Школа и школьники в картинах русских художников

Впервые в России живописцы обратились к изображению простых людей в XIX веке. Крестьянские дети и сельские школы появились на картинах реалистов и художников-передвижников.
Владимир Маковский. В сельской школе. 1883Тульский музей изобразительных искусств
Важно было показать не только идиллические картины светлых лиц учеников, но и драматические жанровые сцены - например, несданные экзамены.
Дмитрий Жуков. Провалился, 1885Вольский краеведческий музей
Алексей Корин. Опять провалился, 1891Калужский музей изобразительных искусств
Алексей Корин. За книгой, 1900Дальневосточный художественный музей
Широко известна целая серия жанровых картин о крестьянском образовании художника-передвижника Николая Богданова-Бельского. Причем он изображал не только детей, но и взрослых людей на занятиях. Интересен контраст между внешним обликом учеников (часто в лаптях и рваных одеждах) и аккуратной обстановке в школе.
Николай Богданов-Бельский. Воскресное чтение в сельской школе, 1895Русский музей
Николай Богданов-Бельский. Сельская школа, 1890-еPublic domain
Николай Богданов-Бельский. Устный счёт. В народной школе С. А. Рачинского, 1895Третьяковская галерея
Николай Богданов-Бельский. У дверей школы, 1897Русский музей
Николай Богданов-Бельский. Сочинение, 1903Русский музей
Николай Богданов-Бельский. Новички, 1904Public Domain
Николай Богданов-Бельский. Дети на уроке, 1918Public Domain
В советское время образование стало одним из ключевых объектов соцреализма - официального искусства. На этих картинах мы видим счастливых (и спортивных) пионеров, учеников в школьной форме и подготовку к 1 сентября, которое с 1930-х стало единым днем начала учебного года по всему СССР (а с 1984 официальным праздником - Днем знаний).
Анатолий Волков. Первое сентября, 1951Public Domain
Иван Тихий. Приём в пионеры, 1953Иван Тихий
Владимир Серов. Домашнее задание, 1956Public Domain
Татьяна Яблонская. Утро, 1954Третьяковская галерея/Sputnik
Одна из самых известных картин о школе - «Опять двойка» Федора Решетникова (в некотором роде повторяющая сюжет из картина Дмитрия Жукова «Провалился» (1885), но уже в новых реалиях и декорациях. Мы видим, целую палитру эмоций - стыд на лице двоечника, грусть его матери, насмешку младшего брата и укор сестры-отличницы. И только собака сочувствует мальчику.
Федор Решетников. Опять двойка. 1952Третьяковская галерея/Sputnik
У Решетникова есть целая трилогия о школьнике - «Переэкзаменовка» словно показывает того же мальчика скучающего за учебой, пока другие мальчишки наслаждаются летом.
Федор Решетников. Переэкзаменовка, 1954Федор Решетников
А картина «Прибыл на каникулы» показывает образцового кадета-суворовца, отдающего честь дедушке, к которому приехал на зимние каникулы. Мальчик гордится своим статусом и формой.
Федор Решетников. Прибыл на каникулы, 1948Третьяковская галерея/Sputnik
Серию жанровых картин о школе написал художник-соцреалист Сергей Григорьев. Он показал остро социальную сторону школы - прием в комсомольскую молодежную организацию - как целый экзамен, где ученик предстает перед комиссией таких же школьников.
Сергей Григорьев. Приём в комсомол, 1949Государственный музей Украинского изобразительного искусства в Киеве/Sputnik
Или например, частую практику - разбора персонального дела учеников - как на специальном школьном собрании ребенка стыдят за двойку. Репродукции этой картины широко распространялись по советским школам.
Сергей Григорьев. Обсуждение двойки, 1950Третьяковская галерея/Sputnik
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