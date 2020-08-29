15 самых проникновенных картин Исаака Левитана

Исаак Левитан родился в бедной еврейской семье в городке Кибарты на западе Российской Империи - сейчас это место находится на территории Литвы. Левитаны хоть и бедствовали, но детям стремились дать лучшее образование. Они переехали в Москву, чтобы Исаак и его брат Авель могли учиться в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Впрочем, Исаак демонстрировал талант и успехи в учебе и даже был освобожден от платы за обучение. Родители вскоре умерли, и мальчик остался бедствовать - ходил голодным, ночевал прямо в училище.
Среди преподавателей Левитана были весьма известные живописцы, и на одном из занятий его особенно отметил Алексей Саврасов, известный своими лиричными пейзажами, в частности полотном «Грачи прилетели». Саврасов пригласил мальчика учиться в свой пейзажный класс, и первая же его выставка имела большой успех, что в конце XIX века для еврея было почти невозможно (после покушения на царя Александра II многих и вовсе выслали из столицы). Левитан смог окончить училище и с 18 лет начал зарабатывать своими картинами.
Писатель Константин Паустовский в повести «Исаак Левитан» писал, что преподавателей раздражал талант еврейского мальчика к написанию русской природы. «Еврей, по их мнению, не должен был касаться русского пейзажа. Это было дело коренных русских художников». Впрочем, и сам русский пейзаж не был тогда популярным жанром. Городские пейзажи, дворцы, исторические и библейские декорации – вот что занимало большинство художников.
Левитан же любил невзрачные поля и распутицу, покосившиеся мостики и маленькие провинциальные церквушки - то, что казалось недостойным больших полотен. Его «местом силы» была Волга, он писал много эпичных пейзажей с видом на эту реку, особенно в городке Плес с его многочисленными церквушками.
Настоящее признание он обрел лишь на исходе своей короткой жизни - в 37 стал академиком пейзажной живописи, а в 39, в 1900 году, скончался в Москве от аневризмы сердца. В это время выставка его произведений шла в русском павильоне Всемирной выставки в Париже.