Как российские дети иллюстрируют Джоан Роулинг (КАРТИНКИ)

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Russia Beyond
Создательница Гарри Поттера выпустила новую детскую сказку «Икабог». Иллюстрации к ее книге должны были нарисовать дети. Вот что изобразили читатели из России.

Азбука-Аттикус

В ноябре 2020 года по всему миру вышла новая детская книга Джоан Роулинг «Икабог». Рукопись существовала уже давно, но именно в этом году Роулинг решила помочь семьям пережить карантин и придумала конкурс. К изданию ее книги в разных странах иллюстрации должны были нарисовать дети из этих стран. 

Все лето российское издательство «Азбука Аттикус» принимало работы юных читателей на заданные отрывки и темы. Более 30 рисунков детей 6–12 лет вошли в книгу. Вот что изобразили российские читатели.

По сюжету в болотах сказочной страны Корнукопия обитает чудище Икабог. Никто его не видел, но им пугают детей. И даже сам король Фред Бесстрашны боится его. Однажды Икабог все же выходит из тени...

1. Софья Волкова, 12 лет, Йошкар-Ола

Азбука-Аттикус

«Король Фред взошел на трон на волне небывалой популярности и народной любви. Еще бы, такой красавец! Прекрасные золотистые локоны, роскошные усы». 

2. Нелли Альперович, 12 лет, Ростов-на-Дону

Азбука-Аттикус

«Каждый вечер Дейзи подолгу глядела из окна на белое надгробие пока не всходила луна. Только тогда девочка ложилась спать». 

3. Риана Ямалиева, 7 лет, Нижневартовск

Азбука-Аттикус

«Всем хотелось полюбоваться проходящими мимо войсками. Среди других на балконе дворца была леди Эсланда». 

4. Дарья Мешкова, 10 лет. Санкт Петербург, Пушкин

Азбука-Аттикус

«- Говорю вам, я его видел! - заорал король, кое-как поднявшись на ноги. - Он в два раза больше лошади, а глаза, как два огромных фонаря!»

5. Эвита Мучкинова, 9 лет, Элиста

Азбука-Аттикус

«Король Фред с шелковым ночным колпаком на голове уже был в постели. Увидев Слюньмора, он воскликнул: "Слюньмор, все только и шепчутся что об Икабоге!"»

6. Евдокия Оболенская, 11 лет, г. Остров Псковской области

Азбука-Аттикус

«Закрывшись в Тронном зале, Слюньмор переоделся в чистый кафтан и приказал служанке зажечь одну лампу и подать бокал вина». 

7. Олеся Каширина, 12 лет, Петрозаводск

Азбука-Аттикус

«Леди быстро оделась, взяла фонарь и по винтовой лестнице, которая находилась за спальней, спустилась вниз». 

8. Артем Авдеев, 7 лет, Москва

Азбука-Аттикус

«Сборщики налогов на улицах городов и селений стали обычным явлением. У них была форма черного цвета, а на спине изображены два огромных белых глаза...»

9. Алиса Островская, 11 лет, Москва

Азбука-Аттикус

«В мгновение ока Ма Хрюч взмахнула своей тяжелой клюкой с серебряным набалдашником и обрушила ее на голову мальчишке. Но тот ловко увернулся...»

10. Алиса Курчева, 11 лет, Новосибирск

Азбука-Аттикус

Берти распластался на земле между широкими листьями свекольной ботвы. Потом, быстро вымазав грязью лицо и волосы, зажмурил глаза и замер. 

11. Елена Емеренко, 10 лет, Москва

Азбука-Аттикус

«Берти услышал шум и, увидев, что Джон-Тумак набросился на Дейзи с палкой, успел прийти на помощь...»

12. Екатерина Омельницкая, 12 лет, Оренбург

Азбука-Аттикус

«Перед пылающим очагом возвышался громадный валун, покрытый зелеными болотными водорослями». 

13. Майя Матросович, 10 лет, Санкт-Петербург

Азбука-Аттикус

«Когда песня Икабога закончился, Дейзи и монстр еще долго молчали. Блеснули звезды. Небо очистилось от туч. Засияла луна». 

14. Арина Захарова, 12 лет, г. Аша Челябинской области

Азбука-Аттикус

«Икабог с изумлением посмотрел на Дейзи... Вдруг по морде Икабога скатилась огромная, как хрустальное яблоко, слеза». 

15. Ума Абдулазимова, 10 лет, Грозный

Азбука-Аттикус

«А еще немного погодя народ весело праздновал бракосочетание своего любимого премьер-министра и отважной красавицы леди Эсланда». 

Искусство
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