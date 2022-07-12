Где в России цветет лотос (ФОТО)

Этот цветок кажется экзотикой с далеких островов. Однако невероятной красоты розовые кувшинки можно найти и во многих местах России, от Волги до Дальнего Востока.

Долина лотоса в Астраханской области

ФГБУ Астраханский государственный заповедник ФГБУ Астраханский государственный заповедник

В дельте реки Волга и на побережье Каспийского моря растет редкий вид - лотос каспийский. За сохранностью цветов следят работники Астраханского заповедника.

Е. Полонский / ФГБУ Астраханский государственный заповедник Е. Полонский / ФГБУ Астраханский государственный заповедник

Ученые предполагают, что «священное растение» сюда занесли перелетные птицы из Индии и Китая. В их кишечнике могут находиться орехи лотоса, которые при попадании в водоемы способны прорасти. Есть и другие версии - либо лотос завезли кочевые племена, либо растение и вовсе местный абориген.

Лотосы в дельте Волги в Калмыкии

Лотос активно цветет и в республике Калмыкия, в одном из разветвленных рукавов дельты Волги есть целые поля, усыпанные лотосом. Цветение «цветка Будды» является визитной карточкой республики - для буддистов Калмыкии лотос имеет сакральный характер. По преданию цветы лотоса упали дождем с неба, когда родился Будда, а потом появлялись на месте, куда ступала нога маленького Будды.

Белый цветок лотоса изображен даже на флаге Республики Калмыкия.

Верхние пять лепестков лотоса олицетворяют пять континентов земного шара, четыре нижних лепестка - четыре стороны света, символизирующие стремление народов республики к дружбе, сотрудничеству со всеми народами мира.

Озеро лотосов в Волгоградской области

Redboston (CC BY-SA 4.0) Redboston (CC BY-SA 4.0)

На Волге есть еще одно место, где обитает лотос. В пойме Волги и реки Ахтубы находится Озеро Лотосов. Это удивительной красоты место обнаружили в 2007 году жители небольшой деревни Красный Буксир, находящейся неподалеку.

Попрошаев Сергей (CC BY-SA 4.0) Попрошаев Сергей (CC BY-SA 4.0)

О появлении лотоса в этом места также спорят, но согласно романтической легенде местный житель подарил цветущее озеро своей жене, а уж как он посеял и вырастил лотосы - история умалчивает.

Долина лотосов в Краснодарском крае

Виталий Тимкив/Sputnik Виталий Тимкив/Sputnik

Обширно цветет лотос также на Таманском полуострове, в Краснодарском крае. В конце XVIII века по приказу Екатерины II полуостров заселили казаки, но земли оказались неплодородные, а пресной воды не хватало. Тогда в XIX веке казаки прорыли еще один рукав в дельте реки Кубань - Казачий ерик. Он соединил реку Кубань с Ахтанизовским лиманом, сделав его пресным.

Виталий Тимкив/Sputnik Виталий Тимкив/Sputnik

Именно в этом пресном водоеме в XX веке после долгих экспериментов ученые смогли вывести лотосы. Первые цветы взошли в 1980-х годах, и теперь долина лотосов достигает площади 2 кв. км.

Виталий Тимкив/Sputnik Виталий Тимкив/Sputnik

Правда, добраться до красоты можно только на катере.

Озеро Лотосовое в Курской области

Вячеслав Верютин Вячеслав Верютин

Лотос - растение теплолюбивое и в основном цветет на юге, но в Курской области находится самая северная точка его цветения. В небольшом поселке имени Маршала Жукова впервые заметили нежно-розовые лотосы в 2015 году и с тех пор они цветут здесь каждый год, привлекая внимание ученых и туристов.

Вячеслав Верютин Вячеслав Верютин

По одной из версий семена растения высыпала в озеро местная жительница, даже не надеясь, что они прорастут.

Лотосы в Приморском крае

Антон Балашов/Sputnik Антон Балашов/Sputnik

На Дальнем Востоке «проживает» большая популяция лотосов, причем если на юге европейской части России распространен каспийский лотос, то в азиатской части - краснокнижный орехоносный лотос, или как его еще называют, лотос Комарова.

Антон Балашов/Sputnik Антон Балашов/Sputnik

Одно из самых колоритных мест его цветения - озеро Карасиное возле Артемовской тепловой электростанции. Это место находится в Приморском крае, недалеко от Владивостока.

Виталий Аньков/Sputnik Виталий Аньков/Sputnik

Виталий Аньков/Sputnik Виталий Аньков/Sputnik

Целые плантации лотоса цветут также на озере близ города Уссурийск.

Антон Балашов/Sputnik Антон Балашов/Sputnik

А на озере «Бассейн» близ села Яковлевка в Приморском крае даже проходит фестиваль Лотоса.

Виталий Аньков/Sputnik Виталий Аньков/Sputnik

Лотосы в Хабаровском крае

Юрий Золотарев /Sputnik Юрий Золотарев /Sputnik

Недалеко от китайской границы и города Хабаровска в хуторе Галкино есть еще одно знаменитое озеро Озеро Лотосов. Кстати, лотос Комарова любит дождливое и теплое лето, а цветы его ни в коем случае нельзя срывать, иначе может погибнуть большая часть растения.

Юрий Золотарев /Sputnik Юрий Золотарев /Sputnik

Дальневосточные лотосы - реликтовые, они сохранились с древнейших времен. Ученые считают, что еще до ледникового периода, когда климат был более теплым, лотосы уже росли в районе Амура, Уссури, Тунгуски и других рек.

Лотос в Амурской области

Denis17012005 (CC BY-SA 4.0) Denis17012005 (CC BY-SA 4.0)

Еще один дальневосточный регион, где можно увидеть «цветок Будды» - Амурская область. По всему региону раскидано несколько озер, где цветет лотос и власти области даже составляют целую карту, где лотосы уже зацвели, а где скоро зацветут.

Лотосом особенно славится Хинганский заповедник. Там растением можно полюбоваться на озере Долгое и озере Кривое. А если повезет, то можно и увидеть редких краснокнижных журавлей, которые гнездятся в заповеднике.

Пруд в Белгородской области

В 2015 году впервые цветы лотоса распустились также в пруду у села Быковка в Белгородской области. Огромные цветы лотоса сразу привлекли внимание журналистов и фотографов-любителей.

Валерий Морев/Sputnik Валерий Морев/Sputnik

Семена экзотического растения сюда привез Анатолий Баканов с Дальнего Востока, откуда несколько лет назад переехал с семьей. Он пытался развести цветок еще в нескольких водоемах, но прижилось капризное растение лишь тут.

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