Как в СССР изображали героев британских детских книг

Многие британские сказки и детские книги были популярны в СССР и остаются таковыми до сих пор. Над иллюстрациями работали лучшие советские художники, созданные ими образы и сегодня считаются каноническими.

Советская школа графики не ограничивалась политическими плакатами – больших успехов художники достигли в иллюстрации детских книг. Вот какими они увидели сказочных персонажей родом из Англии.

Алиса в стране чудес

Впервые книгу Льюиса Кэрролла перевели на русский язык еще в 1879, но она получила крайне негативные отзывы критиков. “В маленькой книжке, переполненной орфографическими ошибками и стоящей непомерно дорого, помещён какой-то утомительно скучнейший, путанейший болезненный бред злосчастной девочки Сони; описание бреда лишено и тени художественности; остроумия и какого-нибудь веселья нет и признаков”, — писал, например, журнал “Народная и детская библиотека”.

Абсурдная сказка, впрочем, снискала признание в СССР. В частности, благодаря переводу Бориса Заходера, опубликованному в 1971 году в журнале “Пионер”, одном из самых популярных детских журналов страны. За оформление последующих изданий охотно взялись иллюстраторы, а в 1981 году даже вышел мультфильм в трех сериях.

В разные годы иллюстрации для произведения Кэрролла создавали: Геннадий Калиновский, Ирина Казакова, Николай Козлов, Андрей Геннадиев, Лидия Шульгина и Виктор Шатунов.

Геннадий Калиновский/Детская литература, 1974 Геннадий Калиновский/Детская литература, 1974

Ирина Казакова/Издательство Карелия, 1979 Ирина Казакова/Издательство Карелия, 1979

Николай Козлов/Издательство Мастацкая лiтаратура, 1980 Николай Козлов/Издательство Мастацкая лiтаратура, 1980

Андрей Геннадиев/Детская литература, 1989 Андрей Геннадиев/Детская литература, 1989

Лидия Шульгина/Детская литература, 1981 Лидия Шульгина/Детская литература, 1981

Виктор Шатунов/Издательство Юнацтва, 1990 Виктор Шатунов/Издательство Юнацтва, 1990

Винни Пух

В качестве переводчика книги Алана Милна в СССР снова выступил Борис Заходер. Сам он называл свою работу “пересказом” – перевод и правда был вольный, а пару глав Заходер и вовсе решил убрать. Версия была опубликована в 1960 году с иллюстрациями Алисы Порет.

Алиса Порет/Издательство Детский мир, 1960 Алиса Порет/Издательство Детский мир, 1960

Позже сказка вышла с иллюстрациями Бориса Диодорова и Геннадия Калиновского.

Геннадий Калиновский, Борис Диодоров/ Детская литература, 1969 Геннадий Калиновский, Борис Диодоров/ Детская литература, 1969

Три медведя

Адаптировал народную английскую историю сам Лев Толстой. Он дал медведям имена и ввел нового персонажа — маленькую девочку, заблудившуюся в лесу. Сказка быстро стала популярной и регулярно переиздавалась как до революции 1917 года, так и после.

В 1935 году сказку проиллюстрировал Юрий Васнецов, ученик Малевича и Петрова-Водкина.

Юрий Васнецов/Детская литература, 1935 Юрий Васнецов/Детская литература, 1935

В 1977 вышло издание с иллюстрациями Марины Успенской, бывшей в 1960-х годах ведущим иллюстратором популярного детского журнала “Мурзилка”.

Марина Успенская/Детская литература, 1977 Марина Успенская/Детская литература, 1977

В 1989 году сказка вновь была проиллюстрирована Николаем Устиновым.

Николай Устинов/Издательство Малыш, 1989 Николай Устинов/Издательство Малыш, 1989

Три поросенка

Адаптировал народную сказку в СССР Сергей Михалков в 1936 году. В его версии поросятам даны имена — Наф-Наф, Нуф-Нуф и Ниф-Ниф, а оригинальный триллер превратился в мягкую историю с моралью, где и поросята, и волк остались в живых.

Лучшие иллюстрации сказки пришлись на 1970-е. В 1976 детскую книгу оформили Эрик Булатов и Олег Васильев.

Эрик Булатов,Олег Васильев/Издательство Малыш, 1976 Эрик Булатов,Олег Васильев/Издательство Малыш, 1976

В 1978 – Константин Ротов.

Констанстин Ротов/Детская литература, 1978 Констанстин Ротов/Детская литература, 1978

Книга джунглей

Первый перевод “ Книги джунглей” Редьярда Киплинга на русский язык появился в 1905 году, но впоследствии книга стала более популярна под названием “Маугли”. Интересно, что в русском переводе Багира, в оригинале — самец, превратилась в самку, потому что в русском слово “пантера” женского рода. Это полностью изменило отношения Маугли и Багиры, из мужской дружбы они превратились в материнско-детские.

Дважды книга была проиллюстрирована художником-анималистом Василием Ватагиным.

Василий Ватагин/Детская литература, 1965 Василий Ватагин/Детская литература, 1965

Иллюстрации Мая Митурича 1976 года уже совсем другие – он создал почти абстрактные образы.

Май Митурич/Издательство Малыш, 1976 Май Митурич/Издательство Малыш, 1976