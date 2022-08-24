Как эта советская женщина стала «мадам МиГ»?

102 мировых рекорда, 5600 часов налета, умение управлять 40 типами самолетов и вертолетов, научная степень доктора технических наук, 15 написанных книг, включая сборник стихов, — всего этого добилась одна из самых знаменитых летчиц периода послевоенного СССР Марина Лаврентьевна Попович, также известная как «мадам МиГ».

Игорь Снегирев/Sputnik Игорь Снегирев/Sputnik

Попович (урожденная — Васильева) родилась в семье музыкантов, но с детства, которое пришлось на военные годы, мечтала о военной авиации: «Нас постоянно бомбили, вот тогда я и насмотрелась ужасов войны… Помню, как на моих глазах фашисты на самолетах стреляли и гонялись за девочкой, которая несла воду в ведрах на коромысле, ужас… И я захотела стать летчиком, думая, что только на самолете можно прогнать фашистов. Шло время… Пока росла, война закончилась, фашистов не стало, а желание научиться летать осталось».

Окушко/Sputnik Окушко/Sputnik

Трудности выбранного пути Марина Лаврентьевна ощутила практически сразу — с ростом в полтора метра ее не брали в аэроклуб. «Мои ноги не доставали до педалей», —вспоминала летчица: «Тогда я поставила себе цель — вытянуть ноги. Я нашла альпинистские цапли и просила, чтобы меня подвешивали вниз головой. В результате то ли я подросла (мне было 16 лет), то ли помогли мои занятия, но мой рост увеличился до 1,61 метра, и путь в аэроклуб стал открыт. Сначала я прыгала с парашютом, а потом стала летать».

Чехословацкий учебно-тренировочный самолет Аэро Л-29, на котором Попович установила мировой рекорд скорости по замкнутому контуру. Сергей Преображенский/ТАСС Сергей Преображенский/ТАСС

Одного аэроклуба молодой девушке было мало, она мечтала попасть в авиационное училище. Вот только принимать женщин туда после окончания войны прекратили. Попович отправилась лично к Председателю Совета министров СССР маршалу Клименту Ворошилову и убедила его предоставить ей шанс. В 1954 году Марина Лаврентьевна с отличием закончила Саранскую летно-техническую школу по специальности «инструктор-летчик».

У реактивного скоростного самолета МиГ-21. Юрий Королев/Sputnik Юрий Королев/Sputnik

Попасть в военную реактивную авиацию с ее тяжелыми перегрузками было для девушки практически невыполнимой задачей, но Попович справилась и с ней. В 1961 году она стала первым среди советских женщин летчиком-испытателем 1-го класса.

Владимир Мусаэльян/ТАСС Владимир Мусаэльян/ТАСС

Тогда же амбициозная девушка, успевшая к тому времени выйти замуж за космонавта Павла Поповича, решила покорить космические просторы. В этот раз, однако, фортуна от нее отвернулась. Сама Марина Лаврентьевна считала, что в отряд космонавтов ее не взяли из-за того, что она совершенно не умела плавать, да к тому же на руках у нее уже был ребенок. «Марина, ты не рвись в космос», — утешал ее тогда космонавт Герман Титов: «Мы слетаем — и сидим на земле».

Сидеть без дела Попович не собиралась. В 1964 году она первой среди женщин преодолела на МиГ-21 звуковой барьер, за что отважную летчицу в западной прессе окрестили «мадам МиГ». Вслед за этим рекорды посыпались один за другим, перевалив в итоге за сотню. При этом летчица управляла не только скоростными истребителями, но и такими гигантами как тяжелый транспортный самолет Ан-22 «Антей».

Владимир Мусаэльян/ТАСС Владимир Мусаэльян/ТАСС

Не раз Марина Лаврентьевна оказывалась на краю гибели: «Однажды на взлете у меня отказал форсаж двигателя МиГ-21… самолет упал на взлете, заклинило фонарь (прозрачная часть кабины). Спасло чудо: фонарь удалось разбить, меня вытащили из горящего самолета… Я сначала не испугалась совершенно. Но вот ночью, снова переживая этот полет во сне, я закричала. Утром обратилась в санчасть, а через три дня "оклемалась" и снова приступила к испытательным полетам».

C сужем Павлом Поповичем и дочерью Наташей. Игорь Снегирев/Sputnik Игорь Снегирев/Sputnik

Уйдя на покой Марина Попович Взялась за перо. Она стала соавтором десятка книг, посвященных авиации, написала сценарии для нескольких фильмов, а также издала сборник своих стихов. Несколько ее работ посвящено уфологии, которой «мадам МиГ» увлеклась со всей серьезностью. «Малоизученные аномальные явления стали моей второй любовью после неба», — признавалась она.