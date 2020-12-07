Как российские дети иллюстрируют Джоан Роулинг (КАРТИНКИ)

Создательница Гарри Поттера выпустила новую детскую сказку «Икабог». Иллюстрации к ее книге должны были нарисовать дети. Вот что изобразили читатели из России.

В ноябре 2020 года по всему миру вышла новая детская книга Джоан Роулинг «Икабог». Рукопись существовала уже давно, но именно в этом году Роулинг решила помочь семьям пережить карантин и придумала конкурс. К изданию ее книги в разных странах иллюстрации должны были нарисовать дети из этих стран.

Все лето российское издательство «Азбука Аттикус» принимало работы юных читателей на заданные отрывки и темы. Более 30 рисунков детей 6–12 лет вошли в книгу. Вот что изобразили российские читатели.

По сюжету в болотах сказочной страны Корнукопия обитает чудище Икабог. Никто его не видел, но им пугают детей. И даже сам король Фред Бесстрашны боится его. Однажды Икабог все же выходит из тени...

1. Софья Волкова, 12 лет, Йошкар-Ола

«Король Фред взошел на трон на волне небывалой популярности и народной любви. Еще бы, такой красавец! Прекрасные золотистые локоны, роскошные усы».

2. Нелли Альперович, 12 лет, Ростов-на-Дону

«Каждый вечер Дейзи подолгу глядела из окна на белое надгробие пока не всходила луна. Только тогда девочка ложилась спать».

3. Риана Ямалиева, 7 лет, Нижневартовск

«Всем хотелось полюбоваться проходящими мимо войсками. Среди других на балконе дворца была леди Эсланда».

4. Дарья Мешкова, 10 лет. Санкт Петербург, Пушкин

«- Говорю вам, я его видел! - заорал король, кое-как поднявшись на ноги. - Он в два раза больше лошади, а глаза, как два огромных фонаря!»

5. Эвита Мучкинова, 9 лет, Элиста

«Король Фред с шелковым ночным колпаком на голове уже был в постели. Увидев Слюньмора, он воскликнул: "Слюньмор, все только и шепчутся что об Икабоге!"»

6. Евдокия Оболенская, 11 лет, г. Остров Псковской области

«Закрывшись в Тронном зале, Слюньмор переоделся в чистый кафтан и приказал служанке зажечь одну лампу и подать бокал вина».

7. Олеся Каширина, 12 лет, Петрозаводск

«Леди быстро оделась, взяла фонарь и по винтовой лестнице, которая находилась за спальней, спустилась вниз».

8. Артем Авдеев, 7 лет, Москва

«Сборщики налогов на улицах городов и селений стали обычным явлением. У них была форма черного цвета, а на спине изображены два огромных белых глаза...»

9. Алиса Островская, 11 лет, Москва

«В мгновение ока Ма Хрюч взмахнула своей тяжелой клюкой с серебряным набалдашником и обрушила ее на голову мальчишке. Но тот ловко увернулся...»

10. Алиса Курчева, 11 лет, Новосибирск

Берти распластался на земле между широкими листьями свекольной ботвы. Потом, быстро вымазав грязью лицо и волосы, зажмурил глаза и замер.

11. Елена Емеренко, 10 лет, Москва

«Берти услышал шум и, увидев, что Джон-Тумак набросился на Дейзи с палкой, успел прийти на помощь...»

12. Екатерина Омельницкая, 12 лет, Оренбург

«Перед пылающим очагом возвышался громадный валун, покрытый зелеными болотными водорослями».

13. Майя Матросович, 10 лет, Санкт-Петербург

«Когда песня Икабога закончился, Дейзи и монстр еще долго молчали. Блеснули звезды. Небо очистилось от туч. Засияла луна».

14. Арина Захарова, 12 лет, г. Аша Челябинской области

«Икабог с изумлением посмотрел на Дейзи... Вдруг по морде Икабога скатилась огромная, как хрустальное яблоко, слеза».

15. Ума Абдулазимова, 10 лет, Грозный

«А еще немного погодя народ весело праздновал бракосочетание своего любимого премьер-министра и отважной красавицы леди Эсланда».