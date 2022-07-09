7 старинных подарков из новой галереи Москвы (ФОТО)

Двухэтажное пространство галереи открылось по соседству с Красной площадью - в московском Гостином дворе, месте проведения разнообразных арт-ярмарок. Создатель «Старинных подарков» Михаил Суслов, известный в стране и за рубежом антиквар и коллекционер из Санкт-Петербурга, вице-президент Международной конфедерации коллекционеров, антикваров и арт-дилеров, - как раз постоянный их участник. Его стенды на ярмарках - квинтэссенция «русского» вкуса: старинная русская и европейская мебель красного дерева, императорский фарфор и стекло, картины русских художников-классиков, от Ореста Кипренского и Ильи Репина до Ивана Шишкина и Ивана Айвазовского. Схожие вещи заняли и комнаты новой галереи. Вот самые интересные из них.

1. Шахматы. Начало ХХ в.

Пресс фото Пресс фото

На исходе правления Габсбургов в Австро-Венгрии в начале XX века, такие стилизованные под Ренессанс шахматы были невероятно популярным и весьма дорогим подарком. Поле, выложенное серебряными золочеными и оксидированными пластинами, с чеканкой, гравировками и инкрустацией из бирюза и жемчуга, фигуры из серебра и эмали, роскошный бархат для хранения внутри ящика и уникальный дизайн - все это делало коробку с фигурами произведением высокого ювелирного искусства.

2. Вазы Императорского фарфорового завода. 1825 г.

Пресс фото Пресс фото

Две золоченые вазы на бронзовых постаментах были созданы в качестве подарка Николаю I к Рождеству 1826 года на Императорском фарфоровом заводе Санкт-Петербурга. Их украшает орнаментальная роспись и ручки в виде музицирующих купидонов. Схожие парные вазы в ампирном стиле можно встретить сегодня во всех бывших царских резиденциях России.

3. Комод. 1760-70-е гг.

Пресс фото Пресс фото

Редкости, кроме прочего, этому комоду добавляет тот факт, что к середине XVIII века в России, в отличие от Европы, практически не было собственного производства изящной мебели из ценных пород деревьев. Он был изготовлен петербургскими мастерами из красного, розового, черного дерева и амаранта по заказу крупнейшего промышленника Никиты Демидова. Наборной орнамент включает моржовью кость, а все элементы декора выполнены из серебра. На столешнице красуется вензель Екатерины II - пара комодов (второй сейчас хранится в Государственном Эрмитаже) предназначалась в подарок императрице.

4. Столовый сервиз. 1879 г.

Пресс фото Пресс фото

Интерес к национальным корням у дворянства во второй половине XIX века, подарил миру «русский стиль», в основу которого легли национальные лубочные мотивы и орнаменты. Не оставалось в стороне и ювелирное искусство - поставщики царского двора использовали его как в создании украшений, так и в декоративно-прикладном искусстве. Этот огромный сервиз из серебра с перегородчатой эмалью, выполненный мастерской Карла Альбрехта - яркий тому пример.

5. Подносное блюдо. Начало XX в.

Пресс фото Пресс фото

Еще одна вещь с царским провенансом принадлежит рукам ювелиров легендарной мастерской Карла Фаберже. Это подносное блюдо из дерева, серебра, золота и эмали, принадлежало, вероятно, Николаю II - именно ему адресована надпись «Самодержавному отцу российской земли от верноподданного населения города Херсона». Блюдо было создано на фабрике Фаберже в Одессе, входившей в то время в состав Херсонской губернии Российской Империи.

6. Картоньер. 1860-е гг.

Пресс фото Пресс фото

Изящный стол с полками для хранения этюдов и бумаг некогда был частью интерьера Голубой гостиной личных покоев императрицы Марии Федоровны, жены Александра III. Картоньер был изготовлен из красного дерева и золоченой бронзы в мастерских поставщика царского двора Фридриха Мельцера в Петербурге. Он также делал мебель для обстановки Зимнего дворца, Петергофа и других царских резиденций.

7. Парадные вазы. 1860 г.

Пресс фото Пресс фото

Парные вазы были приобретены императрицей Марией Александровной, супругой Александра II, на предрождественской выставке в Зимнем дворце. Два шедевра с росписью по эмали и золоченой бронзой были изготовлены Императорской фарфоровой мануфактурой в Петерберге.

Дорогие читатели, чтобы не пропустить наши свежие материалы, подписывайтесь на нас в социальных сетях: Telegram; VK; Яндекс Дзен