3 блюда, которыми угощали Елизавету II в России (РЕЦЕПТЫ) 

Во время визита королевы в Россию в ее честь был устроен торжественный прием с весьма обширным меню. Мы выбрали из него только то, что вы можете повторить на своей кухне.

Единственный официальный визит в Россию Елизаветы II состоялся в октябре 1994 года. Сохранилось меню торжественного приема в честь королевы, который прошел в Мариинском дворце в Санкт-Петербурге.

Открывал трапезу борщ по-петербургски с копчеными ребрами. Затем почетную гостью угостили русскими закусками: блины с икрой, заливное, осетрина с хреном, салат «Столичный» и говяжий язык. В качестве основного блюда подавали кулебяку из лосося и морского окуня с соусом из красной икры. На десерт приготовили марципановое яблоко с начинкой из мусса под названием «Золотая осень».

Вот классические рецепты - салата «Столичный», борща по-петербургски и кулебяки с рыбой - которыми пользовались повара в то время.

Салат «Столичный»

Он был придуман шеф-поваром ресторана гостиницы «Москва» в середине XX века на основе дореволюционного салата «Оливье», когда его готовили с каперсами и раковыми шейками. В книге «Кулинария» 1955 года есть два варианта салата «Столичный» с практически идентичными основными ингредиентами, но один из мяса птицы или дичи, а второй - из осетрины, севрюги или белуги.

Шеф-повар ресторана гостиницы «Москва» Григорий Павлович Ермилин наносит последние штрихи в созданный им салат «Столичный». В. Минкевич/Sputnik В. Минкевич/Sputnik

Ингредиенты (на 1 порцию):

Филе птицы (курица, индейка или дичь)/ Рыба (осетрина, севрюга, белуга) - 50 - 60 г

Картофель - 60 г

Огурцы свежие, соленые или маринованные - 40 г

Салат зеленый - 10 г

Яйца - 2 шт

Соус «Южный» - 15 г (или кисло-сладкий соус)

Майонез - 70 мл

Для украшения:

Маслины без косточек - 10 шт

Шейки раковые - 10 шт

Консервированные крабы - 10 г

Пикули - 10 г

Паюсная икра - 10 г

Приготовление:

Отварить картофель так, чтобы он не рассыпался (можно в мундире). Вкрутую сварить яйца. Вареное филе птицы или рыбу нарезать кусочками по 2-2,5 см. Аналогично нарезать отварной очищенный картофель, одно яйцо и огурцы. Часть огурца нарезать кружками для украшения. Листья зеленого салата мелко нашинковать. Смешать все ингредиенты. Заправить майонезом, для вкуса добавить соус «Южный» на основе яблочного пюре и томатной пасты. После перемешивания уложить салат горкой в салатник и оформить кружками или дольками крутого яйца и листьями зеленого салата. Также сверху салат можно украсить раковыми шейками, кусочками консервированных крабов и маслинами. Для украшения салата с мясом птицы подойдут маринованные овощи и кружки свежих огурцов, ломтики филе птицы. Для украшения салата с рыбой семгу или лосось нарезают в форме ромба, а также добавляют паюсную икру.

Только не удивляйтесь, если закажете «Столичный» салат в кафе или столовой, и увидите салат с отварной говядиной без раковых шеек и крабов. За последние 40 лет рецепт был сильно упрощен, зато стал доступен широким массам.

Борщ по-петербургски с копчеными ребрами

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Чаще можно услышать о московском борще с копченостями или о кубанском борще с особым сортом свеклы, чем о питерском. Но в кулинарной книге «Практические основы кулинарного искусства» Пелагеи Александровой-Игнатьевой (1909 год) был напечатан рецепт борща, «как его принято готовить в Петербурге». Воспользуемся им!

Ингредиенты (на 8-10 порций):

Говяжья грудинка - 1 кг

Репа, морковь, сельдерей - 250 г

Свекла - 500 г

Капуста - 250 г

Мука - 2 ст. ложки

Сливочное масло - 200 г

Соль, перец, лавровый лист - по вкусу

Помидоры - 5-10 шт (или томатная паста - 100 г)

Свиные ребра - 200 г

Вода - 4-5 л

Сало свиное - 100 г

Сметана - по вкусу

Приготовление:

Разрубить мясо грудинки на порционные куски так, чтобы каждый кусок был с косточкой. Поставить вариться бульон. После снятия пены посолить и поперчить. Очистить свеклу, репу, морковь и сельдерей. Нарезать овощи соломкой. Очистить лук и мелко нашинковать. Пассеровать его в глубокой сковороде на сливочном масле. Добавить к луку свеклу. Пассеровать под крышкой. Если понадобится, добавить еще сливочного масла. Добавить репу, морковь и сельдерей. Добавить в сковороду 2 столовые ложки бульона. Нашинковать капусту. Когда пассеруемые овощи приготовятся (примерно через 10 минут), добавить к ним капусту. Пассеровать еще минут 5. Добавить пшеничную муку и немного прожарить. Соединить в кастрюле овощи и процеженный готовый бульон. Отдельно обмыть горячей водой мясо из бульона и опустить его тоже в суп. Положить в суп ошпаренные кипятком свиные ребра, зерна перца и лавровый лист. Не закрывая крышкой, варить борщ на медленном огне еще час. Нарезать помидоры ломтиками и добавить в борщ. Дать настояться в горячем борще полчаса. За 10 минут до подачи к столу можно добавить в борщ отваренную (или консервированную) белую фасоль - тем самым отрегулировав подходящую густоту борща. Снять лишний жир с борща и добавить заправку на сале (мелко изрубленное свежее или соленое сало перемешивается со сметаной и несколькими ложками борща). Приготовить подкраску: натереть на терке очищенную от кожицы красную сырую свеклу, залить ее бульоном и дать настояться 15-20 минут. Поставить кастрюлю с подкраской на плиту и вскипятить несколько раз, затем процедить через сито и полученный отвар вылить в борщ. За полчаса до подачи на стол в борщ можно добавить обжаренную и разрезанную на порционные куски утку. Также в борщ можно добавить ломтики очищенных кислых яблок и отдельно потушенный картофель. (Правда, Елизавета II не особо жаловала картофель).

