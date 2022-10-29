15 самых красивых фонтанов России (ФОТО)

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Russia Beyond

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Первые фонтаны появились у нас еще в XVII веке. С тех пор города страны буквально соревнуются в масштабе и красоте этих сооружений.

1. Фонтан «Большой каскад» в Петергофе

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2. Фонтан «Самсон» в Петергофе

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3. Фонтан «Львиный каскад» в Петергофе

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4. Фонтан «Дружба народов» в парке ВДНХ, Москва

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5. Фонтан «Каменный цветок» в парке ВДНХ, Москва

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6. Фонтан у Большого театра, Москва

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7. Фонтан «Похищение Европы», Москва

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8. Фонтан «Инфинити» в парке «Краснодар»

Vladimir Sidoropolev/Global Look Press

9. Плавучий фонтан на реке Обь в Новосибирске

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10. Фонтан «Семь девушек» в Уфе

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11. Поющий фонтан в Олимпийском парке Сочи

Сергей Бобылев/TASS

12. Поющий фонтан в Кисловодске

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13. Фонтан «Бармалей» («Детский хоровод») в Волгограде

Кирилл Брага/Sputnik

14. Фонтан «Времена года» в Тюмени

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15. Музыкальный фонтан в Улан-Удэ

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