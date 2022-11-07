5 российских актеров в британском кино и сериалах

1. Герман Сегал – «Необъявленная война»

Питер Косминский/Channel 4 Television, Playground Entertainment, Universal International Studios, 2022 Питер Косминский/Channel 4 Television, Playground Entertainment, Universal International Studios, 2022

Выпускник Школы-студии МХАТ Герман Сегал, которому не так давно исполнилось 27 лет, в России пока довольствуется второстепенными работами. Роль в сериале «Необъявленная война», который вышел в июне 2022 года на британском Channel 4, можно назвать для Сегала прорывной. Действие сериала разворачивается весной 2024-го, через год после отставки Бориса Джонсона (создатели немного не угадали). Накануне местных выборов британские службы, в том числе разведка, подвергаются хакерским атакам. Стажерка спецотдела через код обнаруживает след, ведущий к русским хакерам и «фабрике троллей», пытающихся сорвать выборы.

Герой Сегала – отучившийся в Великобритании российский хакер Вадим Трусов – выходец из обеспеченной семьи, который идет работать на «фабрику троллей», чтобы скопить деньги на свое обучение. Программистом, несмотря на безусловный талант, он быть не хочет. Мечтает стать художником. Но для того, чтобы заработать на мечту, приходится идти на компромиссы и сделки с совестью.

2. Григорий Добрыгин – «Такой же предатель, как и мы»

Сюзанна Уайт/Ink Factory, Potboiler Productions, 2016 Сюзанна Уайт/Ink Factory, Potboiler Productions, 2016

Прорывным для актера стал 2010 год, когда в России вышел новогодний супергеройский фильм «Черная молния», спродюсированный Тимуром Бекмамбетовым, а спустя пару месяцев на Берлинском кинофестивале показали ленту Алексея Попогребского «Как я провел этим летом». Зарубежные критики нашли в ней отголоски Тарковского, а жюри Берлинале – обладателей лучшей мужской роли. Эту награду Добрыгин разделил со своим коллегой Сергеем Пускепалисом. Однако именно тогда начинающего российского артиста заметили зарубежные продюсеры и режиссеры. Так, в 2014-м на экраны вышел фильм Антона Корбейна «Самый опасный человек» (копродукция Великобритании, Германии и США), а в 2016-м – истинно британский шпионский роман «Такой же предатель, как и мы» Сюзанны Уайт.

Обе картины сняты по произведениям Джона Ле Карре, и в обоих Добрыгину досталась роль неоднозначного русского. В ленте Уайт он сыграл главу российской мафии за границей Петрова по кличке Князь (Prince), который избавляется от старожил-соотечественников, только вот не все готовы к этим новым порядкам и пытаются сдать компрометирующие сведения MI-6. Кстати, русского олигарха и вора в законе, который как раз идет по этому пути сыграл Стеллан Скарсгард, а агента MI6 – Дэмиэн Льюис.

3. Светлана Ходченкова – «Шпион, выйди вон!»

Томас Альфредсон/Studio Canal, Karla Films, Paradis Films, Kinowelt Filmproduktion, Working Title Films, Canal+, CinéCinéma, 2011 Томас Альфредсон/Studio Canal, Karla Films, Paradis Films, Kinowelt Filmproduktion, Working Title Films, Canal+, CinéCinéma, 2011

Джон Ле Карре, любитель сюжетов Холодной войны, стал проводником в мир британского кинематографа для многих российских актеров. Так, в 2011 году в прокате появилась картина шведского режиссера Томаса Альфредсона с Гарри Олдманом в главной роли «Шпион, выйди вон!», премьера которой состоялась на Венецианском кинофестивале. Она была сделана в копродукции Великобритании, Франции и Германии, а одну из ролей в ней сыграла российская актриса Светлана Ходченкова.

Ее героиня Ирина – персонаж хоть и эпизодический, но важный для сюжета. Именно она рассказывает MI6 о «кроте». Ну а для самой Ходченковой такой зарубежный дебют стал знаковым в карьере. Именно после «Шпион, выйди вон!» она попала в фильм «Росомаха: Бессмертный», где сыграла Гадюку, или доктора Вайпер, давнего врага героя Хью Джекмана.

4. Алексей Серебряков – «МакМафия»

Джеймс Уоткинс/Cuba Pictures, British Broadcasting Corporation (BBC), American Movie Classics (AMC), 2018 Джеймс Уоткинс/Cuba Pictures, British Broadcasting Corporation (BBC), American Movie Classics (AMC), 2018

Зарубежной публике Алексей Серебряков стал известен в 2014 году, после «Левиафана» Андрея Звягинцева. Картина была показана на Каннском кинофестивале, где получила приз за лучший сценарий. В «Левиафане» Серебряков сыграл главную роль автослесаря Николая Сергеева, который не хочет отдавать свою землю, мастерскую и дом за копейки «государству» в лице коррумпированного мэра и из-за этого вступает с ним в открытый судебный конфликт.

Многим зрителям – как в России, так и за ее пределами – герой Серебрякова запомнился не только борьбой за справедливость, но и яркими сценами с употреблением водки, тоже своего рода российской скрепы. С ней же он и перекочевал в британский сериал «МакМафия», который вышел на экраны в начале 2018 года. В нем он сыграл беглого олигарха Дмитрия Годмана, отца Алекса в исполнении Джеймса Нортона. Годмана мучает тоска по родине – настолько, что он не только заливает ее спиртными напитками, но и готов «отдать все деньги Кремлю» за право вернуться в Россию. Но этим планам не суждено сбыться.

5. Юрий Колокольников – «Игра престолов»

Дэниел Бретт Уайсс/HBO, 2014 Дэниел Бретт Уайсс/HBO, 2014

Самый популярный проект HBO и главный сериал десятилетия «Игра престолов» снят в копродукции США и Великобритании, недаром там нашлось место многим британским артистам. Впрочем, появилось в нем и русские исключение. В четвертом сезоне к актерскому составу присоединился Юрий Колокольников, который сыграл Стира, предводителя племени Одичалых.

Для российского артиста «Игра престолов» не была первым опытом работы в зарубежном кино. В детстве он жил в Канаде, поэтому сложностей с языком не испытывал никогда. Тем не менее решил строить карьеру в России, и начиналась она у Кирилла Серебренникова – с его сериала «Дневник убийцы» и спектакля «Сладкоголосая птица юности». Параллельно работе с российскими режиссерами Колокольников участвовал в зарубежных проектах. Например, в сериале FX «Американцы», «Телохранителе киллера» Патрика Хьюза, «Призрачной шестерке» Майкла Бэя и даже «Доводе» Кристофера Нолана. В отличие от «Игры престолов», там ему приходилось играть в основном русских.

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