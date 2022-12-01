На каких каретах ездили русские цари (ФОТО)

В «гаражах» императорских дворцов были огромные коллекции карет на все случаи жизни. Вот лишь некоторые из них.

В средние века и допетровскую эпоху цари ездили в основном в тяжеловесных крытых экипажах, довольно простых по конструкции и не имеющих особенных изысков в декоре. Они назывались «колымаги» - и до сих пор в русском языке это слово в шутку употребляется для громоздких неповоротливых транспортных средств.

Колымага Бориса Годунова

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Это одна из самых старых сохранившихся карет (и одна из первых, которую можно назвать шикарной). Расшитая бархатом, золотыми нитями и жемчугом такая карета была сделана в конце XVI - начале XVII века в Англии, которая славилась каретным делом. В 1603 году английский король Яков I подарил такую «колымагу» русскому царю Борису Годунову.

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На стенах кареты изображены многофигурные рельефные сюжеты. Искусной резьбой и декором отличаются и колеса и надколесные скульптурные композиции.

Потешный зимний возок

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Зимой для поездок использовали сани. Для дальних поездок у царей мог быть целый караван из «возков» - сундуки с одеждой и иконы, например, ехали в отдельных. А вот в таких «потешных» санях зимой катались дети царя Ивана Алексеевича (брата Петра I). На стенках изображены золоченые орнаменты и узоры с изображением цветов и экзотических птиц. Кроме того, в возке сделаны резные оконца из слюды.

Зимние сани Петра I

Петр I был известен аскетичностью и простотой в быту. Этот скромный маленький экипаж принадлежал именно ему. Тем не менее, он был очень маневренный. Конструкцию Петр увидел во время путешествий по Европе: кузов кареты снимался с колес и ставился на полозья для саней, таким образом один и тот же экипаж использовался круглый год.

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В начале XVIII века, когда был построен Петербург и туда переехала столица, Россия стала стремиться к европеизации. Тогда появился церемониал парадных выездов царских особ на роскошных каретах, а сами кареты - настоящие произведения искусства - стали заказывать у лучших европейских мастеров. Позже появилось большое количество и русских умельцев, которые вывели каретное дело на новый уровень - и постепенно от заказов из-за границы отказались. Большую популярность получают и изящные летние кареты типа купе на два места, и «берлины» - четырехместные экипажи.

Коляска Анны Иоанновны

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Эта небольшая двухместная коляска из красного дерева была сделана в 1730-х и принадлежала Анне Иоанновне. Однако императрица не выезжала на ней далеко, а исключительно каталась по дворцовому парку.

Кареты Елизаветы Петровны

Елизавета Петровна была главной русской любительницей барокко и роскоши. У нее было множество карет и все отличались большим обилием декора, резьбы, позолоты. Для коронационных торжеств в 1742 году, например, использовали такую немецкую двухместную карету.

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Особенно интересны декор и росписи на дверцах и стенках кузова. Там и барочные ангелы, и имперский символ - двуглавый орел.

Музеи Московского Кремля Музеи Московского Кремля

Совершенно потрясающая карета из клена и бронзы была привезена Елизавете в начале 1740-х из Вены.

Музеи Московского Кремля Музеи Московского Кремля

Основной декор экипажа - золоченая пышная резьба по дереву.

Музеи Московского Кремля Музеи Московского Кремля

А такую двухместную карету типа «купе» работы немецких мастеров подарил императрице сам прусский король Фридрих II в 1746 году.

Музеи Московского Кремля Музеи Московского Кремля

В 1753 году граф Кирилл Разумовский заказал для Елизаветы Петровны у французский мастеров такую четырехместную карету.

Музеи Московского Кремля Музеи Московского Кремля

Помимо всей роскоши резьбы, карета особенно отличается живописным панно, украшающим дверцы кареты.

