Школа и школьники в картинах русских художников

Всеобщее образование в России было введено почти век назад. Посмотрите, как передвижники и соцреалисты изображали учеников того времени.

Впервые в России живописцы обратились к изображению простых людей в XIX веке. Крестьянские дети и сельские школы появились на картинах реалистов и художников-передвижников.

Владимир Маковский. В сельской школе. 1883 Тульский музей изобразительных искусств Тульский музей изобразительных искусств

Важно было показать не только идиллические картины светлых лиц учеников, но и драматические жанровые сцены - например, несданные экзамены.

Дмитрий Жуков. Провалился, 1885 Вольский краеведческий музей Вольский краеведческий музей

Алексей Корин. Опять провалился, 1891 Калужский музей изобразительных искусств Калужский музей изобразительных искусств

Алексей Корин. За книгой, 1900 Дальневосточный художественный музей Дальневосточный художественный музей

Широко известна целая серия жанровых картин о крестьянском образовании художника-передвижника Николая Богданова-Бельского. Причем он изображал не только детей, но и взрослых людей на занятиях. Интересен контраст между внешним обликом учеников (часто в лаптях и рваных одеждах) и аккуратной обстановке в школе.

Николай Богданов-Бельский. Воскресное чтение в сельской школе, 1895 Русский музей Русский музей

Николай Богданов-Бельский. Сельская школа, 1890-е Public domain Public domain

Николай Богданов-Бельский. Устный счёт. В народной школе С. А. Рачинского, 1895 Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Николай Богданов-Бельский. У дверей школы, 1897 Русский музей Русский музей

Николай Богданов-Бельский. Сочинение, 1903 Русский музей Русский музей

Николай Богданов-Бельский. Новички, 1904 Public Domain Public Domain

Николай Богданов-Бельский. Дети на уроке, 1918 Public Domain Public Domain

В советское время образование стало одним из ключевых объектов соцреализма - официального искусства. На этих картинах мы видим счастливых (и спортивных) пионеров, учеников в школьной форме и подготовку к 1 сентября, которое с 1930-х стало единым днем начала учебного года по всему СССР (а с 1984 официальным праздником - Днем знаний).

Анатолий Волков. Первое сентября, 1951 Public Domain Public Domain

Иван Тихий. Приём в пионеры, 1953 Иван Тихий Иван Тихий

Владимир Серов. Домашнее задание, 1956 Public Domain Public Domain

Татьяна Яблонская. Утро, 1954 Третьяковская галерея/Sputnik Третьяковская галерея/Sputnik

Одна из самых известных картин о школе - «Опять двойка» Федора Решетникова (в некотором роде повторяющая сюжет из картина Дмитрия Жукова «Провалился» (1885), но уже в новых реалиях и декорациях. Мы видим, целую палитру эмоций - стыд на лице двоечника, грусть его матери, насмешку младшего брата и укор сестры-отличницы. И только собака сочувствует мальчику.

Федор Решетников. Опять двойка. 1952 Третьяковская галерея/Sputnik Третьяковская галерея/Sputnik

У Решетникова есть целая трилогия о школьнике - «Переэкзаменовка» словно показывает того же мальчика скучающего за учебой, пока другие мальчишки наслаждаются летом.

Федор Решетников. Переэкзаменовка, 1954 Федор Решетников Федор Решетников

А картина «Прибыл на каникулы» показывает образцового кадета-суворовца, отдающего честь дедушке, к которому приехал на зимние каникулы. Мальчик гордится своим статусом и формой.

Федор Решетников. Прибыл на каникулы, 1948 Третьяковская галерея/Sputnik Третьяковская галерея/Sputnik

Серию жанровых картин о школе написал художник-соцреалист Сергей Григорьев. Он показал остро социальную сторону школы - прием в комсомольскую молодежную организацию - как целый экзамен, где ученик предстает перед комиссией таких же школьников.

Сергей Григорьев. Приём в комсомол, 1949 Государственный музей Украинского изобразительного искусства в Киеве/Sputnik Государственный музей Украинского изобразительного искусства в Киеве/Sputnik

Или например, частую практику - разбора персонального дела учеников - как на специальном школьном собрании ребенка стыдят за двойку. Репродукции этой картины широко распространялись по советским школам.

Сергей Григорьев. Обсуждение двойки, 1950 Третьяковская галерея/Sputnik Третьяковская галерея/Sputnik

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