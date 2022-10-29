15 самых красивых фонтанов России (ФОТО)

Первые фонтаны появились у нас еще в XVII веке. С тех пор города страны буквально соревнуются в масштабе и красоте этих сооружений.
1. Фонтан «Большой каскад» в Петергофе
2. Фонтан «Самсон» в Петергофе
3. Фонтан «Львиный каскад» в Петергофе
4. Фонтан «Дружба народов» в парке ВДНХ, Москва
5. Фонтан «Каменный цветок» в парке ВДНХ, Москва
6. Фонтан у Большого театра, Москва
7. Фонтан «Похищение Европы», Москва
8. Фонтан «Инфинити» в парке «Краснодар»
Vladimir Sidoropolev/Global Look Press
9. Плавучий фонтан на реке Обь в Новосибирске
10. Фонтан «Семь девушек» в Уфе
11. Поющий фонтан в Олимпийском парке Сочи
12. Поющий фонтан в Кисловодске
13. Фонтан «Бармалей» («Детский хоровод») в Волгограде
14. Фонтан «Времена года» в Тюмени
15. Музыкальный фонтан в Улан-Удэ
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