Кулебяка с лососем, морским окунем и соусом из икры

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Кулебяку называют царицей русского стола. Этот закрытый пирог овальной формы традиционно готовили на свадьбу, Пасху и другие праздники. Кулебяку пекут с разными начинками в одном пироге, разделяя их тонкими блинами.

Ингредиенты (на 6-8 порций):

Для опары:

Молоко - 400 мл

Дрожжи - 20 г

Мука пшеничная - 200 г

Для теста:

Сливочное масло - 200 г

Мука пшеничная - 600 г

Желтки яичные - 2 шт

Сахар - 80 г

Соль - 20 г

Для начинки:

1. Крупа со специями:

Полба или рис - 300 г

Тимьян - 2–3 веточки

Соль - по вкусу

2. Фарш из окуня:

Морской окунь - 1 кг (можно заменить на другую рыбу)

Лук репчатый* - 2 шт

Сливочное масло - 100 г

Пшеничный хлеб - 100 г

Сливки (10%) - 50 мл

3. Лосось с луком:

Лосось - 1,5 кг

Лук репчатый - 2 шт

Соль - по вкусу

Перец - по вкусу

Базилик - по вкусу

4. Яйцо с луком:

Яйца - 8 шт

Лук зеленый - 100 г

Для блинов:

Мука пшеничная - 125 г

Молоко - 250 мл

Яйца - 2 шт

Соль - по вкусу

Соус с икрой:

Икра красная – 1 ст.л.

Сливочное масло – 1 ст.л.

Жирные сливки – 150 мл.

Мука – 1 ч.л.

Черный перец – щепотка

Сушеные травы – 1 ч.л.

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Приготовление:

Муку для опары просеять, дрожжи растворить в теплом молоке, всыпать муку и все перемешать. Накрыть опару полотенцем и оставить в теплом месте на час. Опара должна увеличиться в 1,5-2 раза. Добавить сахар и перемешать. Затем добавить мягкое сливочное масло, яичные желтки и соль. Постепенно всыпать муку и вымесить тесто. Накрыть тесто полотенцем и оставить в тепле еще на час. Обмять и оставить еще на час. Отварить крупу с тимьяном и остудить. Белый хлеб без корочки измельчить в сливках. Морского окуня разрезать на куски, отварить, удалить кожу и кости. Растопить сливочное масло, пассеровать в нем лук. Добавить рыбу и слегка обжарить, остудить. Вместе с мякишем пропустить рыбу через мясорубку. Лук нарезать мелкими кубиками и пассеровать с мелко рубленным базиликом на оливковом масле. Филе лосося нарезать крупными кусками, обжарить с луком до готовности. Посолить и поперчить. Мелко нарезать зеленый лук. Сварить яйца вкрутую, остудить и покрошить. Все перемешать. Блины: нужно смешать все ингредиенты для блинов. Дать тесту постоять 30 минут и испечь тонкие блины. Разделить увеличившееся в объеме тесто на две части. На стол насыпать немного муки и раскатать тесто в прямоугольник толщиной 3–4 мм. Форму застелить пекарской бумагой и смазать ее сливочным маслом. Положить тесто в форму так, чтобы оно оставалось по краям - в конце им надо будет закрыть весь пирог. Проложить тесто блинами, иначе тесто слишком намокнет от начинки. Выложить слой крупы, примять ее, сверху слой блинов. Затем выложить слои из лосося, яйца с луком и фаршем из окуня, чередуя слоями из блинов Закрыть кулебяку тестом, прищипнув края. Из остатков теста можно вылепить декоративный растительный орнамент (листья и цветы). Смазать яичным желтком и оставить постоять 10–15 минут. Кулебяку выпекать в разогретой до 200°С духовке 25 минут. Вниз поставить поддон с водой. Достать кулебяку из духовки, смазать желтком еще раз и выпекать еще 15 -20 минут без поддона. Пока кулебяка готовится, можно приготовить сливочный соус с икрой. Растопить в сотейнике сливочное масло, добавить муку и слегка поджарить ее, постоянно помешивая. Влить сливки и хорошо размешать. Посолить, поперчить, добавить специи и потушить 5-7 минут на слабом огне. Снять соус с огня, остудить и добавить икру. Перемешать. Кулебяку подают горячей. Ее нужно аккуратно нарезать на куски шириной 4- 5 см. Каждый кусочек полить икорным соусом.

*Елизавета II не ела репчатый лук, но в этом рецепте именно он отвечает за сочность пирога, так что советуем не исключать его.

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