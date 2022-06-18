Ню в русской живописи (КАРТИНЫ)

В изображении обнаженной натуры русские художники не отставали от признанных мировых мастеров. Пикантных сюжетов не избегали даже советские живописцы.

Карл Брюллов. Итальянское утро. 1823

Кунстхалле Киля Кунстхалле Киля

Карл Брюллов. Вирсавия. 1832

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Карл Брюллов. Портрет Машкова. 1836

Азербайджанский Национальный Музей Искусств Азербайджанский Национальный Музей Искусств

Генрих Семирадский. Женщина или ваза? 1887

Музей Фаберже, Санкт-Петербург Музей Фаберже, Санкт-Петербург

Константин Маковский. Суд Париса, 1889

Музей Фаберже, Санкт-Петербург Музей Фаберже, Санкт-Петербург

Илья Репин. Полуобнаженная (Портрет Наталии Нордман), 1901

Русский музей Русский музей

Валентин Серов. Портрет Иды Рубинштейн, 1910

Русский музей Русский музей

Кузьма Петров-Водкин. Сон, 1910

Русский музей Русский музей

Зинаида Серебрякова. Купальщица, 1911

Русский музей Русский музей

Михаил Ларионов. Венера, 1912

Русский музей Русский музей

Зинаида Серебрякова. Баня, 1913

Русский музей Русский музей

Владимир Татлин. Натурщица, 1913

Русский музей Русский музей

Кузьма Петров-Водкин. Юность, 1913

Русский музей Русский музей

Кузьма Петров-Водкин. Жаждущий воин, 1915

Русский музей Русский музей

Борис Кустодиев. Красавица. 1915

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Виталий Тихов. В бане, 1921

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Борис Кустодиев. Русская Венера. 1926

Нижегородский государственный художественный музей Нижегородский государственный художественный музей

Петр Кончаловский. Геркулес и Омфала, 1928

Русский музей Русский музей

Константин Сомов. Купальщицы на солнце, 1930

Музей Эшмола, Оксфорд Музей Эшмола, Оксфорд

Константин Сомов. Летнее утро, 1932

Public Domain Public Domain

Александр Дейнека. Полдень, 1932

Русский музей Русский музей

Александр Самохвалов. После кросса, 1934–1935

Русский музей Русский музей

Константин Сомов. Обнаженный юноша, 1937

Русский музей Русский музей

Аркадий Пластов. Весна. 1954

Третьяковская галерея/Sputnik Третьяковская галерея/Sputnik

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