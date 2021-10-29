В Москве открыли кафе по мотивам сериала «Игры в кальмара» – что там внутри? (ФОТО)

Игры в соты и камушки, строгие надзиратели в розовых костюмах и «острый» финал после проигрыша — все, как в популярном корейском сериале на Netflix. Ну, почти.

В узком проходе возле фигур звезд из корейских поп-групп и неоновых вывесок стоит очередь, в основном из школьников и студентов. В помещении дико тесно, но никто не выходит на улицу – там дождь и слякоть. Люди, оказавшиеся за столиками, увлеченно поедают корндоги, некоторые иголочками вытачивают звездочки и сердечки из сахарного печенья.

Виктория Рябикова Виктория Рябикова

В начале октября 2021 года на фоне популярности сериала «Игра в кальмара» на Netflix корейское кафе Chick.orico в центре Москвы стало проводить игры по мотивам сериала. Однако далеко не все клиенты остаются довольны.

Операция «Хомяк» и сахарные соты

В «Игру в кальмара» может поиграть любой желающий, который сделал заказ в кафе на 600 рублей. В меню — корндоги с различными видами панировки, азиатские газировки в банках, рамены и прочий корейский стритфуд.

Виктория Рябикова Виктория Рябикова

Можно предположить, что на кассе должны принимать заказы те самые «надзиратели» в масках с бутафорским оружием наперевес, но кассиры наряжены как игроки из сериала, в зеленые костюмы.

Виктория Рябикова Виктория Рябикова

Вместе с заказом они выдают клиентам тоненькие иголочки, сахарные соты и с улыбкой желают «приятной игры». В одной из игр в сериале нужно было за десять минут вырезать фигурку из сахарной соты с помощью иголки. Если не успел или фигурка треснула, надзиратели расстреливали игрока из автоматов. Здесь правила почти такие же, только вместо пули «надзиратель» вручает проигравшим острый красный перец, который нужно съесть. А заодно забирает пустые подносы.

Reuters Reuters

Моя игра длится ровно секунду — не успеваю я дотронуться иголкой до соты, как она тут же трескается прямо посередине.

Нервно оглядываю зал. Одна из проигравших гостей от безысходности уже откусывает маленький кусочек перчика — через секунду ее глаза выпучиваются, и она ускоренно заливает в себя чай.

Мое треснувшее сердечко надзиратель пока не замечает, а я судорожно пытаюсь придумать, как избежать наказания.

«Никто не объявит тебя проигравшей, если не узнает, что у тебя вообще была сахарная сота» — приходит в голову мудрая мысль. Через секунду я разом засовываю в рот все печенье. В этот момент единственный в зале «надзиратель» как раз смотрит на мой столик. Я активно заедаю печенье раменом, и девушка, ничего не заподозрив, проходит дальше. Операция «Хомяк» прошла успешно.

Виктория Рябикова Виктория Рябикова

Напротив меня парень также вырезает сердечко.

«Давай, вырезай, будто от этого твоя жизнь зависит, а я за тебя заберу приз», — с нетерпением говорит его девушка, которая, кажется, уже вырезала свою фигурку. Мы смотрим друг на друга и смеемся, понимая, что в настоящую «Игру в кальмара» мы бы играли точно так же.

Приз, впрочем, весьма скромный — гостям дарят карточки с изображениями героев сериала.

«Могли бы и вкусняшку дать», — разочарованно говорит девушка напротив. Но впереди еще второй раунд.

«Проклятые» камушки и главный приз

На втором этапе паре игроков выдают по 10 камешков в черных бархатных мешочках. В этом раунде «Игры в кальмара» можно было устанавливать свои правила игры — например, соревноваться, кто попадет камушком в лунку в песке, кто кинет их дальше и так далее. Но в кафе в качестве основной выбрана одна из вариаций игры, где игроки должны угадать, четное или нечетное количество шариков зажал в кулаке другой игрок.

Отгадавший получает шарики, которые поставил соперник, не отгадавший, наоборот, отдает свои шарики другому игроку. Побеждает тот, кто получит все шарики соперника.

Виктория Рябикова Виктория Рябикова

В сериале на эту игру был установлен лимит в полчаса, здесь же лимитов никаких нет — от этого игра кажется безумно скучной и длинной. Особенно если оба игрока делают маленькие ставки в два-три шарика и до бесконечности передают их друг другу в ходе игры, в зависимости от везения.

К тому же шариков на всех гостей не хватает, и поэтому наши соседи терпеливо ждут, когда мы доиграем.

Виктория Рябикова Виктория Рябикова

Чтобы побыстрее закончить, мой соперник ставит все шарики на «нечетное». У меня же в руке были всего два шарика, поэтому он тут же проигрывает, а я в качества приза получаю съедобную розовую рыбку с заварным кремом. Перчик проигравшему никто не вручает.

Виктория Рябикова Виктория Рябикова

Единственный «надзиратель» убежал в служебное помещение, а все остальные клиенты под вечер вовсе перестали играть, принявшись за еду и смартфоны — кажется, для них фото и видео в соцсетях на фоне неоновых вывесок и игроков в зеленых костюмах куда важнее игры. Оно и логично — миллиарды за победу в этом кафе не выдают.