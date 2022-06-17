Какими художниками были члены семьи Романовых?

Франц Крюгер. Портрет Николая I.Эрмитаж
Рисовать император Николай I, как и было принято в царской семье, начал еще в детском возрасте. Одним из его учителей был известный русский художник Иван Акимов. Французский писатель Поль Лакруа, работавший над биографией монарха, так отзывался о его творческих способностях: «Он имел талант к карикатурам и самым удачным образом схватывал смешные стороны лиц, которых он хотел поместить в какой-нибудь сатирический рисунок».
«В трактире».Общественное достояние
«На балу».Общественное достояние
«Восстание декабристов».Общественное достояние
Унтер-офицер лейб-гвардии Саперного батальона.Общественное достояние
Надар. Портрет Александра III.Общественное достояние
У внука Николая I императора Александра III в учителях были такие крупные фигуры в мире искусства, как профессор Императорской Академии художеств Николай Тихобразов и академик Алексей Боголюбов. Последний, будучи художником-маринистом, привил самодержцу любовь к морским пейзажам, ставшим основными в творчестве Александра.
«Морской пейзаж».Общественное достояние
«Вид на бухту и город».Общественное достояние
«Домик на берегу моря».Общественное достояние
Императрица Мария Федоровна.Общественное достояние
Большинство членов императорской семьи, когда взрослели, оставляли свое увлечение рисованием в прошлом. Но только не супруга Александра III Мария Федоровна, урожденная датская принцесса Дагмар. Она рисовала много и охотно, не ограничиваясь при этом небольшими набросками, но создавая большие полотна. Как отмечал Боголюбов, любовь к искусству и занятиям живописью императрица унаследовала «от своей матушки» датской королевы Луизы Гессен-Кассельской.
«Старое дерево».Общественное достояние
«Портрет дочери Ольги».Общественное достояние
«Портрет кучера Григория».Общественное достояние
«Скупой».Общественное достояние
«Натюрморт».Общественное достояние
Великая княжна Ольга Александровна.Общественное достояние
Никто из царской семьи не добился в живописи таких успехов, как младшая дочь императора Александра III и Марии Федоровны, сестра Николая II великая княжна Ольга Александровна. Развить природный талант художника ей помогал целый ряд преподавателей: академик Константин Крыжицкий, передвижник Владимир Маковский, пейзажисты Станислав Жуковский и Сергей Виноградов.
Ольга Александровна не бросила живопись и после того, как во время Гражданской войны была вынуждена эмигрировать из России. Более того, продавая свои работы, она получила возможность поддерживать свою семью материально и заниматься благотворительностью. В числе покупателей были представители королевских домов Великобритании и Норвегии, а также Уинстон Черчилль. В общей сложности за всю свою жизнь великая княжна написала около двух тысяч картин.
«Николай Куликовский с сыном Тихоном».Общественное достояние
«Птички в саду».Общественное достояние
«Портрет старшего сына Тихона в коляске».Общественное достояние
«Самовар».Общественное достояние
«Внучка Княгини Ольги Ксения завтракает».Общественное достояние
«Псковско-Печерский монастырь».Общественное достояние
Николай II.Общественное достояние
В молодости последний российский император Николай II также иногда брался за кисть. Вот только рисование он довольно скоро оставил, всей душой предавшись новой страсти — теннису.
«Горный пейзаж».Общественное достояние