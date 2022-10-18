Какие украшения носили русские цари (ФОТО)

Традиционно при русском дворе блистали дамы, драгоценности для которых создавали лучшие ювелиры мира. Но и у мужчин была возможность произвести эффект.

Алексей Михайлович

Портрет Алексея Михайловича Эрмитаж Эрмитаж

Задолго до появления при дворе Фаберже, украшения для российских монархов выполняли греческие мастера. К примеру, для Алексея Михайловича они создали специальные украшения – бармы, которые использовались для торжественных случаев и коронации. Семь медальонов с изображениями Богородицы, младенца Иисуса и святых, чудес и апостолов украшены драгоценными камнями, в том числе 248 алмазами. Они крепились на широкий воротник, который закрывал грудь и плечи.

Бармы царя Алексея Михайловича Wikipedia/Shakko Wikipedia/Shakko

В повседневной жизни бармы цари не носили, зато могли украсить себя разнообразными перстнями – были они с резными узорами, клеймами и двуглавыми орлами.

Петр I

Петр I в русском костюме Public domain Public domain

Царь-реформатор не был бы собой, если бы даже пустяковые украшения не приспособил для чего-то полезного. Свои перстни он использовал в качестве печатей и напоминаний о важных вехах. На одном из них его запечатлели в образе плотника с корабельными инструментами.

Кольцо с изумрудом украшало резное изображение Петра со скипетром и державой, окруженное надписью «Царь и великий князь Петр Алексеевич всея России». Еще один перстень припечатывал: «Где правда и веру тут и силу прибудет» - очень похоже на одно из утверждений самодержца.

Наперстный крест Петра I Wikipedia/Shakko Wikipedia/Shakko

Не забывал он и о душе: наперсный крест был не только религиозным символом, но и настоящим произведением искусства. В центре на лицевой стороне мастера разместили еще один, накладной крест из изумрудов, а на обороте – изображение небесного покровителя монарха, апостола Петра.

Павел I

Корона Великого магистра Ордена св. Иоанна Иерусалимского. Принадлежала императору Павлу I Wikipedia/Shakko Wikipedia/Shakko

Сын Екатерины II вряд ли считал себя модником, просто выбирал самое лучшее. В 1798 году ему, как великому магистру Мальтийского ордена, преподнесли особую корону. В ней не было драгоценных камней, только восемь позолоченных дуг сходились наверху, удерживая яблоко. А на нем возвышался крест госпитальеров из белой эмали. Вместе с короной Павел I получил перстень с алмазом. Под драгоценный камень была подложена фольга, что придавало ему насыщенный красный цвет.

Шпага Павла I Эрмитаж Эрмитаж

Впрочем, помимо обычных украшений, у императора были и «военные» - петербургские мастера создали для него парадную шпагу с эфесом, усыпанным рубинами, бриллиантами и сапфирами. А навершие в виде шлема напоминает о том, что Павел I был главой ордена рыцарей-госпитальеров.

Александр II

Александр II Public domain Public domain

В 1834 году на изумрудном прииске в окрестностях Екатеринбурга нашли необычный камень. В зависимости от освещения он менял свой цвет с насыщенного зеленого до густо-фиолетового и ярко-красного. Находку решили назвать в честь цесаревича Александра Николаевича, который в тот год праздновал совершеннолетие – александритом.

Александрит с подсветкой Александр Рудный (CC BY 4.0) Александр Рудный (CC BY 4.0)

Камень был редкий и довольно дорогой, такой исключительный подарок был по карману только аристократам. Но главным его обладателем конечно же был Александр II – перстень с ним он носил, не снимая. Лишь однажды император забыл о кольце - в день, когда его убили анархисты.

Александр III

Михай Зичи. Свадьба великого князя Александра Александровича и великой княгини Марии Федоровны Эрмитаж Эрмитаж

Старший сын Александра II, цесаревич Николай Александрович готовился к свадьбе с датской принцессой Дагмар. Уже были заказаны обручальные кольца с крупными бриллиантами. Но свадьба не состоялась: наследник престола умер от туберкулезного менингита. И все же союз с датским правящим домом был заключен, и в брак Дагмар вступила с цесаревичем Александром Александровичем. На венчании решили использовать те же кольца. И установили новую традицию - использовать их и для последующих венчаний наследников престола. Так и вышло: брак Николая II и Александры Федоровны скрепили именно эти перстни. С этим кольцом последний российский император не расставался до самой смерти.

Николай II

Записная книжка Николая II. 1880-е гг. Музеи Московского Кремля Музеи Московского Кремля

Самым распространенным подарком для мужчин, подходящим ко всем случаям жизни, были запонки. Эти аксессуары поставляла в том числе и фирма Карла Фаберже, создавая небольшие шедевры, связанные с важной датой в жизни семьи Романовых, или праздниками. К примеру, для Александра III мастера создали пару с инициалами, выложенными бриллиантами на фоне синей эмали, и непривычно скромные – из родонита, с рельефной монограммой.

Записная книжка Николая II. 1880-е гг. Музеи Московского Кремля Музеи Московского Кремля

Получал запонки и Николай II – именные, тематические, украшенные драгоценными камнями и фигурной резьбой. Подобно своим предшественникам, император вел специальный альбом, в который на протяжении четверти века зарисовывались все подарки. На 20-летие он получил традиционные запонки с монограммой XX, а от своей невесты, будущей императрицы Александры Федоровны, - в виде ключей с бриллиантами и рубинами.

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