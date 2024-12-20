Почему мать юной Татьяны в «Евгении Онегине» Пушкин называет «старушкой»?

«Ларина проста, но очень милая старушка», – пишет о Прасковье Лариной автор. Но ведь «старушке» было не более 38 лет!

По сюжету, молодая девушка безответно влюбляется в юношу. Пушкин в переписке с поэтом Вяземским отмечает, что Татьяне 17.

Е. Самокиш-Судковская Е. Самокиш-Судковская

При этом мать Татьяны Прасковью поэт несколько раз в тексте называет «старушкой», хотя пожилой по нынешним меркам она точно не была.

В XIX веке дворянская девушка вступала в брак, когда ей было 16-18 лет. Крестьянок часто выдавали и сильно раньше. О матери Татьяны известно, что родители выдали ее замуж против воли за нелюбимого человека, а Татьяна была ее первым ребенком. Таким образом, матери Татьяны было 30 с небольшим. В то время этот возраст и правда считался вполне солидным.

Е. Самокиш-Судковская Е. Самокиш-Судковская

Кроме того, многие литературные критики считают, что «старушкой» она была не из-за возраста, а из-за статус: до замужества была одета по моде своих лет, а вот в браке стала провинциальной помещицей. И хотя у нее были наряды для выходов в свет, дома она носила просторный халат и чепчик.