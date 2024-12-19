Юра Борисов: что известно про актера, номинированного на Золотой глобус

Он стал первым номинантом на премию «Золотой глобус» за лучшую роль второго плана из России и обладателем награды Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса.

Новости о номинации на престижную премию совпали с днем рождения актера, который он отмечал 8 декабря. На его странице Вконтакте – поздравления от поклонников и коллег, в том числе от Марка Эйдельштейна, с которым Борисов снимался в «Аноре».

Шон Бэйкер/Cre Film Film, Nation Entertainment, 2024 Шон Бэйкер/Cre Film Film, Nation Entertainment, 2024

Он родился в подмосковном Реутове в 1992-м, окончил московское театральное училище им. Щепкина. В интервью признавался, что его смущали ограничения и рамки классического театра. В 2010-м Борисов дебютировал в кино – сыграл разведчика-нелегала Алексея Козлова в молодости. «Кино для меня - вторая жизнь. Возможность увидеть прошлое или будущее, или какой-то вариант настоящего», – говорит актер.

Екатерина Чеснокова/Sputnik Екатерина Чеснокова/Sputnik

В фильмографии Борисова много военных драм, в том числе главная роль в байопике о Михаиле Калашникове. В 2018-м он сыграл в фильме «Хрусталь» Дарьи Жук, который был выдвинут на «Оскар» от Беларуси.

Юхо Куосманен/СТВ, Aamu, Amrion, Ахтунг Панда!, 2021 Юхо Куосманен/СТВ, Aamu, Amrion, Ахтунг Панда!, 2021

В 2021-м о Борисове узнала международная публика – фильм «Купе номер шесть» Юхо Куосманена получил Гран-при Каннского фестиваля.

Наталья Меркулова, Алексей Чупов/Кинокомпания «Место Силы» (Россия), LOOK FILM (Россия), Homeless Bob Production (Эстония), Kinovista (Франция), 2021 Наталья Меркулова, Алексей Чупов/Кинокомпания «Место Силы» (Россия), LOOK FILM (Россия), Homeless Bob Production (Эстония), Kinovista (Франция), 2021

История о путешествии финской студентки в Мурманск и ее попутчике Лехе очаровала критиков. Фильм был номинирован на премии «Сезар» и «Золотой глобус» и выдвинут Финляндией на «Оскар». В этом же году Борисову аплодировали в Венеции, где он представлял фильм «Капитан Волконогов бежал» о Ленинграде 1938-го из альтернативной реальности.

Екатерина Чеснокова/Sputnik Екатерина Чеснокова/Sputnik

Актер воспитывает с женой Анной Шевчук двух дочерей, Марфу и Акулину, и называет семью самыми важными и любимыми людьми в своей жизни. «Главное постоянство в моей жизни сегодня — это жена и дети. Казалось бы, так очевидно — и так удивительно», - говорит он.

Александр Андрющенко/«Водород», Art Pictures Studio, «Централ Партнершип» при участии телеканала «Россия 1», при поддержке Фонда кино, Okko и «Союзмультфильм», 2024 Александр Андрющенко/«Водород», Art Pictures Studio, «Централ Партнершип» при участии телеканала «Россия 1», при поддержке Фонда кино, Okko и «Союзмультфильм», 2024

В этом году Борисов снялся сразу в нескольких громких проектах. Озвучил кота Бегемота в экранизации булгаковского романа «Мастер и Маргарита», а также космического пирата в фильме «Сто лет тому вперед» по роману известного российского фантаста Кира Булычева.

Мега-успешной для актера стала роль вышибалы Игоря в фильме Шона Бейкера «Анора» о стриптизерше, у которой начинаются запутанные отношения с сыном русского олигарха.

Stephane Cardinale/Corbis/Getty Images Stephane Cardinale/Corbis/Getty Images

На премьере на Каннском фестивале публика неистово аплодировала на протяжении 10 минут, а сама лента получила «Золотую пальмовую ветвь».

Голливудские звезды тоже оценили «Анору»: на фестивале в Торонто Анджелина Джоли подошла к Борисову, чтобы сказать, как ей понравился фильм. По версии Rolling Stone, лента Бейкера включена в список лучших фильмов года.

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