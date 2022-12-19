Как Раиса Горбачева изменила образ советской первой леди (ФОТО)

Раиса и Михаил Горбачевы в Париже, 1985Michel SETBOUN/Gamma-Rapho/ Getty Images
По представлениям советской компартии, женщине следовало быть и выглядеть в первую очень «товарищем», равноправным членом общества, работницей, матерью… И лишь в самую последнюю очередь — просто женщиной. Женственность, интерес к красивой одежде, прическам и макияжу, долгое время считались уделом врагов-капиталистов. Поэтому жены советских генсеков выглядели весьма скромно.
Жаклин Кеннеди и Нина ХрущеваGetty Images
Жена последнего главы СССР Михаила Горбачева была совершенно иной. Она стала своего рода символом перестройки в вопросах моды и стиля, и воодушевила модниц по всей стране. Но у многих советских граждан она вызывала лишь раздражение.
Раиса Максимовна Титаренко родилась в сибирском Алтае в 1932 году, в семье железнодорожного инженера. Окончив школу с золотой медалью, она без экзаменов прошла в Московский Университет. Там и познакомилась с будущим мужем. Горбачев учился на юридическом факультете, она — на философском.
Раиса ГорбачеваНиколай Малышев/TASS
После окончания университета она, пожертвовав столичной научной карьерой и аспирантурой, поехала вслед за мужем в Ставропольский край, куда его распределили по работе. Там преподавала философию в местных вузах, родила их единственную дочь Ирину. Успела стать кандидатом философских наук.
Горбачевы в Тюмени, 1985 (на заднем плане Борис Ельцин)Владимир Мусаэльян, Юрий Лизунов/TASS
В Москву семья вернулась почти через 20 лет, а в 1985 году Михаила Горбачева избрали Генеральным секретарем ЦК КПСС, то есть фактически он стал главой государства (позже он стал первым и последним президентом СССР). С его приходом к власти в стране началась эпоха перемен, известная в мире как перестройка.
Горбачев отличался от своих предшественников — он был молодым, бодрым, свободно говорил без бумажки, общался с людьми на улице. Именно ему приписывают падение «железного занавеса», открытие СССР миру.
Михаил и Раиса Горбачевы на встрече с королевой Елизаветой II в Лондоне, 1991Сергей Гунеев/Sputnik
Другой была и первая леди, сопровождавшая его неизменно во всех многочисленных поездках и встречах с иностранными лидерами. В отличие от собственного мужа, Раиса Горбачева свободно владела английским и могла общаться с иностранными политиками без переводчика — будь то Маргарет Тэтчер, английская королева или президент США.
Михаил и Раиса Горбачевы на встрече с Маргарет Тэтчер в Лондоне, 1989Юрий Абрамочкин/Sputnik
Заботилась она не только о собственном стиле, но и о внешнем виде мужа, следила и за его костюмами, и за физической формой. Их отношения часто выходили за рамки протокола — едва ли не весь СССР знал об их большой любви. Михаилу Горбачеву даже вменяли эту любовь как слабость, считали, что жена управляла и им, и страной.
Горбачевы в Польше, 1988Борис Бабанов/Sputnik
У рядовых советских женщин Горбачева вызывала неприязнь. В те сложные времена многие считали расточительством то, как часто она меняет наряды и ярко выглядит. Распускали слухи, что она скупает за границей бриллианты и дорогую одежду.
Раиса Горбачева у старинного английского Дома Энн Хатауэй (где жил Шекспир), 1984Bryn Colton/Getty Images
«Есть масса мифов и домыслов о каком-то моем необычайном пристрастии к виллам, дачам, роскошным нарядам, драгоценностям», — говорила сама Горбачева в интервью.
Кстати, наряды для нее, вопреки бытовавшему мнению, шил не Ив-Сен Лоран (которого она очень любила), а советская модельер Тамара Макеева, которую Горбачева выбрала сама. «Раиса Максимовна очень любила шелковые блузки с бантами или с мягкими воротниками в сочетании со строгими костюмами. У нее были свои предпочтения, например, в цвете — очень любила бордовый, серый», — писал русский Vogue.
Раиса Горбачева как глава Советского фонда культуры перед торжественным заседанием компартии и Верховного Совета СССР, посвященному юбилею Революции в Кремле, 1987Юрий Абрамочкин/Sputnik
Многие критиковали и ее активную общественную позицию — она поддерживала самые разные гуманитарные проекты и больницы, создала Советский фонд культуры, который в непростое время в конце 1980-х финансировал многие музеи. «Мы хотим быть полезными своей стране», — говорила Горбачева и после ухода мужа с поста.
Она умерла в 1999 году после долгой болезни. В 2022 году ей могло бы исполниться 90 лет.
Раиса Горбачева в Индии, 1986Юрий Абрамочкин/Sputnik
Раиса Горбачева показывает жене премьер-министра Индии Соне Ганди достопримечательности московского Кремля, 1989Виталий Савельев/Sputnik
Михаила и Раису Горбачевых встречают в аэропорту Шанхая, 1989Сергей Гунеев/Sputnik
Горбачевых встречают в аэропорту Мадрида, 1990Владимир Вяткин/Sputnik
Президент СССР и первая леди на приеме у испанского короля - с его женой и наследником престолаВладимир Вяткин/Sputnik
Михаил Горбачев и Джордж Буш с супругами в загородной резиденции президента США Кэмп-Дэвиде, 1990Александр Макаров/Sputnik
Раиса Горбачева в гостях у американской семьиЛеонид Палладин/Sputnik
Раиса Горбачева и жена Рональда Рейгана Нэнси в Москве, 1988Александр Макаров/Sputnik
Раиса Горбачева и Нэнси Рейган в Москве, 1988Александр Макаров/Sputnik
Раиса Горбачева и Барбара Буш во время визита Президента США, Джорджа Буша-ст. в Москву, 1991Сергей Гунеев/Sputnik
Раиса Горбачева и супруга премьер-министра Великобритании Норма Мейджор перед саммитом “Большой семерки” в Лондоне, 1991Сергей Гунеев/Sputnik
Раиса Горбачева в детской больнице в Лондоне, 1991Сергей Гунеев/Sputnik
Во время визита в Японию, 1991Владимир Вяткин/Sputnik
Раиса Горбачева и императрица Митико во время визита президента СССР в Японию, 1991Юрий Абрамочкин/Sputnik
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