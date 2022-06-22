Как Россия сокрушила Наполеона в 1812 году (КАРТИНЫ)

Французы верили, что взятие Москвы принесет им победу в войне. Оказалось, что город стал для «великой армии» могилой.

Ночью 23 на 24 июня 1812 года разъезд лейб-гвардии Казачьего полка, патрулируя границу Российской империи на реке Неман вблизи Ковно (ныне Каунас), обнаружил, что на берег высаживается рота французских саперов. «Кто идет?» — прокричал им на французском русский офицер. «Франция», — ответили вполголоса солдаты. «Что собираетесь здесь делать?» — продолжал русский. «Увидите, черт возьми!» Получив такой дерзкий ответ, лейб-казаки сделали по саперам залп и отступили. Так завершилась первая стычка в начавшейся Отечественной войне 1812 года — конфликте, который приведет к полному перекраиванию политической карты Европы.

Переход армии Наполеона через Неман, 1911 г. Виктор Мазурский Виктор Мазурский

Наполеон Бонапарт рассчитывал, что военная кампания в России пройдет быстро и успешно, а после ее триумфального окончания можно будет навязать царю Александру I свою волю. Прежде всего, император добивался возвращения России в систему континентальной блокады, посредством которой Франция пыталась экономически задушить Англию.

Формально царь был вынужден присоединиться к ней еще в 1807 году после поражения от французов в битве под Фридландом. Вот только рвать экономические связи с «туманным Альбионом» для России было крайне невыгодно, и она тайно вела с ним активную торговлю. Такое положение вещей делало саму идею блокады бессмысленной.

Подвиг солдат генерала Н.Н. Раевского под Салтановкой 11 июля 1812 года, 1912 г. Николай Самокиш Николай Самокиш

Вторгнувшаяся в пределы Российской империи «Великая армия» насчитывала свыше 400 тысяч человек. В последовавшие месяцы она получила резервы численностью в 200 тысяч. В составе армии были швейцарцы, поляки, немцы, испанцы, португальцы, голландцы и солдаты других национальностей. Многие из них предпочли бы воевать против Наполеона, а не за него, однако в условиях тотального доминирования Франции в Европе выбора у них просто не было. Сами же французы составляли чуть больше половины от всех войск.

Сражение под Клястицами, 1856 г. Петер фон Гесс Петер фон Гесс

Агрессору противостояли три разрозненные русские армии общей численностью в 230 тысяч человек. Избегая генерального сражения, которого добивался Бонапарт, они планомерно отступали на восток вглубь страны. 15 августа 1- я и 2-я Западные армии соединились под Смоленском. Исполнявший обязанности главнокомандующего князь Барклай де-Толли намеревался продолжить отступление, но под давлением общественности был вынужден дать французам бой. После двух дней жестокого противостояния охваченный пожарами Смоленск был оставлен.

Битва при Смоленске, 1839 г. Жан Шарль Ланглуа/Версаль Жан Шарль Ланглуа/Версаль

К этому моменту русская кампания для «Великой армии» уже перестала казаться легкой прогулкой. Наступавшие вместе с Наполеоном к «сердцу России» Москве основные силы постоянно несли крупные потери в стычках с русскими войсками. Пробивавшийся к столице империи Санкт-Петербургу корпус маршала Этьена Макдональда не смог взять даже Ригу. Вместе с тем в ответ на жестокость французов стремительно ширились масштабы народной войны.

«Сухари все вышли, вина и водки нет ни капли, люди питаются одной говядиной, от скота отнятого у жителей и окрестных деревень», — писал 27 августа домой из Смоленска офицер французского гарнизона: «Но и мяса надолго не хватает, так как жители при нашем приближении разбегаются и уносят с собою все, что только могут взять и скрываются в густых, почти неприступных, лесах. Солдаты наши оставляют свои знамена и расходятся искать пищи; русские мужики, встречая их поодиночке или несколько человек, убивают их дубьем, копьями и ружьями».

Кто кого? Поединок донского казака с польским уланом. Виктор Мазурский Виктор Мазурский

Стихийно создававшиеся в деревнях отряды самообороны безжалостно расправлялись с фуражирами, отставшими солдатами и мародерами. Кроме того, в тылу вражеской армии действовали «летучие» партизанские отряды из гусар и казаков. «Господствующая мысль партизанов той эпохи долженствовала состоять в том, чтобы теснить, беспокоить, томить, вырывать, что по силам, и, так сказать, жечь малым огнем неприятеля без угомона и неотступно», — писал в своем «Дневнике партизанских действий» командир одного из таких отрядов Денис Давыдов.

Дело казаков Платова под Миром 9 июля 1812 года, 1912 г. Виктор Мазурский / Музей Бородинская панорама Виктор Мазурский / Музей Бородинская панорама

Сменивший 17 августа Барклая де-Толли на посту главнокомандующего русской армией Михаил Кутузов в целом разделял стратегию своего предшественника — брать противника измором, отступая вглубь страны. Однако общественность требовала большого сражения, и 7 сентября у села Бородино в 125 км от Москвы русские и французы сошлись в жестокой схватке.

