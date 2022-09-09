Елизавета II: русский след в жизни королевы Великобритании (ФОТО)

8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет скончалась британская королева. За свое необыкновенно долгое правление она лишь раз побывала в России, но и у себя в дома ей приходилось встречаться с большим количеством россиян.

Елизавета II всегда отзывалась о России с теплотой и даже нежностью. Она была внучатой племянницей Николая II: последний русский царь и ее дед, король Георг V, были двоюродными братьями (кстати, удивительно похожими друг на друга).

Библиотека Конгресса/Corbis/VCG/Getty Images/Sputnik Библиотека Конгресса/Corbis/VCG/Getty Images/Sputnik

И ее русские корни то и дело давали о себе знать даже в непростые времена «железного занавеса».

В 1961 году королева приветствовала в Лондоне Юрия Гагарина после его полета. В 2021 году она даже поделилась впечатлениями о той встрече: говорила, что он был очарователен, хотя совсем не говорил по-английски. От того неофициального визита не осталось совместных фото, но сохранились снимки советского космонавта в британской столице, например, во время посещения Гагариным лондонского Тауэра.

Алексей Стужин/TASS Алексей Стужин/TASS

В 1967-м она приняла в Лондоне председателя совета министров СССР, Алексея Косыгина с женой.

Михаил Кулешов/Sputnik Михаил Кулешов/Sputnik

А в 1970-м встретилась в Лондоне с режиссером Сергеем Бондарчуком, только-только получившим премию «Оскар» за легендарный фильм «Война и мир».

Sputnik Sputnik

Теплый прием оказала королева и советской официальной делегации 1989 года, с которой приехал и Михаил Горбачев.

Юрий Абрамочкин/Sputnik Юрий Абрамочкин/Sputnik

Встреча королевы и Горбачева повторилась в 1991-м. Снова в Лондоне, но уже в рамках Саммита «Большой Семерки».

Сургей Гунеев/Sputnik Сургей Гунеев/Sputnik

В 1994 году она в первый и единственный раз приезжала в Россию (по протоколу королева может наносить официальный визит в каждую страну лишь раз). Уже в аэропорту ее встретил строй почетного караула.

Александр Макаров/Sputnik Александр Макаров/Sputnik

У Елизаветы была встреча с первым президентом России Борисом Ельциным, для которой она выбрала украшение, когда-то принадлежавшее Романовым. Брошь с огромным цейлонским сапфиром, окруженным десятками бриллиантов, когда-то была в шкатулке у императрицы Марии Федоровны.

Дмитрий Донской/Sputnik Дмитрий Донской/Sputnik

Дмитрий Донской/Sputnik Дмитрий Донской/Sputnik

Ее Величеству провели экскурсию по Кремлю.

Дмитрий Донской/Sputnik Дмитрий Донской/Sputnik

Посетила она и кремлевские соборы.

Дмитрий Донской/Sputnik Дмитрий Донской/Sputnik

Встретилась с патриархом Алексием II.

Дмитрий Донской/Sputnik Дмитрий Донской/Sputnik

Погуляла по центру Москвы с тогдашним мэром Юрием Лужковым.

Дмитрий Донской/Sputnik Дмитрий Донской/Sputnik

И возложила венок к Могиле Неизвестного солдата в память о жертвах Второй мировой.

Владимир Родионов/Sputnik Владимир Родионов/Sputnik

Затем Елизавета поехала в Санкт-Петербург. На фото ее приветствуют в Петропавловской крепости.

Алексей Варфоломеев/Sputnik Алексей Варфоломеев/Sputnik

Посетила английская королева и католический собор Санкт-Петербурга, а также встретилась с детьми из приюта.

Юрий Абрамочкин/Sputnik Юрий Абрамочкин/Sputnik

В 2003 году Елизавета и ее муж, принц Филипп, принимали в Лондоне Владимира Путина с женой.

Сергей Гунеев/Sputnik Сергей Гунеев/Sputnik

Алексей Панов/Sputnik Алексей Панов/Sputnik

В Букингемском дворце российскому президенту оказали торжественный прием.

Алексей Панов/Sputnik Алексей Панов/Sputnik

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