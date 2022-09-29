Чем необычен путевой дворец Екатерины II в Твери?

Для отдыха императрицы во время путешествий между Москвой и Петербургом был построен целый дворцовый комплекс с парком.

1. Построен на «царской» дороге

Тверской Путевой дворец. Акварель неизвестного автора Из собрания Тверского Государственного Объединенного музея Из собрания Тверского Государственного Объединенного музея

В 1712 г. Петр I перенес столицу из Москвы в недавно отстроенный Санкт-Петербург. С тех пор дорога между двумя городами стала важной «правительственной трассой». За два века, что путешествовали по ней цари, вокруг возникли города и монастыри. Во 2-й половине XVIII века, при Екатерине II, дорога была вымощена камнем, а для комфортного отдыха императрицы через каждые 65 км построили 11 путевых дворцов. В Твери, старинном городе на берегу реки Волги, - один из самых шикарных.

2. Архитектурно отличался от типовых дворцов

DmitrySimonov (CC BY-SA 4.0) DmitrySimonov (CC BY-SA 4.0)

Большинство этих дворцов не слишком выразительны — скромные двухэтажные здания с треугольным фронтоном в центре строились по единому образцу и большую часть времени, когда не были нужны императрице, выполняли функции почты и гостиницы. Дворец в Твери был исключением — он строился по образцу петербургских парадных резиденций, здесь давались балы и приемы. В 1767 г. Екатерина останавливалась во дворце во время большого путешествия из Петербурга в Симбирск (ныне - Ульяновск), в котором ее сопровождало около 2 тысяч человек, в том числе австрийский, французский и английский послы. Соперничать по пышности убранства с ним мог разве что Петровский путевой дворец в Москве.

3. Возведен на месте пожара

Тверь после пожара. Гравюра Public domain Public domain

Началом большого строительства в Твери стал пожар 1763 года, уничтоживший деревянный Кремль и другие городские постройки. Для восстановления города по новому регулярному плану застройки в Тверь отправился архитектор Петр Никитин, создатель генеральных планов многих провинциальных русских городов (в их числе Калуги и Торжка). Благодаря ему Тверь стала по оценке Екатерины II «вторым по красоте городом, после Петербурга». На месте сгоревшего архиерейского дома на берегу Волги Никитин и спроектировал дворец.

4. Построен знаменитыми зодчими

Карл Росси (слева) и Осип Бове Public domain Public domain

К строительству и перестройкам дворца привлекали лучших архитекторов. Помощником Никитина при строительстве был молодой Матвей Казаков, впоследствии автор здания Сената в Московском Кремле, Московского Университета и Петровского путевого дворца. Отделкой опочивальни и других интерьеров занимался Валлен-Деламот, построивший Малый Эрмитаж и Академию художеств в Петербурге. В начале XIX в. дворец перестраивали для новых владельцев Карл Росси и Осип Бове, один — автор Главного штаба на Дворцовой площади, другой — Большого театра. Иконы для дворцовой церкви написал лучший портретист екатерининской эпохи Владимир Боровиковский.

5. Интерьеры делали как во дворцах столицы

Световой фонарь над лестницей Melodica007 (CC BY-SA 4.0) Melodica007 (CC BY-SA 4.0)

Интерьеры изначально выполнялись по образцу парадных резиденций — здесь были дорогие текстильные обои, голландские печи с изразцами, паркетные полы, гипсовые колонны, имитирующие мрамор, богатая лепнина, зеркала, кованые лестницы и бронзовые люстры, убранство дополняли картины и скульптуры.

Отреставрированные детали GAlexandrova (CC BY-SA 4.0) GAlexandrova (CC BY-SA 4.0)

Известно, что императрица дворец полюбила, его пышное убранство отмечали в воспоминаниях современники.

6. Был центром светской жизни

Парадный зал на втором этаже Melodica007 (CC BY-SA 4.0) Melodica007 (CC BY-SA 4.0)

В начале XIX в. назначение дворца изменилось — помимо приема императоров во время путешествий он стал резиденцией генерал-губернатора Тверского края принца Георга Ольденбургского и его жены великой княгини Екатерины Павловны, сестры императора Александра I, который лично участвовал в обустройстве дворца. В это время дворец стал одним из центров светской жизни и модным литературным салоном. Именно здесь знаменитый историк Николай Карамзин читал Александру I главы из «Истории государства Российского».

7. Реставрация по дореволюционным фотографиям и документам

Дореволюционный вид на двор и домовую церковь Архивное фото Архивное фото

Во времена СССР многие элементы декора были утрачены, а предметы расхищены, но в процессе реставрации (в 2012-2017 гг.) дворцу максимально вернули первоначальный облик. Так, на парадной лестнице восстановили живописные панно знаменитого академика живописи Федора Бруни, а украшавшие ее полотна Каналетто перенесли в музейные залы. Из богатой обстановки, в частности, сохранились мебельный гарнитур с позолоченными сфинксами на подлокотниках, выполненный по проекту Карла России, и кресла с лебедями другого знаменитого архитектора, автора Казанского собора в Петербурге, Андрея Воронихина.

8. Стал музеем еще до революции

Дворец в 1937 году Тверская областная картинная галерея

Последние полвека в залах Путевого дворца размещается Тверская областная картинная галерея. Но музеем он стал еще до революции — в 1894 г. здесь была устроена выставка московских и петербургских художников, два года спустя открылся публичный историко-археологический музей.

Залы Тверской областной картинной галереи GAlexandrova (CC BY-SA 4.0) GAlexandrova (CC BY-SA 4.0)

А уже в 1960-е гг., восстановленные после разрушений Великой Отечественной войны залы заполнились картинами, среди которых произведения известных русских художников XVIII-XIX вв. – Боровиковского, Левитана, Коровина, Серова.

Дорогие читатели, чтобы не пропустить наши свежие материалы, подписывайтесь на нас в социальных сетях: Telegram; VK; Яндекс Дзен