Восемь книг русской классики, от которых хочется плакать

Душераздирающая история глухонемого дворника Герасима, покорного слуги сумасбродной барыни. Он пережил, когда хозяйка выдала замуж за другого прачку Татьяну, к которой он был неравнодушен. И утопил единственное существо, любившее его - собачку Муму, когда барыня приказала избавиться от нее. Но после этого не смог оставаться в хозяйском доме и уехал в деревню. Особо мрачный оттенок истории придает тот факт, что основана она на реальных событиях - считается, что Тургенев взял за основу историю, произошедшую в доме его матери Варвары Тургеневой.
Повесть о незамеченной любви. Главная героиня, княгиня Вера Шеина получает от таинственного поклонника браслет с гранатами. Ее муж раскрывает его инкогнито: скромный чиновник Желтков, увидев однажды княгиню в цирке, влюбился в нее и с тех пор пишет ей письма. В своем последнем послании Желтков просит в память о единственной радости в его жизни сыграть фрагмент из сонаты Бетховена. После чего стреляется. Прочитав это письмо, княгиня Вера понимает, что не заметила большой любви, чистой и бескорыстной.
Вася, сын судьи, знакомится с детьми нищего, которые живут с отцом в подземелье. Однажды он относит куклу, которую подарила его сестре покойная мама - чтобы подбодрить Марусю, страдающую от ревматизма. Поступок мальчика становится предметом разбирательства с отцом: бывший слуга доносит на Васю, но тот не выдает своих друзей. Но позже узнает, что девочка умерла. Поняв, что в горе забыл о своих детях, судья пытается наверстать упущенное. В 1886 году появилась сокращенная версия повести, которая вышла под названием «Дети подземелья».
13-летняя Варя, осиротев, нанимается в служанки. Весь день она выполняет поручения, но вечером отдохнуть не выходит - ей надо укачать хозяйского ребенка. Обессилев, она решает, что причина ее мучений - младенец. Душит его, смеется, радостная, и засыпает.
Любовная драма театрального парикмахера и гримера Аркадия. Узнав, что его возлюбленной, актрисе крепостного театра Любе, оказывает знаки внимания граф Каменский, он уговаривает ее бежать. Но их быстро ловят: ее, как сумасшедшую, отправляют на скотный двор, а его - отдают в солдаты. Но Аркадий не забывает своей любви и через несколько лет возвращается, чтобы выкупить Любу. Ночью его грабит и убивает дворник.
Писатель называл этот рассказ фантастическим. По сюжету, девушка выходит замуж за ростовщика. Она не любит его, а он окружает ее молчанием, надеясь, что так героиня сможет рассмотреть его человеческие качества и проникнуться чувствами. Но это приводит лишь в недоверию и непониманию между ними. Доведенная до отчаяния, девушка кончает жизнь самоубийством.
Мать большого семейства Головлевых Арина Петровна опрометчиво разделила имение на неравные части между сыновьями. Лучшую оставила подлизе Порфирию, которого брат Степан прозвал Иудушкой, похуже - Павлу. И в итоге осталась ни с чем, не нужная никому. Только в конце Иудушка понял, что потратил свою жизнь впустую, на скопидомство и равнодушие к окружающим.
Замужняя женщина с головой уходит в роман с молодым офицером Алексеем Вронским. Уходит от мужа и рожает от любовника дочь. Светское общество больше не принимает ее, а бракоразводный процесс изматывает ее. Оказавшись в тупике, Анна принимает единственное, как ей кажется верное решение - броситься под поезд, прервав свои мучения. Безутешный Вронский уезжает на фронт, а их дочь остается на попечении Каренина.