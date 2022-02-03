Как показывают Россию и наших шпионов в сериале Netflix «С холода»

На Netflix вышел сериал «С холода» на всегда актуальную тему противостояния России и Америки, действие которого при этом по большей части происходит в Испании. Именно там агент ЦРУ находит вроде бы обычную американку Дженни, приехавшую с дочерью на соревнования по фигурному катанию. Только вот Дженни не всегда была такой. Когда-то она под именем Аня Петрова (и псевдонимом «Шепот») работала на КГБ и истребляла неугодных России врагов, виртуозно овладевая их сознанием и даже внешним обликом. Уже в нынешнее время в Мадриде происходит серия убийств, почерк которых так напоминает Анин. Теперь ЦРУ с ее помощью должен вычислить нового преступника или преступников.

«С холода» – сериал фантастический во всех смыслах, хотя доля реальности в нем все-таки есть. Это уже не чистая «клюква» в духе «Красной жары», но и до совсем пародийного описания быта и нравов России, как было в сериале «Убивая Еву», не дотягивает. Создатели «С холода», кажется, слишком серьезно отнеслись к своему произведению и честно постарались воспроизвести эпоху российских 1990-х. Удачным получилось не всё, рассказываем о плюсах и минусах американского сериала.

(+) Русский без акцента

С холода, 2022 / Netflix С холода, 2022 / Netflix

Саму Дженни играет Маргарита Левиева, родившаяся в Ленинграде, но в 11 лет эмигрировавшая с родителями в США, где смогла построить актерскую карьеру – одна из недавних ее больших ролей в сериале «Двойка» Джеймса Франко. Дженни, точнее Аню Шепот в молодости, играет российская артистка Стася Милославская.

С холода, 2022 / Netflix С холода, 2022 / Netflix

Так как флэшбеки в 1990-е занимают практически половину сериала, роль Милославской наряду с Левиевой, кстати, не забывшей русский язык, вполне можно назвать главной. Еще одна ключевая русская исполнительница – Алена Хмельницкая. В американском проекте ей досталась роль наставницы Шепот, которая, конечно, окажет свое влияние и на историю уже современной Дженни.

(-) Мифы о разведчиках и предателях родины

С холода, 2022 / Netflix С холода, 2022 / Netflix

Главный вопрос – как все-таки Аня Шепот, обладая крайне выдающимися качествами шпионки, смогла стать обычной американской гражданкой и, по всей вероятности, уже с начала 2000-х жить ничем не примечательной жизнью. Ключевой ответ, кстати, находится лишь к финалу, видимо, намекающему на возможное продолжение сериала. Но поначалу эта в целом странная ситуация объясняется агентом ЦРУ просто и прагматично: экономика рухнула, разведка уже не была у властей в приоритете, и вот «когда Россия потеряла хватку, Шепот обрела шанс на свободу». При том, что героиня Алены Хмельницкой ближе к концу сериала признается, что ее обвинили в госизмене и сослали в Сибирь, которая уже давно не была местом ссылок.

(+) Атмосфера 1990-х

С холода, 2022 / Netflix С холода, 2022 / Netflix

Российская часть «С холода» сосредоточена в зимней Москве 1994 года, о чем вполне конкретно повествуют кроваво-красные и, кстати, вполне аутентичные титры. И в части времени даже можно согласиться с агентом ЦРУ – в неспокойные 1990-е на политику внешнюю, возможно, времени и впрямь не оставалось.

Уже в первом флэшбеке Аня Шепот приходит на рейв на заброшенной фабрике. Там «золотая» молодежь – тут она знакомится с сыном сотрудника китайского посольства – выпивает не только водку (вполне узнаваемые бутылки Smirnoff без бросающегося в глаза product placement), но и шампанское в креманках. Все это под музыкальный саундтрек, напоминающий хиты группы «Технология», популярной в те годы. Отлично стилизованы и костюмы Ани, предпочитающей комбинезоны и брючные двойки в духе фэшн-милитари, а также одежда других персонажей. Стиль героини отсылает к «тусовщице» Кэт из культового фильма Алексея Балабанова «Брат», как раз слепка реальных 1990-х в России.

(-) Московское метро и не только

С холода, 2022 / Netflix С холода, 2022 / Netflix

Несмотря на попытки создателей хоть как-то передать атмосферу российских 1990-х, они наступили на те же грабли, что и большинство зарубежных кинематографистов, снимающих кино о России, но знающих даже Москву в лучшем случае по павильонам в Болгарии.

«С холода» полностью снимался в Мадриде, где развивается основной сюжет, происходящий в настоящем времени. Но удержаться от демонстрации российской столичной подземки создатели все-таки не смогли. А зря, потому что любому побывавшему в московском метро заметно, что происходящие там сцены снимались либо в павильонах, либо перебивались общими вставками европейского или даже нью-йоркского метро, особенно в части подземных переходов. Принты на стенах по мотивам легендарных мозаик Александра Дейнеки не впечатляют.

(+/-) Антураж интерьеров

С холода, 2022 / Netflix С холода, 2022 / Netflix

Квартирные пространства тоже далеки от скрупулезного воспроизведения интерьеров, что были, например, в сериале HBO «Чернобыль». Да, там действие происходит в 1986-м, здесь – в 1994-м. Но надо признать, что за эти шесть лет большинство позднесоветских интерьеров не изменились.

Собственно квартир во флэшбеках две – выданное Ане Шепот служебное жилье и ее отчий дом, появляющийся в финальной серии. Первое сделано даже неплохо – тут, например, расставили на кухне железные баночки с надписями (без ошибок) «геркулес» и «мука», важные предметы интерьера. А вот вторая выглядит как стандартная европейская квартира, бюджетно обставленная мебелью IKEA, но с обязательным ковром прямо на стене у порога, отчего семейная московская встреча все же отдает разудалой иностранной «клюквой».