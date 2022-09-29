Чем необычен путевой дворец Екатерины II в Твери?

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Ирина Осипова
Для отдыха императрицы во время путешествий между Москвой и Петербургом был построен целый дворцовый комплекс с парком.

1. Построен на «царской» дороге

Тверской Путевой дворец. Акварель неизвестного автора

Тверской Путевой дворец. Акварель неизвестного автора

Из собрания Тверского Государственного Объединенного музея

В 1712 г. Петр I перенес столицу из Москвы в недавно отстроенный Санкт-Петербург. С тех пор дорога между двумя городами стала важной «правительственной трассой». За два века, что путешествовали по ней цари, вокруг возникли города и монастыри. Во 2-й половине XVIII века, при Екатерине II, дорога была вымощена камнем, а для комфортного отдыха императрицы через каждые 65 км построили 11 путевых дворцов. В Твери, старинном городе на берегу реки Волги, - один из самых шикарных.

2. Архитектурно отличался от типовых дворцов

DmitrySimonov (CC BY-SA 4.0)

Большинство этих дворцов не слишком выразительны — скромные двухэтажные здания с треугольным фронтоном в центре строились по единому образцу и большую часть времени, когда не были нужны императрице, выполняли функции почты и гостиницы. Дворец в Твери был исключением — он строился по образцу петербургских парадных резиденций, здесь давались балы и приемы. В 1767 г. Екатерина останавливалась во дворце во время большого путешествия из Петербурга в Симбирск (ныне - Ульяновск), в котором ее сопровождало около 2 тысяч человек, в том числе австрийский, французский и английский послы. Соперничать по пышности убранства с ним мог разве что Петровский путевой дворец  в Москве.

3. Возведен на месте пожара

Тверь после пожара. Гравюра

Тверь после пожара. Гравюра

Public domain

Началом большого строительства в Твери стал пожар 1763 года, уничтоживший деревянный Кремль и другие городские постройки. Для восстановления города по новому регулярному плану застройки в Тверь отправился архитектор Петр Никитин, создатель генеральных планов многих провинциальных русских городов (в их числе Калуги и Торжка). Благодаря ему Тверь стала по оценке Екатерины II «вторым по красоте городом, после Петербурга». На месте сгоревшего архиерейского дома на берегу Волги Никитин и спроектировал дворец.

4. Построен знаменитыми зодчими

Карл Росси (слева) и Осип Бове

Карл Росси (слева) и Осип Бове

Public domain

К строительству и перестройкам дворца привлекали лучших архитекторов. Помощником Никитина при строительстве был молодой Матвей Казаков, впоследствии автор здания Сената в Московском Кремле, Московского Университета и Петровского путевого дворца. Отделкой опочивальни и других интерьеров занимался Валлен-Деламот, построивший Малый Эрмитаж и Академию художеств в Петербурге. В начале XIX в. дворец перестраивали для новых владельцев Карл Росси и Осип Бове, один — автор Главного штаба на Дворцовой площади, другой — Большого театра. Иконы для дворцовой церкви написал лучший портретист екатерининской эпохи Владимир Боровиковский.

5. Интерьеры делали как во дворцах столицы

Световой фонарь над лестницей

Световой фонарь над лестницей

Melodica007 (CC BY-SA 4.0)

Интерьеры изначально выполнялись по образцу парадных резиденций — здесь были дорогие текстильные обои, голландские печи с изразцами, паркетные полы, гипсовые колонны, имитирующие мрамор, богатая лепнина, зеркала, кованые лестницы и бронзовые люстры, убранство дополняли картины и скульптуры.

Отреставрированные детали

Отреставрированные детали

GAlexandrova (CC BY-SA 4.0)

Известно, что императрица дворец полюбила, его пышное убранство отмечали в воспоминаниях современники.

6. Был центром светской жизни

Парадный зал на втором этаже

Парадный зал на втором этаже

Melodica007 (CC BY-SA 4.0)

В начале XIX в. назначение дворца изменилось — помимо приема императоров во время путешествий он стал резиденцией генерал-губернатора Тверского края принца Георга Ольденбургского и его жены великой княгини Екатерины Павловны, сестры императора Александра I, который лично участвовал в обустройстве дворца. В это время дворец стал одним из центров светской жизни и модным литературным салоном. Именно здесь знаменитый историк Николай Карамзин читал Александру I главы из «Истории государства Российского».

7. Реставрация по дореволюционным фотографиям и документам

Дореволюционный вид на двор и домовую церковь

Дореволюционный вид на двор и домовую церковь

Архивное фото

Во времена СССР многие элементы декора были утрачены, а предметы расхищены, но в процессе реставрации (в 2012-2017 гг.) дворцу максимально вернули первоначальный облик. Так, на парадной лестнице восстановили живописные панно знаменитого академика живописи Федора Бруни, а украшавшие ее полотна Каналетто перенесли в музейные залы. Из богатой обстановки, в частности, сохранились мебельный гарнитур с позолоченными сфинксами на подлокотниках, выполненный по проекту Карла России, и кресла с лебедями другого знаменитого архитектора, автора Казанского собора в Петербурге, Андрея Воронихина.

8. Стал музеем еще до революции

Дворец в 1937 году

Дворец в 1937 году

Тверская областная картинная галерея

Последние полвека в залах Путевого дворца размещается Тверская областная картинная галерея. Но музеем он стал еще до революции — в 1894 г. здесь была устроена выставка московских и петербургских художников, два года спустя открылся публичный историко-археологический музей.

Залы Тверской областной картинной галереи

Залы Тверской областной картинной галереи

GAlexandrova (CC BY-SA 4.0)

А уже в 1960-е гг., восстановленные после разрушений Великой Отечественной войны залы заполнились картинами, среди которых произведения известных русских художников XVIII-XIX вв. – Боровиковского, Левитана, Коровина, Серова. 

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