До и после: ФОТО детей Николая II теперь в цвете

Художница раскрасила черно-белые снимки и теперь с них, как живые, смотрят принцессы из рода Романовых.

Старые черно-белые фото придают людям как будто доисторический вид, и сложно представить, как они выглядели на самом деле. Ольга Ширнина, известная на просторах интернета под ником Klimbim, дает вторую жизнь старым снимкам. Она проводит кропотливую работу, раскрашивая их, опираясь на исторические источники для достоверности.

Благодаря таким цветным фото, можно лучше представить, как в реальности выглядела историческая личность. Из-под ее кисти уже вышли невероятные серии героев Второй мировой войны, русских писателей или например, дореволюционных красавиц. А вот преданные цвету фото детей последнего русского царя, смотреть на которые особенно чувствительно, учитывая их трагическую гибель.

Николай II с семьей, 1914

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Старшей дочерью Николая II и Александры Федоровны, была Великая княжна Ольга. Она появилась на свет в 1895 году, на второй год после свадьбы и по свидетельству очевидцев, роды принесли императрице страшные муки.

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Фрейлина императрицы так вспоминала внешность Ольги: «У неё были чудные белокурые волосы, большие голубые глаза и дивный цвет лица, немного вздёрнутый нос, походивший на Государев».

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Ольга на борту любимой яхты Николая II «Стандарт»

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Ольга была единственной из дочерей, которая могла возражать царственным родителям.

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Ольга была очень дружна со второй по старшинству великой княжной, Татьяной (на фото слева).

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Татьяна родилась в 1897 году. Она обладала скромным нравом, по легенде даже смущалась, когда к ней обращались «Ваше императорское Высочество».

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У Татьяны (на фото ниже справа) были все шансы выйти замуж за сына сербского короля Петра I, Александра, но планы царских домов породниться нарушила Первая Мировая война.

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Из всех дочерей именно Татьяна была более всего близка с матерью.

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Ольга и Татьяна (в центре) работали сестрами милосердия во время Первой Мировой войны. По велению Императора, прямо в залах дворца в Царском Селе был организован лазарет для раненных.

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Царская семья на отдыхе в Гатчине, 1912.

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Третьей по старшинству была великая княжна Мария. Она родилась в 1899 году.

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Приближенные вспоминали, что Мария обладала легким характером и была весьма улыбчива. На фото ниже Мария (слева) с Ольгой.

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Фрейлина императрицы так описывала Марию: «Её смело можно назвать русской красавицей. Высокая, полная, с соболиными бровями, с ярким румянцем на открытом русском лице, она особенно мила русскому сердцу».

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Великие княжны собирают грибы в лесу, 1912.

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Ольга, Татьяна, Мария и старший лейтенант Гвардейского экипажа царя, Николай Родионов.

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Четвертой дочерью Николая и Александры была Анастасия, 1901 года рождения.

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Анастасия - пожалуй, самая известная из дочерей Николая - а все благодаря огромному количеству самозванок, выдававших себя за нее. Легенда о том, что она была единственной, кто спасся во время расстрела царской семьи, имела большое отражение в массовой культуре - многочисленных фильмах и мультфильмах на тему. (На фото Анастасия на яхте Штандарт)

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После четырех дочерей царская чета уже отчаялась родить сына - и все же в 1904 году на свет появился царевич Алексей.

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Однако радость появления наследника престола омрачилась новостью о его болезни - у мальчика была гемофилия, плохая свертываемость крови, которая в начале 20 века неминуемо грозила гибелью.

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Единственный, кто мог остановить кровотечение у маленького царевича (а заодно и истерику у его матери-императрицы) был Григорий Распутин, сибирский крестьянин, который стал ко всеобщему недовольству высшего общества другом царской семьи.

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Несмотря на болезненность, Алексей увлекался армией - носил мундир, очень любил простую пищу - «щи да каша и чёрный хлеб, который едят все мои солдаты». И даже пытался выполнять некоторые упражнения из военной подготовки.

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По старшинству: Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия и Алексей.

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Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия в 1916 году.

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Великие княжны с матерью Александрой Федоровной.

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