После одной из самых кровопролитных битв в истории 19 века на поле боя осталось лежать 80 тысяч человек. Ни одна из сторон так и не смогла добиться решительной победы. Как позже заметил Наполеон: «Бородинское сражение было самое прекрасное и самое грозное, французы показали себя достойными победы, a русские заслужили быть непобедимыми».

Наполеон на Бородинских высотах, 1897 г. Василий Верещагин / Государственный Исторический музей Василий Верещагин / Государственный Исторический музей

Кутузов понимал, что обескровленная русская армия новой битвы не выдержит. 13 сентября на военном совете в деревне Фили было принято трудное решение — отступить, оставив противнику древнюю столицу. «С потерей Москвы не потеряна Россия. Первейшей задачей полагаю сохранить армию», — заявил тогда главнокомандующий.

Совет в Филях, 1880 г. Алексей Кившенко / Государственная Третьяковская галерея Алексей Кившенко / Государственная Третьяковская галерея

Заняв Москву, французский император решил, что наконец-то добился победы, и стал ждать послов от царя Александра I с предложениями о мире. Вместо этого его приветствовал страшный пожар, уничтоживший три четверти деревянных построек в городе. «Какое страшное зрелище! Это они сами поджигают... Какая решимость! Какие люди! Это — скифы!» — произнес император, наблюдая за бушующим огненным океаном из Кремля.

Вынужденно бездействуя в Москве, некогда «Великая» армия стремительно разлагалась от пьянства и мародерства. Не сумев договориться с русскими и отвергнув предложение своих военачальников перезимовать в городе, Наполеон со своими войсками покинул его 19 октября.

На этапе. Дурные вести из Франции, 1887-1895 гг. Василий Верещагин / Музей Отечественной войны 1812 года Василий Верещагин / Музей Отечественной войны 1812 года

Французы намеревались пробиваться на юго-запад в сторону Калуги, где располагались склады с продовольствием для русской армии. 24 октября в небольшом городке Малоярославец они столкнулись с посланными им наперерез Кутузовым войсками.

«На каждом шагу попадались оторванные руки и ноги, валялись раздавленные проезжавшими артиллерийскими орудиями головы», — вспоминал очевидец сражения Эжен Лабом: «От домов остались лишь только дымящиеся развалины, под горящим пеплом которых виднелись наполовину развалившиеся скелеты». Несмотря на то, что городок остался за французами, продвигаться вперед ввиду больших потерь они оказались не в состоянии. Наполеон повернул на уже разоренную его войсками смоленскую дорогу.

Бой за Малоярославец 12 октября 1812 года Николай Самокиш / Музей Бородинская панорама Николай Самокиш / Музей Бородинская панорама

Несколько русских армий следовали за отступающим противником на расстоянии, выискивая момент для атаки. Ни на минуту не оставляли в покое французов «летучие» партизанские отряды, а у отставших солдат были высокие шансы напороться на крестьянские виллы.

В середине ноября под городом Красный русским войскам удалось отрезать и разгромить корпуса принца Эжена де Богарне, маршалов Луи-Николя Даву и Мишеля Нея. Французы потеряли 10 тысяч убитыми и еще 26 тысяч ранеными. «Целые толпы французов, при одном появлении небольших наших отрядов на большой дороге, поспешно бросали оружие», — утверждал Давыдов.

Сражение под Красным, 1849 г. Петер фон Гесс / Эрмитаж Петер фон Гесс / Эрмитаж

24 ноября 80-тысячная французская армия (из которой лишь половина могла держать в руках оружие) подошла к реке Березина. За ней лежала прямая дорога к границе Российской империи и к союзному Наполеону Герцогству Варшавскому.

«Каждый заботился только о личном самосохранении, — вспоминал офицер Вьонне де Маренгоне, — узы дисциплины ослабели окончательно; порядка больше не существовало: чтобы добраться до моста, сильный опрокидывал слабого и шагал через его труп. Гурьбой бросались к переправе; поэтому, прежде чем войти на мост, приходилось карабкаться через груду тел и обломков; многих раненых, больных солдат, женщин, сопровождавших армию, валили на землю и топтали ногами: сотни людей были задавлены пушками».

Отступление французов через Березину 17 (29) ноября 1812 года, 1844 г. Петер фон Гесс / Hermitage Amsterdam Петер фон Гесс / Hermitage Amsterdam

Наступающие русские армии пытались захлопнуть для французов ловушку, однако императору, его штабу, гвардии и части войск все-таки удалось прорваться на запад. Остальным повезло куда меньше: около 50 тысяч человек погибли в боях, попали в плен или потонули в холодных водах Березины.

«Великая армия» перестала существовать, однако получивший страшный удар Наполеон еще не был окончательно сломлен. Русским войскам пришлось пройти всю Европу, пролить немало крови и войти в Париж, чтобы, в конце концов, французский император отрекся от престола.