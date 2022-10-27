Американцы, которых так любят в России, что даже поставили им памятники

Хотя памятников иностранцам в России хоть отбавляй, американцев среди них совсем немного. Кто же они?

Майкл Джексон

Жители Екатеринбурга у памятника Майклу Джексону на улице Вайнера Яков Глинский/Sputnik Яков Глинский/Sputnik

Памятник королю поп-музыки установили в 2011 году в уральском Екатеринбурге. Скульптура повторяет эмблематичную позу Джексона из клипа на песню Black or White. Памятник был поставлен по инициативе местного фан-клуба певца и на средства поклонников. Автор скульптуры - Виктор Мосиелев.

Уолт Уитмен

На фото слева: Мэр Москвы Юрий Лужков, ректор МГУ Виктор Садовничий, госсекретарь США Хиллари Клинтон и министр иностранных дел России Сергей Лавров во время открытия памятника Уолту Уитмену у Гуманитарного корпуса МГУ имени М.В.Ломоносова, 2009 Akamar_87 (CC BY-SA 4.0); Руслан Кривобок/Sputnik Akamar_87 (CC BY-SA 4.0); Руслан Кривобок/Sputnik

Бронзовый памятник на гранитном постаменте в честь американского поэта установили на территории Московского университета в 2009 году. На церемонии открытия присутствовал министр иностранных дел России Сергей Лавров и экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон. Скульптура стала ответным подарком от мэрии Вашингтона после того, как московские власти подарили столице США памятник поэта Александра Пушкина. (Кстати, Уитмена в России называют именно «американским Пушкиным»). Авторы обоих памятников - архитектор Михаил Посохин и скульптор Александр Бурганов

Франклин Рузвельт

Скульптурная композиция в Сочи изображает Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля Олег Котляренко /Sputnik Олег Котляренко /Sputnik

Этот памятник в Сочи посвящен Тегеранской конференции 1943 года, первой встрече лидеров антигитлеровской коалиции - генсека СССР Иосифа Сталина, британского премьера Уинстона Черчилля и американского президента Франклина Рузвельта. Памятник, установленный в 2008 году, повторяет композицию известной фотографии с конференции. Надпись на постаменте гласит «Сотрудничеству Великих Держав посвящается». Автор работы - израильский скульптор Франк Майслер.

Памятник Сталину, Рузвельту и Черчиллю на территории паркового ансамбля Ливадийского дворца в городе Ялте К.Лаврентьев и О.Лапина (CC BY-SA 4.0) К.Лаврентьев и О.Лапина (CC BY-SA 4.0)

Другой памятник «большой тройке» установлен в Ялте и посвящен уже Ялтинской конференции 1945 года. Памятник работы Зураба Церетели открыли в 2015 году в сквере возле Ливадийского дворца, где проходила эта встреча союзников. Скульптурная композиция также повторяет фото с Ялтинской конференции.

Юл Бриннер

Памятник Бринеру около дома, где он родился, во Владивостоке AlexNIKKOR (CC BY-SA 4.0) AlexNIKKOR (CC BY-SA 4.0)

Памятник известному американскому актеру неслучайно установлен во Владивостоке, ведь именно там он родился в семье местного купца, переселенца из Швейцарии. Правда, Бриннер покинул Россию в довольно юном возрасте и больше не возвращался - переехал в Париж, а затем в США, где и стал звездой кино и бродвейских мюзиклов. Памятник повторяет образ Бриннера из фильма «Король и я», за роль в котором он получил Оскар. Скульптура была открыта в 2012 году возле дома, где он родился. На церемонии присутствовал сын, актер и продюсер Рок Бриннер.

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