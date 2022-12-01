На каких каретах ездили русские цари (ФОТО)

В средние века и допетровскую эпоху цари ездили в основном в тяжеловесных крытых экипажах, довольно простых по конструкции и не имеющих особенных изысков в декоре. Они назывались «колымаги» - и до сих пор в русском языке это слово в шутку употребляется для громоздких неповоротливых транспортных средств.
Это одна из самых старых сохранившихся карет (и одна из первых, которую можно назвать шикарной). Расшитая бархатом, золотыми нитями и жемчугом такая карета была сделана в конце XVI - начале XVII века в Англии, которая славилась каретным делом. В 1603 году английский король Яков I подарил такую «колымагу» русскому царю Борису Годунову.
На стенах кареты изображены многофигурные рельефные сюжеты. Искусной резьбой и декором отличаются и колеса и надколесные скульптурные композиции.
Зимой для поездок использовали сани. Для дальних поездок у царей мог быть целый караван из «возков» - сундуки с одеждой и иконы, например, ехали в отдельных. А вот в таких «потешных» санях зимой катались дети царя Ивана Алексеевича (брата Петра I). На стенках изображены золоченые орнаменты и узоры с изображением цветов и экзотических птиц. Кроме того, в возке сделаны резные оконца из слюды.
Петр I был известен аскетичностью и простотой в быту. Этот скромный маленький экипаж принадлежал именно ему. Тем не менее, он был очень маневренный. Конструкцию Петр увидел во время путешествий по Европе: кузов кареты снимался с колес и ставился на полозья для саней, таким образом один и тот же экипаж использовался круглый год.
В начале XVIII века, когда был построен Петербург и туда переехала столица, Россия стала стремиться к европеизации. Тогда появился церемониал парадных выездов царских особ на роскошных каретах, а сами кареты - настоящие произведения искусства - стали заказывать у лучших европейских мастеров. Позже появилось большое количество и русских умельцев, которые вывели каретное дело на новый уровень - и постепенно от заказов из-за границы отказались. Большую популярность получают и изящные летние кареты типа купе на два места, и «берлины» - четырехместные экипажи.
Эта небольшая двухместная коляска из красного дерева была сделана в 1730-х и принадлежала Анне Иоанновне. Однако императрица не выезжала на ней далеко, а исключительно каталась по дворцовому парку.
Елизавета Петровна была главной русской любительницей барокко и роскоши. У нее было множество карет и все отличались большим обилием декора, резьбы, позолоты. Для коронационных торжеств в 1742 году, например, использовали такую немецкую двухместную карету.
Особенно интересны декор и росписи на дверцах и стенках кузова. Там и барочные ангелы, и имперский символ - двуглавый орел.
Совершенно потрясающая карета из клена и бронзы была привезена Елизавете в начале 1740-х из Вены.
Основной декор экипажа - золоченая пышная резьба по дереву.
А такую двухместную карету типа «купе» работы немецких мастеров подарил императрице сам прусский король Фридрих II в 1746 году.
В 1753 году граф Кирилл Разумовский заказал для Елизаветы Петровны у французский мастеров такую четырехместную карету.
Помимо всей роскоши резьбы, карета особенно отличается живописным панно, украшающим дверцы кареты.
На таких многоместных закрытых санях по снегу и льду во время длительных поездок скользила дочь Петра I, императрица Елизавета Петровна. На подобной карете она в рекордные три дня, загнав множество коней, добралась на коронацию из Петербурга в Москву.
Карета выполнена в 1730-х из дуба и березы, а живопись нанесена маслом прямо по дереву.
Екатерина II, немка по национальности, считала любовь к роскоши Елизаветы расточительством. Она предпочитала декор поскромнее и ее любимым стилем был классицизм. К тому же Екатерина много ездила и путешествовала, поэтому ей было важно в первую очередь удобство - вот так например, выглядела дорожная карета императрицы.
А такая кареты типа «Берлин» (то есть четырехместный экипаж с откидным верхом) была выполнена для Екатерины придворным мастером Иоганом Конрадом Букендалем в 1769 году. В обивке использовали бархат, шелк и кожу, и конечно, главный акцент кареты - золоченая резьба по дереву.
А вот такую прогулочную двухместную коляску подарил Екатерине II ее фаворит, граф Григорий Орлов. Она была изготовлена в 1770-х в Англии.
Задние колеса украшены фигурами Георгия Победоносца, убивающего змея, а передние - орлами.
Недолго правивший Павел I страдал манией преследования и строил себе неприступные замки (впрочем, прямо в таком Михайловском замке он и был убит заговорщиками). Однако для частных выездов с женой Марией Федоровной, Павел, не думая о безопасности, приобрел такую прогулочную коляску в стиле классицизм.
После гибели мужа, вдовствующая императрица ездила на таком изящном фаэтоне с зонтиком, который ей подарил в 1821 году датский посол. Здесь нет козлов для кучера, а управляющий коляской сидел прямо на лошади.
У Николая был совершенно новый стиль. Он предпочитал легкие и очень элегантные колесницы, например, вот такой кабриолет (именно так это и называли), у которого откидывался верх.
А у его супруги, императрицы Александры Федоровны, была и вовсе прогрессивная «коляска-самокатка», для которой не требовалась лошадь. Трехместная коляска приводилась в движение ручной педалью, которая располагалась сзади. Сидящий же впереди лишь рулил, управляя экипажем.
Кареты сыграли печальную роль в судьбе императора - он погиб от бомбы террориста, когда ехал по Петербургу в своем экипаже. Та карета сохранилась и на задней стенке видны повреждения от бомбы. Такой маневренный компактный экипаж назывался «брум» в честь шотладнского лорда, который ввел моду на них.
А эта миниатюрная карета принадлежала детям Александра II. По аллеям парка в ней катался в том числе наследник престола, будущий император Александр III.
Во время торжественных церемоний последний русский царь, следуя протоколу, ездил в каретах. Однако их он не слишком жаловал: во-первых, он и сам любил ездить верхом, а во-вторых, в России уже появились первые автомобили. И Николай был обладателем внушительной автоколлекции. Вот, например, царь подходит к своему Роллс-ройсу.
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