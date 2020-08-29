15 самых проникновенных картин Исаака Левитана

Художник пробовал себя в разных жанрах, однако полностью его талант раскрылся в пейзажах. Как никто другой он передавал в них пресловутую русскую тоску.

Исаак Левитан родился в бедной еврейской семье в городке Кибарты на западе Российской Империи - сейчас это место находится на территории Литвы. Левитаны хоть и бедствовали, но детям стремились дать лучшее образование. Они переехали в Москву, чтобы Исаак и его брат Авель могли учиться в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Впрочем, Исаак демонстрировал талант и успехи в учебе и даже был освобожден от платы за обучение. Родители вскоре умерли, и мальчик остался бедствовать - ходил голодным, ночевал прямо в училище.

Среди преподавателей Левитана были весьма известные живописцы, и на одном из занятий его особенно отметил Алексей Саврасов, известный своими лиричными пейзажами, в частности полотном «Грачи прилетели». Саврасов пригласил мальчика учиться в свой пейзажный класс, и первая же его выставка имела большой успех, что в конце XIX века для еврея было почти невозможно (после покушения на царя Александра II многих и вовсе выслали из столицы). Левитан смог окончить училище и с 18 лет начал зарабатывать своими картинами.

Писатель Константин Паустовский в повести «Исаак Левитан» писал, что преподавателей раздражал талант еврейского мальчика к написанию русской природы. «Еврей, по их мнению, не должен был касаться русского пейзажа. Это было дело коренных русских художников». Впрочем, и сам русский пейзаж не был тогда популярным жанром. Городские пейзажи, дворцы, исторические и библейские декорации – вот что занимало большинство художников.

Левитан же любил невзрачные поля и распутицу, покосившиеся мостики и маленькие провинциальные церквушки - то, что казалось недостойным больших полотен. Его «местом силы» была Волга, он писал много эпичных пейзажей с видом на эту реку, особенно в городке Плес с его многочисленными церквушками.

Настоящее признание он обрел лишь на исходе своей короткой жизни - в 37 стал академиком пейзажной живописи, а в 39, в 1900 году, скончался в Москве от аневризмы сердца. В это время выставка его произведений шла в русском павильоне Всемирной выставки в Париже.

1. Осень. Дорога в деревне, 1877

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

2. Вечер после дождя, 1879

Частное собрание Частное собрание

3. Осенний день. Сокольники, 1879

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

4. Мостик. Саввинская слобода, 1884

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

5. Заросший пруд, 1887

Русский музей Русский музей

6. Березовая роща, 1885-89

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

7. Вечер. Золотой Плес, 1889

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

8. Тихая обитель. 1890

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

9. У омута, 1892

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

10. Владимирка, 1892

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

11. Над вечным покоем, 1894

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12. Золотая осень, 1895

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

13. Март, 1895

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

14. Весна. Большая вода, 1897

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

15. Озеро. Русь, 1899