Восемь книг русской классики, от которых хочется плакать

1 Иван Тургенев «Муму»

Анатолий Бобровский, Евгений Тетерин/Мосфильм, 1959 Анатолий Бобровский, Евгений Тетерин/Мосфильм, 1959

Душераздирающая история глухонемого дворника Герасима, покорного слуги сумасбродной барыни. Он пережил, когда хозяйка выдала замуж за другого прачку Татьяну, к которой он был неравнодушен. И утопил единственное существо, любившее его - собачку Муму, когда барыня приказала избавиться от нее. Но после этого не смог оставаться в хозяйском доме и уехал в деревню. Особо мрачный оттенок истории придает тот факт, что основана она на реальных событиях - считается, что Тургенев взял за основу историю, произошедшую в доме его матери Варвары Тургеневой.

2 Александр Куприн «Гранатовый браслет»

Абрам Роом/Мосфильм, 1965 Абрам Роом/Мосфильм, 1965

Повесть о незамеченной любви. Главная героиня, княгиня Вера Шеина получает от таинственного поклонника браслет с гранатами. Ее муж раскрывает его инкогнито: скромный чиновник Желтков, увидев однажды княгиню в цирке, влюбился в нее и с тех пор пишет ей письма. В своем последнем послании Желтков просит в память о единственной радости в его жизни сыграть фрагмент из сонаты Бетховена. После чего стреляется. Прочитав это письмо, княгиня Вера понимает, что не заметила большой любви, чистой и бескорыстной.

3 Владимир Короленко «В дурном обществе»

Кира Муратова/Одесская киностудия, 1983 Кира Муратова/Одесская киностудия, 1983

Вася, сын судьи, знакомится с детьми нищего, которые живут с отцом в подземелье. Однажды он относит куклу, которую подарила его сестре покойная мама - чтобы подбодрить Марусю, страдающую от ревматизма. Поступок мальчика становится предметом разбирательства с отцом: бывший слуга доносит на Васю, но тот не выдает своих друзей. Но позже узнает, что девочка умерла. Поняв, что в горе забыл о своих детях, судья пытается наверстать упущенное. В 1886 году появилась сокращенная версия повести, которая вышла под названием «Дети подземелья».

4 Антон Чехов «Спать хочется»

Сергей Лобовиков Сергей Лобовиков

13-летняя Варя, осиротев, нанимается в служанки. Весь день она выполняет поручения, но вечером отдохнуть не выходит - ей надо укачать хозяйского ребенка. Обессилев, она решает, что причина ее мучений - младенец. Душит его, смеется, радостная, и засыпает.

5 Николай Лесков «Тупейный художник»

Илья Авербах/Ленфильм, 1972 Илья Авербах/Ленфильм, 1972

Любовная драма театрального парикмахера и гримера Аркадия. Узнав, что его возлюбленной, актрисе крепостного театра Любе, оказывает знаки внимания граф Каменский, он уговаривает ее бежать. Но их быстро ловят: ее, как сумасшедшую, отправляют на скотный двор, а его - отдают в солдаты. Но Аркадий не забывает своей любви и через несколько лет возвращается, чтобы выкупить Любу. Ночью его грабит и убивает дворник.

6 Федор Достоевский «Кроткая»

Александр Борисов/Ленфильм, 1960 Александр Борисов/Ленфильм, 1960

Писатель называл этот рассказ фантастическим. По сюжету, девушка выходит замуж за ростовщика. Она не любит его, а он окружает ее молчанием, надеясь, что так героиня сможет рассмотреть его человеческие качества и проникнуться чувствами. Но это приводит лишь в недоверию и непониманию между ними. Доведенная до отчаяния, девушка кончает жизнь самоубийством.

7 Михаил Салтыков-Щедрин «Господа Головлевы»

Александр Ивановский/Ленинградская кинофабрика "Союзфильм", 1933 Александр Ивановский/Ленинградская кинофабрика "Союзфильм", 1933

Мать большого семейства Головлевых Арина Петровна опрометчиво разделила имение на неравные части между сыновьями. Лучшую оставила подлизе Порфирию, которого брат Степан прозвал Иудушкой, похуже - Павлу. И в итоге осталась ни с чем, не нужная никому. Только в конце Иудушка понял, что потратил свою жизнь впустую, на скопидомство и равнодушие к окружающим.

8 Лев Толстой «Анна Каренина»

Александр Зархи/Мосфильм, 1967 Александр Зархи/Мосфильм, 1967

Замужняя женщина с головой уходит в роман с молодым офицером Алексеем Вронским. Уходит от мужа и рожает от любовника дочь. Светское общество больше не принимает ее, а бракоразводный процесс изматывает ее. Оказавшись в тупике, Анна принимает единственное, как ей кажется верное решение - броситься под поезд, прервав свои мучения. Безутешный Вронский уезжает на фронт, а их дочь остается на попечении Каренина.