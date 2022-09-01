Школа и школьники в картинах русских художников

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Александра Гузева

Всеобщее образование в России было введено почти век назад. Посмотрите, как передвижники и соцреалисты изображали учеников того времени.

Впервые в России живописцы обратились к изображению простых людей в XIX веке. Крестьянские дети и сельские школы появились на картинах реалистов и художников-передвижников

Владимир Маковский. В сельской школе. 1883  

Владимир Маковский. В сельской школе. 1883  

Тульский музей изобразительных искусств

Важно было показать не только идиллические картины светлых лиц учеников, но и драматические жанровые сцены - например, несданные экзамены. 

Дмитрий Жуков. Провалился, 1885

Дмитрий Жуков. Провалился, 1885

Вольский краеведческий музей
Алексей Корин. Опять провалился, 1891

Алексей Корин. Опять провалился, 1891

Калужский музей изобразительных искусств
Алексей Корин. За книгой, 1900

Алексей Корин. За книгой, 1900

Дальневосточный художественный музей

Широко известна целая серия жанровых картин о крестьянском образовании художника-передвижника Николая Богданова-Бельского. Причем он изображал не только детей, но и взрослых людей на занятиях. Интересен контраст между внешним обликом учеников (часто в лаптях и рваных одеждах) и аккуратной обстановке в школе. 

Николай Богданов-Бельский. Воскресное чтение в сельской школе, 1895

Николай Богданов-Бельский. Воскресное чтение в сельской школе, 1895

Русский музей
Николай Богданов-Бельский. Сельская школа, 1890-е 

Николай Богданов-Бельский. Сельская школа, 1890-е 

Public domain

Николай Богданов-Бельский. Устный счёт. В народной школе С. А. Рачинского, 1895

Николай Богданов-Бельский. Устный счёт. В народной школе С. А. Рачинского, 1895

Третьяковская галерея
Николай Богданов-Бельский. У дверей школы, 1897

Николай Богданов-Бельский. У дверей школы, 1897

Русский музей
Николай Богданов-Бельский. Сочинение, 1903

Николай Богданов-Бельский. Сочинение, 1903

Русский музей
Николай Богданов-Бельский. Новички, 1904

Николай Богданов-Бельский. Новички, 1904

Public Domain
Николай Богданов-Бельский. Дети на уроке, 1918

Николай Богданов-Бельский. Дети на уроке, 1918

Public Domain

В советское время образование стало одним из ключевых объектов соцреализма - официального искусства. На этих картинах мы видим счастливых (и спортивных) пионеров, учеников в школьной форме и подготовку к 1 сентября, которое с 1930-х стало единым днем начала учебного года по всему СССР (а с 1984 официальным праздником - Днем знаний).

Анатолий Волков. Первое сентября, 1951

Анатолий Волков. Первое сентября, 1951

Public Domain
Иван Тихий. Приём в пионеры, 1953

Иван Тихий. Приём в пионеры, 1953

Иван Тихий
Владимир Серов. Домашнее задание, 1956 

Владимир Серов. Домашнее задание, 1956 

Public Domain
Татьяна Яблонская. Утро, 1954

Татьяна Яблонская. Утро, 1954

Третьяковская галерея/Sputnik

Одна из самых известных картин о школе - «Опять двойка» Федора Решетникова (в некотором роде повторяющая сюжет из картина Дмитрия Жукова «Провалился» (1885), но уже в новых реалиях и декорациях. Мы видим, целую палитру эмоций - стыд на лице двоечника, грусть его матери, насмешку младшего брата и укор сестры-отличницы. И только собака сочувствует мальчику. 

Федор Решетников. Опять двойка. 1952

Федор Решетников. Опять двойка. 1952

Третьяковская галерея/Sputnik

У Решетникова есть целая трилогия о школьнике - «Переэкзаменовка» словно показывает того же мальчика скучающего за учебой, пока другие мальчишки наслаждаются летом. 

Федор Решетников. Переэкзаменовка, 1954

Федор Решетников. Переэкзаменовка, 1954

Федор Решетников

А картина «Прибыл на каникулы» показывает образцового кадета-суворовца, отдающего честь дедушке, к которому приехал на зимние каникулы. Мальчик гордится своим статусом и формой. 

Федор Решетников. Прибыл на каникулы, 1948

Федор Решетников. Прибыл на каникулы, 1948

Третьяковская галерея/Sputnik

Серию жанровых картин о школе написал художник-соцреалист Сергей Григорьев. Он показал остро социальную сторону школы - прием в комсомольскую молодежную организацию - как целый экзамен, где ученик предстает перед комиссией таких же школьников. 

Сергей Григорьев. Приём в комсомол, 1949

Сергей Григорьев. Приём в комсомол, 1949

Государственный музей Украинского изобразительного искусства в Киеве/Sputnik

Или например, частую практику - разбора персонального дела учеников - как на специальном школьном собрании ребенка стыдят за двойку. Репродукции этой картины широко распространялись по советским школам.  

Сергей Григорьев. Обсуждение двойки, 1950

Сергей Григорьев. Обсуждение двойки, 1950

Третьяковская галерея/Sputnik

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