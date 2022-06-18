Ню в русской живописи (КАРТИНЫ)

В изображении обнаженной натуры русские художники не отставали от признанных мировых мастеров. Пикантных сюжетов не избегали даже советские живописцы.
Карл Брюллов. Итальянское утро. 1823
Карл Брюллов. Вирсавия. 1832
Карл Брюллов. Портрет Машкова. 1836
Азербайджанский Национальный Музей Искусств
Генрих Семирадский. Женщина или ваза? 1887
Музей Фаберже, Санкт-Петербург
Константин Маковский. Суд Париса, 1889
Музей Фаберже, Санкт-Петербург
Илья Репин. Полуобнаженная (Портрет Наталии Нордман), 1901
Валентин Серов. Портрет Иды Рубинштейн, 1910
Кузьма Петров-Водкин. Сон, 1910
Зинаида Серебрякова. Купальщица, 1911
Михаил Ларионов. Венера, 1912
Зинаида Серебрякова. Баня, 1913
Владимир Татлин. Натурщица, 1913
Кузьма Петров-Водкин. Юность, 1913
Кузьма Петров-Водкин. Жаждущий воин, 1915
Борис Кустодиев. Красавица. 1915
Виталий Тихов. В бане, 1921
Борис Кустодиев. Русская Венера. 1926
Нижегородский государственный художественный музей
Петр Кончаловский. Геркулес и Омфала, 1928
Константин Сомов. Купальщицы на солнце, 1930
Константин Сомов. Летнее утро, 1932
Александр Дейнека. Полдень, 1932
Александр Самохвалов. После кросса, 1934–1935
Константин Сомов. Обнаженный юноша, 1937
Аркадий Пластов. Весна. 1954
Третьяковская галерея/Sputnik
Дорогие читатели, чтобы не пропустить наши свежие материалы, подписывайтесь на нас в социальных сетях: Telegram; VK; Яндекс Дзен