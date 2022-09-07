Массандровский дворец в Крыму: от Александра III до Сталина

Массандра — одно из красивейших мест на южном берегу Крыма, с живописными скалами, гротами, природными источниками и водопадом. После того как в 1783 г. Крымское ханство вошло в состав Российской империи, императрица Екатерина II подарила Массандру французскому аристократу, контр-адмиралу, известному в Европе авантюристу Карлу Нассау-Зигену, но ни он, ни многочисленные последующие владельцы, так там и не поселились.
Во второй половине XIX века Массандра оказалась в числе владений Крымского генерал-губернатора графа Воронцова, построившего неподалеку в Алупке роскошный замок в английском стиле. В 1879 г. его сын, князь Семен Воронцов начинает строительство дворца в Массандре. Но через два года умирает архитектор, а следом заказчик, и имение вновь оказывается заброшено.
В 1889 г. недостроенный дворец выкуплен казной за 85 тыс. руб. для императора Александра III. Но и он умирает, не увидев готовой постройки. Николай II завершает строительство и отделку дворца в память об отце. Романовы никогда здесь не жили и даже ни разу не оставались на ночь — императорским домом в Крыму была Ливадия, а Массандровский дворец служил для краткого отдыха во время охоты, прогулок и посещения церкви Усекновения Главы Иоанна Предтечи, построенной в начале XIX в. около естественного горного источника и снесенной после революции.
Три дворца вокруг Ялты служат примером того, как XIX век переосмысливал великую архитектуру прошлого — в Алупке появился английский замок, в Ливадии — итальянская вилла, в Массандре — французский дворец. Первым архитектором, работавшим в Массандре еще при Воронцове, был француз Этьен Бушар, задумавший дворец в стиле средневековых французских замков долины Луары — с круглыми башнями и высокой кровлей.
При Романовых завершением строительства занимался Максимилиан Месмахер, известный автор многих петербургских особняков. Месмахер сохранил постройку предшественника, но существенно доработал детали, придав дворцу больше легкости и декоративности, добавив элементов ренессанса и барокко в стиле Людовика XIII. У сурового прежде дворца, построенного из местного серого известняка, появились открытые балконы и террасы, ажурные балюстрады и красивая полукруглая лестница, а стены были облицованы нарядной светло-желтой метлахской плиткой, превратившей постройку в ожившую иллюстрацию к сказкам Шарля Перро.
Продолжением французского вкуса стал регулярный парк, разбитый перед дворцом — цветочные партеры с фонтанами уступами спускались вниз, открывая вид на окружающий ландшафт.
Их украшением стала скульптура, частично из искусственного камня, частично — гипсовые копии античных статуй из Императорского музея изящных искусств в Берлине.
Поскольку Романовы не планировали жить во дворце, вокруг него не было обычной череды хозяйственных построек, за исключением сторожевого дома для охраны. Зато всех желающих пускали осмотреть архитектуру и парк по билетам, которые продавала контора управления императорскими имениями.
СтоловаяLegion Media
Обстановка дворца была скромной и рассчитанной на уютный кратковременный отдых. Во дворце нет обычной парадной анфилады, а в императорской опочивальне вместо кровати стоит небольшой гарнитур с диваном и креслами.
Кабинет Александра IIIGlobal Look Press
Отделка комнат выполнена в разных исторических стилях, как было принято во 2-й половине XIX века: столовая в духе ренессанса с деревянными панелями и тяжеловесными резными буфетами, будуар в стиле рококо, кабинеты императора и императрицы — в стиле неоклассицизм с мебелью «русский жакоб».
Кабинет императрицы Марии ФедоровныLegion Media
После революции дворец некоторое время использовался как санаторий, а в 1948 году здесь устроили тщательно охраняемую дачу, куда дважды приезжал отдыхать Иосиф Сталин, а также бывали генсеки Никита Хрущев и Леонид Брежнев. Только в 1992 г. во дворце открыли музей.
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