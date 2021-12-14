Книжный магазин косплеит обложки книг. Выглядит круто! (ФОТО)

Сотрудники одного из старейших и лучших книжных магазинов Санкт-Петербурга под названием «Подписные издания» придумали необычный способ, как заинтересовать покупателей новыми книгами. Они делают фото по мотивам обложки для инстаграма. Получается весело.

Каждый день на страничке магазина «Подписные издания» в инстаграме появляются посты с косплеем очередной книги. Креативные фото привлекли уже почти 200 тысяч подписчиков.

«Подписные издания» — один из старейших книжных магазинов Санкт-Петербурга. Последние 60 лет он занимает особняк в стиле модерн по адресу Литейный проспект, 57.

Внутри есть и магазин сувениров, и кафе, так что «Подписные издания» позиционируют себя как приятное место, где можно полистать интересную книгу и поговорить с творческими людьми.

В «Подписных изданиях» можно найти широкий выбор самой разной интеллектуальной литературы — классику и современные книги, философские и исторические труды, нонфикшн о театре, кино, социологии и психологии.

«Мы делаем ставку на интересный подбор литературы, небольшие издательства, редкую канцелярию и постоянных клиентов», - гласит концепция магазина.

Для странички магазина в инстаграме его сотрудники нашли креативный способ продвижения книг и поддержки маленьких независимых изданий.

В 2013 году ребята начали делать посты в инстаграм по мотивам книг, изобретая все более неожиданные способы сделать «ремикс» обложки.

«Одна вещь оставалась неизменной: все фотографии всегда делались силами сотрудников. Фотографы и модели со стороны никогда не привлекались к съемкам», – рассказывает Арина Громыко, PR директор магазина. – «Наш инстаграм – наше лицо во всех смыслах. Когда люди приходят к нам в магазин, книги им советуют те же люди, которых они видят в наших постах».

Нынешний стиль аккаунта создала сотрудница магазина Лина Либо. Она пришла в «Подписные» четыре года назад, со временем начала фотографировать для инстаграма, а затем совершила там эстетическую революцию.

В креативной команде вместе с Линой еще пять девушек – они придумывают концепцию и делают снимки. При этом никто из них не занимается только соцсетями – в процесс вовлечена и HR-команда, и ребята из торгового зала, и управляющая магазина.

Иногда на очередной снимок уходит всего полчаса – «часто нам хватает своего реквизита, декорациями служат интерьеры магазина или окрестные дворы», – говорит Арина.

Но если замысел грандиозный, то ни времени, ни денег на съемки не жалеют. Один раз для удачного кадра даже арендовали бассейн.

А однажды ребята купили старую ванну на Авито, чтобы поплавать на ней в Финском заливе.

На фото попадают самые разные локации Петербурга – одной из них, естественно, стал Эрмитаж.

Также съемки проходили на фоне красавца Исаакия.

Внутри великолепного Витебского вокзала.

И конечно, на берегах Невы.

Съемочная группа забиралась и на знаменитые питерские крыши, откуда открывается такой романтичный вид.

Побывали «Подписные» и внутри легендарных парадных.