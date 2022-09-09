Елизавета II: русский след в жизни королевы Великобритании (ФОТО)

Елизавета II всегда отзывалась о России с теплотой и даже нежностью. Она была внучатой племянницей Николая II: последний русский царь и ее дед, король Георг V, были двоюродными братьями (кстати, удивительно похожими друг на друга).
И ее русские корни то и дело давали о себе знать даже в непростые времена «железного занавеса».
В 1961 году королева приветствовала в Лондоне Юрия Гагарина после его полета. В 2021 году она даже поделилась впечатлениями о той встрече: говорила, что он был очарователен, хотя совсем не говорил по-английски. От того неофициального визита не осталось совместных фото, но сохранились снимки советского космонавта в британской столице, например, во время посещения Гагариным лондонского Тауэра.
В 1967-м она приняла в Лондоне председателя совета министров СССР, Алексея Косыгина с женой.
А в 1970-м встретилась в Лондоне с режиссером Сергеем Бондарчуком, только-только получившим премию «Оскар» за легендарный фильм «Война и мир».
Теплый прием оказала королева и советской официальной делегации 1989 года, с которой приехал и Михаил Горбачев.
Встреча королевы и Горбачева повторилась в 1991-м. Снова в Лондоне, но уже в рамках Саммита «Большой Семерки».
В 1994 году она в первый и единственный раз приезжала в Россию (по протоколу королева может наносить официальный визит в каждую страну лишь раз). Уже в аэропорту ее встретил строй почетного караула.
У Елизаветы была встреча с первым президентом России Борисом Ельциным, для которой она выбрала украшение, когда-то принадлежавшее Романовым. Брошь с огромным цейлонским сапфиром, окруженным десятками бриллиантов, когда-то была в шкатулке у императрицы Марии Федоровны.
Ее Величеству провели экскурсию по Кремлю.
Посетила она и кремлевские соборы.
Встретилась с патриархом Алексием II.
Погуляла по центру Москвы с тогдашним мэром Юрием Лужковым.
И возложила венок к Могиле Неизвестного солдата в память о жертвах Второй мировой.
Затем Елизавета поехала в Санкт-Петербург. На фото ее приветствуют в Петропавловской крепости.
Посетила английская королева и католический собор Санкт-Петербурга, а также встретилась с детьми из приюта.
В 2003 году Елизавета и ее муж, принц Филипп, принимали в Лондоне Владимира Путина с женой.
В Букингемском дворце российскому президенту оказали торжественный прием.
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