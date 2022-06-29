10 самых роскошных табакерок российских царей (ФОТО)

Лучшие ювелиры делали из коробочек для табака настоящие произведения искусства. По ним можно было многое узнать об их владельцах, важных событиях и даже любовных перипетиях.

1. Табакерка в стиле Людовика XVI

Музей Фаберже Музей Фаберже

Изящная работа мастера Михаила Перхина, работавшего в фирме Карла Фаберже, - своего рода «ответ» Александру III на вопрос, могут ли российские ювелиры создавать вещи не хуже французских коллег. Взяв за основу табакерку Жозефа Этьена Блерзи из коллекции Екатерины II, Перхин создал собственную вариацию. Золотую коробочку он украсил зеленой эмалью, а на крышке разместил эмаль с изображением Венеры и Амура, окруженную россыпью алмазов. Работа русского мастера оказалась настолько эффектной, что император приказал передать ее вместе с французским оригиналом в Эрмитаж.

2. Табакерка «Кабинет сибирских камней»

Эрмитаж Эрмитаж

Екатерина II страстно любила табак - табакерки были разложены буквально повсюду. Изящно украшенные коробочки при императрице стали не просто предметом моды, но и великолепными произведениями искусства. В ее коллекции были табакерки буквально на любую тему и случай. Например, «Кабинеты камней» - коробочки, усыпанные драгоценными камнями. Одна из них была посвящена богатству российских недр: ее изготовил Давид Рудольф в 1780-х годах. Петербургский мастер выложил бортики табакерки агатами и разноцветной яшмой, а внутри разместил герб Сибири. В центре крышки, в окружении топазов и аметистов, красуется ониксовая камея с портретом Екатерины II.

3. Табакерка «Кабинет восточных камней»

Эрмитаж Эрмитаж

Глядя на эту вещицу, сложно представить, что она предназначалась лишь для хранения табака. Ее можно читать, как книгу, полную загадок. Золотая овальная коробочка работы венского мастера украшена 54 камнями: в центре размещен агат, напоминающий царственный профиль Екатерины II. Вокруг собраны «драгоценные камни, которые производит Восток» - алмазы, бирюза, турмалины, аквамарины, гранаты, изумруды, топазы, лунные камни. Все вместе они образуют восемь сфер мироздания, как его представлял Платон. Табакерка «опоясана» медальонами с изображениями римских императоров. Но на этом сюрпризы не заканчиваются: дно тоже представляет собой картину из драгоценных камней, а вернее – вечный календарь. На синей эмалевой подложке размещены минералы, символизирующие Луну, Солнце и месяцы года.

4. Табакерка с портретом султана Абдул-Гамида

Эрмитаж Эрмитаж

Табакерку превращали и в летопись важных событий. Завоевания и открытия новых земель, победы в войнах – все это находило отражение в небольших объектах. Например, по случаю Кючук-Кайнарджийского мира между Россией и Турцией императрица заказала у Иоганна Готлиба Шарфа особую табакерку. По синей эмали расходится россыпь бриллиантов, а в центре ее – акварельный портрет турецкого султана Абдул-Гамида в меховом плаще и тюрбане.

5. Табакерка Фридриха Великого

Эрмитаж Эрмитаж

Многие монархи собирали табакерки. Страстным коллекционером был и король Пруссии Фридрих Великий. В собрании монарха их было свыше полутора тысяч. Несомненно, эти миниатюрные произведения искусства были предметом гордости Фридриха. Поэтому он часто дарил их. Например, внучатому племяннику Фридриху Вильгельму III – дедушке Александра II и отцу императрицы Александры Федоровны, - он преподнес табакерку из светло-серого агата, украшенную бриллиантами на подложке из разноцветной фольги, нефритами и рубинами. А тот, в свою очередь, подарил ее Николаю I.

6. Табакерка Екатерины II

Эрмитаж Эрмитаж

Одним из мастеров, которые создавали для российских монархов украшения, был швейцарец Иеремия Позье. Он стал придворным ювелиром при императрице Анне Иоанновне, создавал серьги, броши и драгоценные «букеты» для Елизаветы Петровны, а для Екатерины II – знаменитую большую императорскую корону. Были среди его заказов и табакерки. Для Екатерины II он изготовил такую из золота с пышным растительным декором. Крышка и стенки украшены орнаментом, россыпь бриллиантов образует корзину, в центре которой красуется крупный «цветок» - сапфир.

7. Табакерка с изображением левретки Лизетты

Эрмитаж Эрмитаж

Медальон с изображением левретки Лизетты поместил на табакерку немецкий ювелир Иоганн Готлиб Шарф. Портрет окружает «кружево» из бриллиантов, алмазов и изумрудов. Собаки этой породы были страстью Екатерины II. C 1770 года в ее покоях жили изящные левретки. О них императрица охотно рассказывала в письмах, порой жалуясь, что из-за них корреспонденция выходит с кляксами. И в то же время сетовала, что ее питомцы не могут говорить.

8. Табакерка-корабль

Эрмитаж Эрмитаж

Эта табакерка в форме корабля сопровождала Петра I в его поездке во Фландрию и Британию: корпус галеры изготовлен из дерева и золота и украшен серебром и фигурой рычащего льва, а пушечные порты отделаны перламутром. По замыслу ювелиров J.P.M., она должна была напоминать Петру о начале российского флота и победе в походе на крепость Азов.

9. Табакерка с портретом графини Козель

Эрмитаж Эрмитаж

Коробочки для табака не просто украшали, но и придавали узорам и изображениям особый смысл. Табакерка могла служить ценным подарком или напоминанием о непростительном поступке и даже рассказывала о романтических отношениях. Польский курфюрст Август II Сильный подарил Петру I драгоценную коробочку с сюжетом «Леда и лебедь». Золотая табакерка работы знаменитого шведского мастера Карла Густава Клингштедта густо украшена орнаментом, алмазами и горным хрусталем. Пикантности сюжету придавал тот факт, что в образе Леды была изображена фаворитка Августа II графиня Козель.

10. Табакерка с двойной крышкой

Эрмитаж Эрмитаж

При императрице Елизавете Петровне табак стал столь популярен, что ей пришлось издать указ о запрете зелья в церквях. Собственная коллекция табакерок у Елизаветы была внушительной - фарфоровые и золотые, усыпанные камнями и украшенные вензелями и портретами императрицы. Среди них были, впрочем, и вполне практичные: табакерка из лазурита предназначалась сразу для двух видов табака. Золотая оправа разделяла две секции по центру, придавая шкатулочке вид одновременно изящный и торжественный.

Дорогие читатели, чтобы не пропустить наши свежие материалы, подписывайтесь на нас в социальных сетях: Telegram; VK; Яндекс Дзен