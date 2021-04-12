Как Юрия Гагарина встречали после полета (ФОТО)

12 апреля 1961 года первый человек побывал в космосе. На родине его встречали как знаменитость невиданного масштаба, и во многих странах мира с нетерпением стали ждать его визита, чтобы посмотреть на героя из СССР.

60 лет назад в 10:02 по московскому времени информагентство ТАСС передало сообщение о первом полете человека в космос, которое стало самой цитируемой новостью в мире. К радиоприемникам припала вся страна, к газетным киоскам потянулись очереди, а в центре Москвы собралась ликующая толпа.

«Рабочий день был "испорчен": он превратился в праздник, люди были охвачены эйфорией, со всех сторон слышалось неизвестное до сего момента имя – Юрий Гагарин», - вспоминал инженер Лев Музуров.

Стихийная демонстрация в Москве 12 апреля 1961 года в честь полета Гагарина - «Слава первому советскому космонавту»

Сергей Смирнов/ОАО «Газета Известия» Сергей Смирнов/ОАО «Газета Известия»

Строители из Новосибирска читают о полете Гагарина

Лев Поликашин/Sputnik Лев Поликашин/Sputnik

Москвичи толпятся у газетного киоска в день полета

Юрий Сомов/Sputnik Юрий Сомов/Sputnik

Работницы швейной фабрики слушают по радио сообщение о полете Гагарина

Иосиф Будневич/Sputnik Иосиф Будневич/Sputnik

Рабочий из города Энгельса, недалеко от которого приземлился Гагарин, Евгений Сказкин так вспоминал этот день: «Со мной как будто был какой-то шок, я через некоторое время стал все понимать, а сердце наполнилось таким торжеством, что я непроизвольно закричал: «Ура! Наши в космосе!». Выбежал в коридор общежития. Ребята выбегали из комнат и мы, обнявшись, даже танцевали от радости. <...> Вся страна ликовала. Казалось, в полёте Юрия Гагарина мы увидели самое жизнеутверждающее начало для страны, только что оправившейся после самого тяжёлого испытания в Великой Отечественной войне и устремившейся вперёд».

Уже 14 апреля после успешного полета Юрий Гагарин был специальным рейсом доставлен в Москву

Sputnik Sputnik

Гагарина встречают в аэропорту Внуково

Георгий Петрусов/Sputnik Георгий Петрусов/Sputnik

Журналисты на торжественной встрече первого космонавта

Василий Носков/Sputnik Василий Носков/Sputnik

Гагарина во Внуково встретил лично Никита Хрущев

14 апреля в Москве и вовсе встала жизнь. Школьники сбегали с занятий посмотреть на первого космонавта, многих отпускали с работы. «Мы знали, что 14-го Гагарина будут встречать. И даже не стоял вопрос о том, чтобы у нас на факультете в этот день были занятия. Спокойно весь факультет снялся, и все пошли встречать Гагарина», - вспоминает Мария Солодухина, которая была студенткой в 1961 году. На Ленинском проспекте играла музыка, люди ликовали и кричали «Ура».

Гагарин с кортежем едет из аэропорта прямо на Красную площадь

Юрий Иванов/Sputnik Юрий Иванов/Sputnik

Чтобы мельком увидеть Гагарина, люди даже забираются на крыши

Александр Моклецов/Sputnik Александр Моклецов/Sputnik

Вертолеты сбрасывают над городом листовки с приветствием герою-космонавту

Москвичи встречают Юрия Гагарина

Жилой дом на Ленинском проспекте

На Красной площади Гагарина уже ждала огромная толпа с транспарантами

Валерий Шустов/Sputnik Валерий Шустов/Sputnik

Космонавт приветствует собравшихся людей с трибуны Мавзолея Ленина

Sputnik Sputnik

Торжественная встреча Гагарина на Красной площади

Журналист Павел Барашев был одним из первых, кому удалось взять интервью у Гагарина после полета, когда тот уже был на отдыхе. Вот как он вспоминал эту встречу:

«- Нам сказали, что через несколько минут окончится очередной медосмотр космонавта и он спустится ненадолго и ответит на вопросы репортеров «Комсомольской правды». Нас буквально трясла лихорадка: сейчас, вот сейчас мы увидим человека, имя которого в тот момент было на устах у всех людей взволнованной планеты Земля. О чем его спросить, как говорить с ним, первым звездным человеком?.. Успеем ли сделать хоть один снимок?..

