначальному облик, то готический особняк вы не узнаете. В 1930-е в доме надстроили два этажа и полностью закрыли его новым фасадом, из-за которого не видно ни одну из оригинальных деталей.

Особняк Н. В. Кузнецовой.

Особняк Н. В. Кузнецовой.

Общественное достояние; Apr1 (CC BY-SA 4.0)

2. Особняк Зинаиды Морозовой

Дом заказал в подарок жене Зинаиде промышленник Савва Морозов, один из богатейших купцов Российской империи. Из представленных Шехтелем проектов Морозов выбрал особняк в стиле английской неоготики, так как был известным англоманом.

За два месяца Шехтель создал около 600 чертежей – не только внешний облик здания, но и всю внутреннюю отделку вплоть до дверных ручек и рисунка обоев.

Особняк Зинаиды Морозовой, 1898 - 1905 и наши дни.

Особняк Зинаиды Морозовой, 1898 - 1905 и наши дни.

pastvu; A.Савин, WikiCommons

Внутреннее оформление особняка заслуживает внимания не меньше, чем внешнее. Переступив порог, посетитель оказывается в готическом аванзале со сводчатыми арками, кессонным потолком и синими обоями, на которых изображены коробочки хлопка, издалека похожие на королевские лилии (намек на текстильную мануфактуру Морозова).

Вестибюль особняка Зинаиды Морозовой. Фотография конца XIX века.

Вестибюль особняка Зинаиды Морозовой. Фотография конца XIX века.

Общественное достояние

В оформлении в основном использован темный дуб; в окна, различающиеся по форме и размеру, вставлены витражи. На главном камине изображены два рыцаря с щитами и в доспехах.

Столовая в особняке З.Г. Морозовой.

Столовая в особняке З.Г. Морозовой.

И. Пальмин / Общественное достояние

Этот особняк стал поворотным моментом в карьере Шехтеля: новаторские приемы, использованные при его строительстве, окончательно сформировали индивидуальный стиль архитектора.

Дом был расположен посередине участка, хотя в начале XX века было принято выносить фасад как можно ближе к улице; специально укрупнялись детали и увеличивалась высота потолков – это позволяло достичь эффекта монументальности.

Кроме того, благодаря этому зданию, Шехтель получил право самостоятельно вести строительные проекты — он сдал чертежи особняка в качестве экзаменационной работы. До этого диплома архитектора у него не было.

Именно после строительства особняка Морозовой Шехтель стал известным и востребованным.

3. Особняк Рябушинского

Дом возвели по заказу предпринимателя и банкира Степана Рябушинского. Особняк выдержан в стиле ар-нуво: в нем преобладают плавные линии, округлость форм, фасад отделан мозаикой и глазурованным кирпичом.

Усадьба С. П. Рябушинского, 1902 и наши дни.

Усадьба С. П. Рябушинского, 1902 и наши дни.

Иван Александров / Общественное достояние; Екатерина Борисова (CC BY-SA 4.0)

Интерьер не уступает фасаду: внутри парадная лестница в форме волны, расписанные потолки и витражи.

Самая интересная комната – моленная, спрятана на втором этаже: вытянутые окна, сводчатый потолок и роспись стен воспроизводят основные элементы внутреннего убранства православного храма.

Особняк С.П. Рябушинского. Парадная лестница.

Особняк С.П. Рябушинского. Парадная лестница.

Shesmax (CC BY-SA 4.0)

Впрочем, дом пришелся по вкусу не всем: "Самый гадкий образец декадентского стиля. Нет ни одной честной линии, ни одного прямого угла," – так оценил дом детский писатель Корней Чуковский.

Одновременно со строительством особняка, Шехтель занимался и реконструкцией Ярославского вокзала Москвы. Строение и сегодня считается великолепным образцом неорусского стиля, миксом ар-нуво и древнерусской архитектуры.

Ярославский вокзал.

Ярославский вокзал.

Общественное достояние

4. Особняк Дерожинской-Зиминой 

Землю, на которой построен особняк, в 1901 году выкупила дочь суконного фабриканта Ивана Бутикова Александра Дерожинская. Наследница решила построить для себя и своего нового супруга особняк и пригласила модного архитектора Шехтеля.

Особняк Дерожинской-Зиминой, 1902 и наши дни.

Особняк Дерожинской-Зиминой, 1902 и наши дни.

Общественное достояние; Мосгорнаследие

Главный элемент фасада – одиннадцатиметровое панорамное окно с массивной лепной рамой. За огромным окном скрывается гостиная с большим мраморным камином, облицованном мрамором с барельефами Адама и Евы.

По задумке Шехтеля, верхнюю половину стен гостиной должны были покрыть фресками на тему времен года, но Дерожинская захотела сэкономить и отвергла предложение – вместо фресок использовали простую белую штукатурку. 

Восстановленное панно В. Э. Борисова-Мусатова в московском особняке А. И. Дерожинской.

Восстановленное панно В. Э. Борисова-Мусатова в московском особняке А. И. Дерожинской.

Департамент культурного наследия города Москвы

Помимо архитектурных достоинств, дом отличался новейшими для своего времени технологиями: телефонной связью, электричеством, канализацией, вытяжной вентиляцией и другими благами, которые еще не успели распространиться на большинство домов Москвы.

5. Особняк Смирнова

Сына прародителя бренда “Smirnoff” и водочного короля Российской империи Петра Смирнова тоже звали Петр. В 1900 году наследник выкупил особняк в стиле ампир, который его не устраивал, и поручил Шехтелю перепланировать здание.

В руках архитектора ампир превратился в модерн, но лишь внешне: изменился фасад, окна были заменены на длинные и полукруглые, добавился эркер.

Особняк Смирнова.

Особняк Смирнова.

Wikipedia / Shakko

Внутри особняка Шехтель создал восемь залов, оформленных в разных стилях.

Романский зал оформлен мореным дубом, под потолком изображены мифические существа и кельтские узоры, а барельеф на камине изображает рыцарскую битву.

Классический зал выполнен в духе позднего ренессанса, украшен камином из зеленого мрамора и изображениями мифических существ на потолке.

Камин с барельефом в особняке Смирнова.

Камин с барельефом в особняке Смирнова.

AnotherLizard (CC BY-SA 4.0)

В процессе строительства этого особняка Шехтель по просьбе того же Саввы Морозова также занялся реконструкцией здания МХТ имени Чехова (тогда – просто Московский Художественный Театр). Известный меценат потратил на переделку здания около 300 тысяч рублей, но Шехтель ничего не получил – он согласился на безвозмездную работу из любви к искусству. Фасад был полностью перестроен, внутреннее убранство тоже – архитектор спроектировал все, вплоть до занавеса, ставшего символом театра.

Здание МХАТ им. Чехова.

Здание МХАТ им. Чехова.

А.Савин, WikiCommons

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