Музеи Московского Кремля Музеи Московского Кремля

Зимний возок Елизаветы Петровны

На таких многоместных закрытых санях по снегу и льду во время длительных поездок скользила дочь Петра I, императрица Елизавета Петровна. На подобной карете она в рекордные три дня, загнав множество коней, добралась на коронацию из Петербурга в Москву.

Музеи Московского Кремля Музеи Московского Кремля

Карета выполнена в 1730-х из дуба и березы, а живопись нанесена маслом прямо по дереву.

Музеи Московского Кремля Музеи Московского Кремля

Кареты Екатерины II

Екатерина II, немка по национальности, считала любовь к роскоши Елизаветы расточительством. Она предпочитала декор поскромнее и ее любимым стилем был классицизм. К тому же Екатерина много ездила и путешествовала, поэтому ей было важно в первую очередь удобство - вот так например, выглядела дорожная карета императрицы.

Музеи Московского Кремля Музеи Московского Кремля

Музеи Московского Кремля Музеи Московского Кремля

А такая кареты типа «Берлин» (то есть четырехместный экипаж с откидным верхом) была выполнена для Екатерины придворным мастером Иоганом Конрадом Букендалем в 1769 году. В обивке использовали бархат, шелк и кожу, и конечно, главный акцент кареты - золоченая резьба по дереву.

Музеи Московского Кремля Музеи Московского Кремля

Музеи Московского Кремля Музеи Московского Кремля

А вот такую прогулочную двухместную коляску подарил Екатерине II ее фаворит, граф Григорий Орлов. Она была изготовлена в 1770-х в Англии.

Музеи Московского Кремля Музеи Московского Кремля

Задние колеса украшены фигурами Георгия Победоносца, убивающего змея, а передние - орлами.

Музеи Московского Кремля Музеи Московского Кремля

Коляска Павла I

Недолго правивший Павел I страдал манией преследования и строил себе неприступные замки (впрочем, прямо в таком Михайловском замке он и был убит заговорщиками). Однако для частных выездов с женой Марией Федоровной, Павел, не думая о безопасности, приобрел такую прогулочную коляску в стиле классицизм.

Исторический музей Исторический музей

После гибели мужа, вдовствующая императрица ездила на таком изящном фаэтоне с зонтиком, который ей подарил в 1821 году датский посол. Здесь нет козлов для кучера, а управляющий коляской сидел прямо на лошади.

ГМЗ "Царское Село" ГМЗ "Царское Село"

Экипажи Николая I

У Николая был совершенно новый стиль. Он предпочитал легкие и очень элегантные колесницы, например, вот такой кабриолет (именно так это и называли), у которого откидывался верх.

ГМЗ "Царское Село" ГМЗ "Царское Село"

А у его супруги, императрицы Александры Федоровны, была и вовсе прогрессивная «коляска-самокатка», для которой не требовалась лошадь. Трехместная коляска приводилась в движение ручной педалью, которая располагалась сзади. Сидящий же впереди лишь рулил, управляя экипажем.

ГМЗ "Царское Село" ГМЗ "Царское Село"

Кареты Александра II

Кареты сыграли печальную роль в судьбе императора - он погиб от бомбы террориста, когда ехал по Петербургу в своем экипаже. Та карета сохранилась и на задней стенке видны повреждения от бомбы. Такой маневренный компактный экипаж назывался «брум» в честь шотладнского лорда, который ввел моду на них.

ГМЗ "Царское Село" ГМЗ "Царское Село"

А эта миниатюрная карета принадлежала детям Александра II. По аллеям парка в ней катался в том числе наследник престола, будущий император Александр III.

Исторический музей Исторический музей

Транспорт Николая II

Sputnik Sputnik

Во время торжественных церемоний последний русский царь, следуя протоколу, ездил в каретах. Однако их он не слишком жаловал: во-первых, он и сам любил ездить верхом, а во-вторых, в России уже появились первые автомобили. И Николай был обладателем внушительной автоколлекции. Вот, например, царь подходит к своему Роллс-ройсу.

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