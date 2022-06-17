Какими художниками были члены семьи Романовых?

Многие в царской семье увлекались рисованием. Некоторые из них даже стали настоящими профессиональными художниками и зарабатывали этим на жизнь.

Император Николай I

Франц Крюгер. Портрет Николая I. Эрмитаж Эрмитаж

Рисовать император Николай I, как и было принято в царской семье, начал еще в детском возрасте. Одним из его учителей был известный русский художник Иван Акимов. Французский писатель Поль Лакруа, работавший над биографией монарха, так отзывался о его творческих способностях: «Он имел талант к карикатурам и самым удачным образом схватывал смешные стороны лиц, которых он хотел поместить в какой-нибудь сатирический рисунок».

«В трактире». Общественное достояние Общественное достояние

«На балу». Общественное достояние Общественное достояние

«Восстание декабристов». Общественное достояние Общественное достояние

Унтер-офицер лейб-гвардии Саперного батальона. Общественное достояние Общественное достояние

Император Александр III

Надар. Портрет Александра III. Общественное достояние Общественное достояние

У внука Николая I императора Александра III в учителях были такие крупные фигуры в мире искусства, как профессор Императорской Академии художеств Николай Тихобразов и академик Алексей Боголюбов. Последний, будучи художником-маринистом, привил самодержцу любовь к морским пейзажам, ставшим основными в творчестве Александра.

«Морской пейзаж». Общественное достояние Общественное достояние

«Вид на бухту и город». Общественное достояние Общественное достояние

«Домик на берегу моря». Общественное достояние Общественное достояние

Императрица Мария Федоровна

Императрица Мария Федоровна. Общественное достояние Общественное достояние

Большинство членов императорской семьи, когда взрослели, оставляли свое увлечение рисованием в прошлом. Но только не супруга Александра III Мария Федоровна, урожденная датская принцесса Дагмар. Она рисовала много и охотно, не ограничиваясь при этом небольшими набросками, но создавая большие полотна. Как отмечал Боголюбов, любовь к искусству и занятиям живописью императрица унаследовала «от своей матушки» датской королевы Луизы Гессен-Кассельской.

«Старое дерево». Общественное достояние Общественное достояние

«Портрет дочери Ольги». Общественное достояние Общественное достояние

«Портрет кучера Григория». Общественное достояние Общественное достояние

«Скупой». Общественное достояние Общественное достояние

«Натюрморт». Общественное достояние Общественное достояние

Великая княжна Ольга Александровна

Великая княжна Ольга Александровна. Общественное достояние Общественное достояние

Никто из царской семьи не добился в живописи таких успехов, как младшая дочь императора Александра III и Марии Федоровны, сестра Николая II великая княжна Ольга Александровна. Развить природный талант художника ей помогал целый ряд преподавателей: академик Константин Крыжицкий, передвижник Владимир Маковский, пейзажисты Станислав Жуковский и Сергей Виноградов.

Ольга Александровна не бросила живопись и после того, как во время Гражданской войны была вынуждена эмигрировать из России. Более того, продавая свои работы, она получила возможность поддерживать свою семью материально и заниматься благотворительностью. В числе покупателей были представители королевских домов Великобритании и Норвегии, а также Уинстон Черчилль. В общей сложности за всю свою жизнь великая княжна написала около двух тысяч картин.

«Николай Куликовский с сыном Тихоном». Общественное достояние Общественное достояние

«Птички в саду». Общественное достояние Общественное достояние

«Портрет старшего сына Тихона в коляске». Общественное достояние Общественное достояние

«Самовар». Общественное достояние Общественное достояние

Общественное достояние Общественное достояние

«Внучка Княгини Ольги Ксения завтракает». Общественное достояние Общественное достояние

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«Псковско-Печерский монастырь». Общественное достояние Общественное достояние

Император Николай II

Николай II. Общественное достояние Общественное достояние

В молодости последний российский император Николай II также иногда брался за кисть. Вот только рисование он довольно скоро оставил, всей душой предавшись новой страсти — теннису.

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