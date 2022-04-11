Бурятские сказки и легенды в картинах Зорикто Доржиева

Стиль этого художника называют этно-контемпорари, а его работы - фантазии на тему кочевников и степей - выставляют по всему миру.

Колоритные народные традиции кочевников-бурятов и их мистический фольклор, смешанный с буддистскими мотивами, дали мощный творческий стимул не одному поколению художников. Среди них - выходец из бурятского села в Забайкальском крае Даши Намдаков, о котором мы рассказывали тут, а также Зорикто Доржиев, чьи произведения выставляются по обе стороны океана.

Академизм и свободный полет

Гроза Зорикто Доржиев/Галерея «Ханхалаев» Зорикто Доржиев/Галерея «Ханхалаев»

Доржиев родился в 1976 году в столице Бурятии Улан-Удэ. В городе даже православный собор напоминает буддийскую ступу, а в 36 км от него находится Иволгинский дацан, главный буддийский центр России. Неподалеку - озеро Байкал, а с другой стороны - Монголия. Это края шаманов и восточных народных поверий, где вокруг - степь и память о кочевых предках.

Перезагрузка снов Зорикто Доржиев/Галерея «Ханхалаев» Зорикто Доржиев/Галерея «Ханхалаев»

В родном городе, и позже в Красноярске, Зорикто получил академическое художественное образование. Так что с этническим колоритом в его творчестве смешались классические представления о композиции, форме и цвете. Его работы отдают дань наследию бурятских кочевников и местным легендам.

"Нойон" и "Хатан", 2004 Зорикто Доржиев/Галерея «Ханхалаев» Зорикто Доржиев/Галерея «Ханхалаев»

В 2004 году Зорикто участвовал в выставке в Музее истории Бурятии, где его работы заметил уже известный тогда Даши Намдаков и его продюсер Константин Ханхалаев. В галерее последнего художник выставляется до сих пор.

Степи и кочевники

Главный герой работ Зорикто - степной созерцатель-кочевник. «Это художник, поэт, философ. Как правило, он одинок», - говорит автор.

Зорикто работает в самых разных жанрах и техниках, от живописи до цифрового искусства и nft, делал костюмы к фильмам. Например, фильм «Монгол» Сергея Бодрова (2007), над костюмами к которому работал Зорикто, был номинирован на Оскар как лучший иностранный фильм и получил российскую национальную кинопремию Ника за костюмы.

Эскизы к костюмам фильма “Монгол” Зорикто Доржиев/Галерея «Ханхалаев» Зорикто Доржиев/Галерея «Ханхалаев»

Среди других киноработ Зорикто - «Дом солнца» Гарика Сукачева (2010), красивая сказка про советских хиппи, и фильм «Небесные жены луговых мари» Алексея Федорченко (2012). За него Зорикто был награжден премией от Гильдии киноведов и кинокритиков России за лучшую работу художника.

«Небесные жены луговых мари» Алексея Федорченко, эскиз и кадр Зорикто Доржиев/Галерея «Ханхалаев» Зорикто Доржиев/Галерея «Ханхалаев»

Выставки по всему миру

В работах Зорикто критики не раз отмечали влияние Энди Уорхола и поп-арта, а также европейского космополитизма. Уважение к старым мастерам Европы художник выразил в смелых самобытных римейках на работы Леонардо да Винчи, Яна Вермеера, Яна ван Эйка и других художников.

Слева: Дама с горностаем (римейк Да Винчи), справа: Джоконда Зорикто Доржиев/Галерея «Ханхалаев» Зорикто Доржиев/Галерея «Ханхалаев»

Слева: "Здесь был Ян Ван Эйк II", справа - Девушка с коралловой сережкой Зорикто Доржиев/Галерея «Ханхалаев» Зорикто Доржиев/Галерея «Ханхалаев»

В 2013 году серия «Степная Нирвана» Зорикто была показана в Тибетском Доме в Нью-Йорке, возглавляемом отцом Умы Турман. И на совместном аукционе с Christie’s сама актриса представляла одну из работу художника.

Сказка абрикосовой рощи, 2015 Зорикто Доржиев/Галерея «Ханхалаев» Зорикто Доржиев/Галерея «Ханхалаев»

В 2015 году прошла его персональная выставка в московской Третьяковской галерее. В «Воображаемой реальности» он представил уже знакомые образы кочевников, восточных принцесс и сказочных существ.

“Художник” и “Дангина” Зорикто Доржиев/Галерея «Ханхалаев» Зорикто Доржиев/Галерея «Ханхалаев»

В 2019 году экспозиция Зорикто «Новая степь» была показана в Венеции во время биеннале. Работы его «степного поп-арта», как окрестили их критики, украсили англиканскую церковь Святого Георга, а на улицах города появились скульптуры «Кочевников».

Госпожа 2.1 Зорикто Доржиев/Галерея «Ханхалаев» Зорикто Доржиев/Галерея «Ханхалаев»

Шелковый путь Зорикто Доржиев/Галерея «Ханхалаев» Зорикто Доржиев/Галерея «Ханхалаев»

В родном Улан-Удэ Зорикто - безусловная звезда, и не только арт-сцены. В 2019 году его позвали сделать роспись на городской стене. «Уличный подарок» городу был посвящен стихотворению местного поэта Намжила Нимбуева «Утренний намаз».

Мурал от Зорикто в Улан-Удэ Галерея «Ханхалаев» Галерея «Ханхалаев»

Пандемия и самоизоляция вылилась в 2020 году в выставку «Лocкyтный чeлoвeк», где Зорикто размышлял над границами внешнего и внутреннего мира и как на смену реальной жизни приходит хаос из фрагментов.

Лоскутный человек Зорикто Доржиев/Галерея «Ханхалаев» Зорикто Доржиев/Галерея «Ханхалаев»

В 2022 году у Зорикто открылась новая выставка под названием «Наперегонки со временем».

Призрачный всадник Зорикто Доржиев/Галерея «Ханхалаев» Зорикто Доржиев/Галерея «Ханхалаев»

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