Он спустился к нам легко и быстро - невысокого роста, крепкий, в кителе с погонами летчика-майора.

- Ну, где тут журналисты-комсомолята? - спросил он так просто и с такой улыбкой, что все это вдруг сняло неимоверное напряжение, которое висело над нами весь тот долгий и тяжко радостный репортерский день...»

Отдохнув, Гагарин отправился в настоящие гастроли по СССР, выступал, ходил на встречи, давал бесконечные автографы.

Гагарин подписывает автографы сотрудникам московской Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ)

Гагарин на встрече с рабочими завода «Станколит» в Москве

Актриса Джина Лоллобриджида, приехавшая на московский кинофестиваль, открыто флиртовала с Гагариным, чья улыбка покорила и всех советских женщин

Леонид Великжанин, Валентин Мастюков/TASS Леонид Великжанин, Валентин Мастюков/TASS

Весной 1961 года Гагарин начал большое турне по всему миру, посетил более 30 стран, его хотели видеть буквально все от Кубы до Японии. Одними из немногих, кто не прислал приглашение космонавту, были США. Летчик больше не принадлежал себе, он был медийной персоной, всегда должен был «держать лицо» и радовать людей фирменной улыбкой.

Генерал-полковник авиации Николай Каманин, сопровождавший Гагарина в заграничных поездках, вспоминал: «Почти все газеты отмечают, что поездка Гагарина доказала, насколько «велик русский человек». А я каждый день беседую с великим человеком среди невиданной роскоши и блеска и вижу, что ему очень хочется отдохнуть, побыть одному, где-нибудь с удочкой на подмосковной речке...»

Гагарин раздает автографы в Бразилии

Валентин Соболев/ТАСС Валентин Соболев/ТАСС

Жители Гаваны приветствуют летчика во время его визита на Кубу

Валентин Соболев/ТАСС Валентин Соболев/ТАСС

Гагарин в Мексике

Валентин Черединцев/ТАСС Валентин Черединцев/ТАСС

На встрече с болгарскими крестьянами

Со школьниками в Норвегии

Валентин Черединцев/ТАСС Валентин Черединцев/ТАСС

Визит Гагарина в Великобританию

Алексей Стужин/ТАСС Алексей Стужин/ТАСС

Космонавт посетил и лондонский Тауэр

Алексей Стужин/ТАСС Алексей Стужин/ТАСС

Космонавт также встретился с Елизаветой II, которая недавно поделилась впечатлениями о встрече - сказала, что он был очаровательным и совершенно не говорит по-английски.

А вот как вспоминал встречу сам Гагарин: «Завтракал у королевы в Букингемском дворце. Вот как! Королева приняла хорошо. Была обходительной, корректной. Побеседовали с ней о погоде, о космосе, о впечатлениях. С принцем говорил о летчиках, полетах, новых машинах… Подарил королеве книгу. Она очень обрадовалась. В ответ преподнесла семейную фотографию».

Гагарин в Индии

Гагарин на Международном салоне аэронавтики и космоса в Париже

Агентство Кейстон/ТАСС Агентство Кейстон/ТАСС

Популярность Гагарина была огромна, очевидцы вспоминают, что все от мала до велика буквально жили космосом и мечтали встретиться с первым летчиком. Сам же Гагарин относился сдержанно к обрушившейся на него славе.

«У меня, как и у других людей, много ошибок. Есть у меня и свои слабости. Не надо идеализировать человека. Надо брать его таким, как он есть в жизни. А то неприятно получается, как будто бы я такой паинька, такой хорошенький, что тошно становится», – писал он в дневнике.