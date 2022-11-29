«Лахта Центр»: что нужно знать о самом высоком здании Европы

Cамый северный в мире небоскреб достроили в Санкт-Петербурге еще в 2018 году, но внутри продолжаются отделочные работы.

Поначалу «Лахта Центр» не понравилась петербуржцам. В народе здание прозвали «кукурузой», «башней Саурона», «газпромбашней», «иглой». Нынешний «Лахта Центр», а тогда «Охта Центр», хотели построить в Конногвардейском районе, рядом с Большеохтинским мостом. Но градозащитники запротестовали: небоскреб испортил бы исторический облик Петербурга. В итоге проект переехал в Лахту, на окраину города. При этом высоту здания увеличили: с 396 до 462 метров.

Как строили

Имя «Лахта Центра» появилось от названия местности. Лахта – это старинное финское поселение, основанное задолго до появления Санкт-Петербурга. В переводе с финского район называется «бухта» или «залив». Действительно, Финский залив вплотную подступает к этому местечку. Но как построить небоскреб на болотистой местности, если совсем рядом – вода?

Строительство "Лахта-центр" в Санкт-Петербурге, 2016 Алексей Даничев/Sputnik Алексей Даничев/Sputnik

Да, верхняя часть почвы неустойчива – там находятся слабые грунты. Но под ними залегает слой древнейшей глины, которому более 600 млн лет. Небоскреб удерживает 264 сваи, а его бетонное основание 1 марта 2015 года вошло в Книгу рекордов Гиннеса. «Лахта Центр» поставил рекорд непрерывного бетонирования: его фундамент заливали в течение 49 часов. 13 заводов Ленинградской области круглосуточно готовили бетон, а на стройплощадку каждую минуту подъезжала новая машина. Вся эта конструкция должна выдерживать 670 тысяч тонн – именно столько весит высотка в Лахте. В 2019 году рекорд «Лахта Центра» побил проект плотины Полаварам в Индии.

Интересные факты

Кроме своего размера – а «Лахта Центр» находится на 11 месте по высоте во всем мире и на первом в Европе – у небоскреба есть и другие интересные особенности.

Ночная панорама "Лахта Центра" сквозь туман Станислав Забурдаев/TASS Станислав Забурдаев/TASS

В основании башни находится пятиконечная звезда. Башня спроектирована так, что пять крыльев, которые составляют внешнюю структуру здания, поворачиваются почти на 90 градусов и сужаются по мере подъема. Это создает эффект закручивания конструкции.

Вид сверху похож на закрученную звезду Legion Media Legion Media

У здания нет крыши, оно заканчивается шпилем. Кстати, этот шпиль работает как громоотвод. Во время грозы в Лахту регулярно бьют молнии, и петербуржцам удается сделать красивые снимки.

Во время грозы в башню регулярно бьют молнии Legion Media Legion Media

На шпиле башни находится автоматическая метеостанция. Установили ее в 2019 году, и с тех пор она записывает данные о температуре, влажности, силе и направлении ветра. Погода в Петербурге большую часть года дождливая, поэтому шпиль часто находится над облаками.

Лахта в облаках Legion Media Legion Media

Благодаря зеленой подсветке зимой небоскреб превращается в гигантскую елку. А во время народных праздников Лахта окрашивается в российский триколор. При этом видно здание практически из любой точки города.

Красивую подсветку видно почти со всех концов города Legion Media Legion Media

Даже в самый сильный шторм верхушка небоскреба отклонится от оси всего на 26 сантиметров. Посетители смотровой площадки ничего не почувствуют. Кстати, на обзорной площадке в 2022 году установили ангела. Эта скульптура – точная копия ангела на Александровской колонне, которая находится на Дворцовой площади Санкт-Петербурга. Теперь у города есть два хранителя.

Ангел на 88 этаже Лахты - копия того, что венчает Александровскую колонну на Дворцовой площади Пресс-служба Святейшего Патриарха Кирилла Пресс-служба Святейшего Патриарха Кирилла

В 2021 году «Лахта Центр» выиграл конкурс CTBUH Awards и стал лучшим проектом в номинации «Фасады высотных зданий».

Что будет внутри небоскреба

Точной даты открытия башни для арендаторов и посетителей еще нет. Внутри нее обещают сделать панорамный ресторан на высоте 320 метров, а еще выше будет обзорная площадка. В соседнем комплексе расположится планетарий, зал-трансформер для городских мероприятий, спортивный комплекс, научный и образовательный центр, магазины.

Визуализация будущих интерьеров Лахта Центр Лахта Центр

Если вам интересно, как выглядит город с высоты «Лахта Центра», то уже сейчас можно посмотреть прямую трансляцию с камеры на смотровой площадке. Именно такой вид откроется посетителям самого высокого здания Европы: